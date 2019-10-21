Время шуток кончилось. Коломойский играет против Зеленского

Скандальная история с хором имени Веревки на подпевках у «Квартала 95» стала может быть самым ярким, но далеко не единственным эпизодом того, как окружение Зеленского откровенно подставляет президента.

На фоне волны народного возмущения (к слову, вполне праведного) по случаю исполнения Евгением Кошевым вместе со знаменитым хором имени Веревки трешевой юмористической песенки о сгоревшей хате экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой как-то выпало из виду, что подобные методы политической борьбы в последние месяцы стали для Украины штукой вполне обыденной. Шуточки, сомнительные с точки зрения юмора, но с максимально оскорбительным содержанием, генерируются в околополитических кругах с завидной регулярностью, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

«Разве что без специально приглашенных звезд в виде хора Веревки и не с экрана одного из самых рейтинговых каналов, что, правда, не мешает этим скандалам быть не менее разрушительными, чем пародии «Квартала 95», и в первую очередь для президента Владимира Зеленского. Если шутку «Квартала» всегда можно списать на не слишком тонкое чувство юмора авторов, то в шутках ряда приближенных к нынешним властным кругам людей – юмор явление побочное, главное – политическая чернуха», – пишет журналист.

Возьмем все ту же многострадальную Валерию Гонтареву. Сразу же после того, как стало известно о сгоревшем при загадочных обстоятельствах доме экс-главы Нацбанка, в сети появились фото из «Фейсбука» нардепа Александра Дубинского, где тот запечатлен с экс-соратником Виктора Януковича Андреем Портновым на фоне тогда еще не сгоревшего дома Гонтаревой.

«Встретились возле твоего дома. Обсуждаем план. Тебе ж**а», – гласила юмористическая подпись под фото. Собственно, всякого разного стеба в адрес Валерии Александровны из уст как лично Коломойского, который, как известно, большой любитель специфических острот, так и от разного рода публичных особ, связанных с олигархом, прозвучало немало, что лишь добавило силы заявлениям самой Гонтаревой о том, что в Украине она подвергается преследованиям отнюдь не только со стороны правоохранителых органов», – отмечает Дяченко.

Собственно, треш-юмористов, которые оказываются главными возмутителями спокойствия в сегодняшней Украине, не так уж и много. Вместе с уже упоминавшимися Портновым и Дубинским к ним можно отнести их приятеля и нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского. А есть еще тонкий ценитель юмора и по совместительству глава Офиса президента Андрей Богдан.

«Ну и разумеется, за каждым из этих политических остряков стоит тень Коломойского. Вот и получается, что весь это «хор не Веревки» рисует Украину в очень веселых, но не слишком приятных красках», – подчеркивает Дяченко.

То Бужанский обзывает журналистов «тупыми овцами» под гул одобрения со стороны Дубинского и Портнова; то Портнов шутит о том, что Порошенко в ближайшее время станет новым «клиентом следственного изолятора»; то Портнов с Дубинским называют генпрокурора Руслана Рябошапку и премьера Алексея Гончарука «тупым и еще тупее», требуя отставки обоих, позволяя себе при этом шуточки о сексуальной ориентации своих политических оппонентов.

«Весь этот медийный шум, вполне целенаправленно поднимаемый группой Коломойского, не только веселит украинского обывателя (которому обычно очень нравиться, когда у богатых и обличенных властью горят дома и автомобили, не говоря уже о попадании их в СИЗО) но и некоторым образом формирует имидж Украины в глазах цивилизованного мира. Не секрет, что оценка деятельности Валерии Гонтаревой во главе украинского Нацбанка в Международном валютном фонде, сотрудничество с которым нашему государству крайне необходимо, несколько отличается от оценок Коломойского и украинского народа», – отмечает Дяченко.

И теперь, когда Валерия Александровна заявляет в Лондоне об угрозах и преследовании со стороны нынешней украинской власти по политическим мотивам, особых причин с ней не соглашаться нет. А если сбудется мечта Портнова, и следом за Гладковским и Пашинским в СИЗО попадет экс-президент Порошенко, отделаться от образа страны, в которой преследуются политические оппоненты Украине будет крайне сложно.

«К этому всему добавляется неуважительное отношение к СМИ и, соответственно, свободе слова, нетолерантность и сексизм, да и в целом нарастает ощущение перманентного бардака в украинской власти и политической системе. И если для Коломойского «политический бардак» – это родная стихия, в которой он всегда отлично ориентировался, то для Зеленского последствия могут оказаться куда печальнее», – подчеркивает Дяченко.

Если «шутки» Дубинского и Портнова станут былью, для страны это чревато не только ухудшением инвестиционного климата, о чем после концерта «хора Веревки» начал говорить министр экономики Тимофей Милованов, но и может оказаться чревато чем-то похожим на политическую изоляцию.

«Что-то подобное уже проходил Виктор Янукович, когда в тюрьме оказались Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Вряд ли Зеленскому хочется оказаться в ситуации, когда ему придется постоянно убеждать западных партнеров, что Порошенко и другие сидят из-за коррупции, а не по политическим мотивам. А зная то, как работают наши следственные органы, далеко не факт, что будут сколько-нибудь убедительные аргументы утверждать об отсутствии политической мотивации в широко анонсированных Зеленским посадках», – отмечает Дяченко.

Так что в постоянных шутках о доме Гонтаревой, мародерстве Порошенко, и тому подобном собственно шуток минимум, а вот элементы нечестной игры против Зеленского просматриваются.

«И то, что в эту игру включился и «95 квартал», для артистов которого нынешний президент всегда был непререкаемым авторитетом, навевает на выводы, что Зеленский теряет контроль над своим детищем, сколько бы не говорили, что президент до сих пор контролирует все сценарии бывших коллег. И будет особенно иронично, если Коломойский, которому слишком сильный Зеленский на Банковой явно ни к чему, начнет бить главу государства его же оружием», – подыитожил Дяченко.