Президент против Коломойского: «доктор» Пальчевский собрался на киевские выборы

Киевский «торт» на будущих выборах мэра собирается делить все больше претендентов – к Александру Ткаченко, Виталию Кличко и Сергею Гусовскому присоединился Андрей Пальчевский.

В последнее время в столице появилось много рекламных билбордов с известным телеведущим, бывшим первым замминистра семьи, молодежи и спорта при Януковиче, президентом клиники Eurolab и телеведущим Андреем Пальчевским. Киевляне предположили, что таким образом Пальчевский готовится к предвыборной кампании в мэры города. В ответ на прямой вопрос о возможности участия в выборах Пальчевский фактически подтвердил свои амбиции, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

«Власть – киевлянам, а не кланам. Власть украинцам, а не наемникам. Киевляне толкают меня в мэры», – сказал он. Одновременно пококетничав, что ему необходима поддержка киевлян, без которой, дескать, окончательное решение о походе на выборы принято не будет.

При этом он заявил, что все выборы в Украине проходят от лица «кланов», а киевляне могут выбрать «симпатичного им человека, которому они доверяют».

«Учитывая, что Пальчевский явно намекал на себя самого, можно предположить, что число претендентов на кресло мэра увеличивается до четырех, и борьба станет еще более ожесточенной», – пишет журналист.

Тройка претендентов

Стоит напомнить, что пока за должность столичного градоначальника собираются бороться действующий мэр Виталий Кличко, нардеп Александр Ткаченко и бывший глава киевской «Самопомочі» Сергей Гусовский. Главные медиавойны пока проходят между Кличко и Ткаченко, который имеет славу протеже Игоря Коломойского и поддерживается группой нардепов от «Слуги народа», которых тоже связывают с олигархом.

«Кроме того, лоббистом бывшего медиаменеджера перед Зеленским выступает глава ОП Андрей Богдан, который жестко критикует Кличко, обвиняя того в «сдаче» столицы неким «смотрящим», которые вместо мэра управляют Киевом», – отмечает Сарбей.

Еще один потенциальный кандидат в столичные мэры – ресторатор и депутат Киеврады Сергей Гусовский, в последнее время известный скандалом, в результате которого его исключили из «Самопомочі», после чего бизнесмен создал депутатскую группу «Киевская команда». Какое-то время Гусовский со своими людьми голосовал вместе с большинством Киеврады.

«Тем не менее, как только стало известно, что Зеленский не собирается оставлять Кличко в кресле главы КГГА, Гусовский начал искать союзников в новой власти, дабы удовлетворить свои амбиции руководителя столицы. Таким союзником оказался премьер Алексей Гончарук, которому нужен свой человек в столичном руководстве», – подчеркивает Сарбей.

После того, как о планах Гончарука и Гусовского стало известно Ткаченко, в команде олигарха, не прекращая критику Кличко, начали открытую конфронтацию с поддерживающим главу «Киевской команды» премьером.

«Близкие к олигарху экс-журналист Александр Дубинский и блогер Макс Бужанский синхронно начали критиковать главу Кабмина, то уличая его в «поддержке неонацизма», то критикуя представленный Кабмином законопроект о рынке земли, а то и вовсе сравнивая нового премьера с его предшественником Владимиром Гройсманом», – отмечает Сарбей.

Неожиданный кандидат

До последнего времени фактически у всех групп влияния, связанных с президентом, появился свой кандидат в столичные мэры, и только одна из них выпадала из этого списка. Речь идет об условной группе «кварталовцев», которую возглавляет первый помощник президента Сергей Шефир. Именно с ней связывают потенциального кандидата в мэры Андрея Пальчевского.

«Связь прослеживается через руководителя ООО «Про життя з Андрієм Пальчевським» Бориса Шефира, продюсера сериала «Слуга народа» и брата первого помощника президента Сергея Шефира. Дело не только в Шефире, но и в том, что основателями компании по документам являются Пальчевский и та самая кипрская компания Green Family LTD, которая является соучредителем студии «Квартал 95», – подчеркивает Сарбей.

Еще один яркий эпизод, связанный с Пальчевским, – именно в его лаборатории «Евролаб» во время президентской кампании Владимир Зеленский сдавал анализы на наркотики, которые позже оказались фальсифицированными. Впрочем, биография этого человека гораздо шире и ярче, нежели два вышеизложенных ярких факта.

«Кадровый российский военный, политик, затем украинский бизнесмен, телеведущий и даже заместитель министра, Пальчевский перепробовал себя, вероятно, в десятке разных амплуа. Из-за окончания Военного института иностранных языков в Москве и работы в Лаосе его часто называют сотрудником советских, а затем и российских спецслужб, но Пальчевский, естественно, все отрицает», – отмечает Сарбей.

После армии Пальчевский ушел в бизнес, основав фирму «Квест ЮТС», которая специализировалась на технологиях пивоварения. Позже он стал членом совета директоров ОАО «Челябинскпиво», а затем решил попробовать силы в политике.

«В 1995 г. он баллотировался в Госдуму от Партии любителей пива, которая должна была стать альтернативой «партии водки» – власти во главе с Борисом Ельциным. В Думу партия так и не прошла, получив 0,62% голосов», – подчеркивает Сарбей.

В середине двухтысячных Пальчевский якобы продает свой российский бизнес и возвращается в Украину, якобы из-за угроз конкурентов, которые пытались его отравить, причем несколько раз, после чего ему и пришла в голову идея основать «Евролаб».

«Попробовал он себя и на госслужбе: в марте 2010 г. Пальчевский становится первым заместителем Равиля Сафиуллина, министра по делам семьи, молодежи и спорта в первом правительстве Николая Азарова. На этом посту он должен был заниматься, в частности, работой госпредприятий, относящихся тогда к сфере министерства. Впрочем, пробыл чиновником он недолго – всего около трех месяцев», – отмечает Сарбей.

Более широкую известность бизнесмену и чиновнику принесла уже работа ведущим – с 2011 г. он вел вел программу «Глубинное бурение» на Первом национальном, и за год ее существования в гостях у Пальчевского побывали как выдающиеся украинские деятели вроде Любомира Гузара и Мирослава Поповича, так и весьма неоднозначные личности вроде Сергея Кириенко, ныне работающего зампредом главы Администрации Путина, или скандального российского кинорежиссера Никиты Михалкова, с которым ведущий мило обсуждал перспективы «воссоединения» украинского и русского народов в единый «русский мир».

«Квартал» против Коломойского

Что же касается нынешнего этапа деятельности Пальчевского, который можно начинать от президентских выборов, то здесь все неоднозначно, что, впрочем, характерно для него. Во время предвыборной кампании бизнесмен активно поддерживал Зеленского, говоря, что тот «рожден быть президентом».

«В последнее же время он, напротив, активно начал критиковать власть, при этом, впрочем, утверждая, что обиды на президента не держит. «Во время выборов мы договорились, что создадим фронт второго мнения. Однажды я стоял с Зеленским, и подбежал Андрей Богдан. На третий раз, когда он влез в разговор, и я сказал: «Слушай, ты просто зае… утомил», – рассказал Пальчевский», – подчеркивает Сарбей.

«Судя по этому эпизоду, можно констатировать, что у российско-украинского бизнесмена и телеведущего не сложились конструктивные отношения с частью команды президента, а именно с Андреем Богданом и теми, кого принято называть людьми Коломойского. Вместе с тем он не оставил идею похода во власть и теперь может попробовать сделать это, заручившись поддержкой «кварталовца» и бывшего партнера по бизнесу Сергея Шефира», – отмечает Сарбей.

Последнее, конечно, не означает, что у Зеленского уже определились с единым кандидатом в мэры столицы, тем более что влияние Богдана на главу государства никто недооценивать не собирается. Более того, Пальчевский может пойти совсем другим путем и выставить свою кандидатуру независимо от команды президента, таким образом оттянув голоса у Ткаченко и подыграв Кличко.

«Но поверить в вероятность такого варианта мешает честолюбие возможного кандидата, который вряд ли будет играть «на подтанцовках» у нынешнего мэра, имея солидный финансовый ресурс и неплохую узнаваемость. Словом, борьба за Киев в окружении Зеленского усиливается, и в нее вступают весьма непредсказуемые личности. И вполне может сложиться так, что «битва за Киев» станет главным фронтом политической борьбы внутри самой Зе-команды», – подытожил Сарбей.