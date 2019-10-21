Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190).

«Москитный флот» Украина: что представляют собой катера «Island» полученные от США?

Летом 2015 года первый заместитель начальника штаба командования ВМС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран шокировал заявлением, что в Крыму Украина потеряла 75% своего Военно-морского флота, сохранив лишь 40 кораблей и судов, половина из которых морально устарела и требует ремонта, пишет журналист и военный эксперт Руслан Рудомский на страницах «Depo.Война».

Все это заставило украинскую власть разработать новую стратегию развития Военно-морских сил. В 2016 году было объявлено о создании в Украине так называемого «москитного флота» по примеру Швеции.

Тогда же было заявлено, что основу ВМС Украины должны составлять новые корветы проекта 58250, ракетные катера проекта «Лань», малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М» и десантно-штурмовые катера проекта 58503 «Кентавр-ЛК».

Но так случилось, что подвернулась возможность бесплатно получить хоть и подержанные, но вполне добротные американские корабли типа «Island». Точнее, США решили ослабить позиции России в Черном море, усилив ее главного врага списанными у себя кораблями.

Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Пред 1 из 8 След

Да и с бесплатной передачей не все так однозначно – за сами корабли Украина американцам, конечно же, платить не будет, однако за сопутствующие услуги для их бесплатной передачи заплатит 260 млн грн (10,1 млн долларов). В эти сопутствующие услуги, в частности, входят расконсервация, обучение экипажа и транспортировка кораблей в Одессу. Ведь оба катера были выведены из состава Береговой охраны США в 2017 году и находились в законсервированном состоянии в ожидании передачи их Украине.

Вообще, впервые о передаче Украине кораблей типа «Island» вспомнили еще в 2014 году на уровне предложений. А в 2017-м первый заместитель командующего ВМС Андрей Тарасов заявил, что корабли, которые США предоставят Украине бесплатно, должны появиться в наших водах после учений «Sea Breeze-2017».

Однако время шло, а на пути к передаче кораблей Украине возникали все новые и новые препятствия, преимущественно бюрократического характера. И только 27 сентября 2018 года в Балтиморе с участием президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоится церемония передачи катеров «Drummond» и «Cushing» Украине.

Известно, что данные катера построены на судостроительной верфи Bollinger Shipyard в Луизиане и приняты на службу в 1988 году. Украинской стороной была проведена дефектовка обоих катеров, а также их систем и механизмов, в результате чего было подтверждено, что они находятся в добротном техническом состоянии, способны выходить в море при мощных штормах, выполнять задачи в сложных условиях, в том числе вести огонь.

Сообщается, что оба катера оснащены радио-локационной станцией общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4-метровой досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540. Кроме этого источники сообщают, что катера будут переданы Украине со штатным оружием, а это 25-мм артиллерийские установки Bushmaster Mark 38 Mod 0, что само по себе очень круто хотя бы учитывая то, что ВСУ с таким раньше не имели дела.

Также стали известны точные характеристики «Island» – их обнародовал Украинский милитарный портал:

Водоизмещение: 170,9 тонн (полное в «Cushing») и 167,76 тонн (полное в «Drummond»)

Длина: 33,52 метров

Длина с кормовой платформой: 34,44 метров (на обоих катерах присутствует)

Ширина (наибольшая): 6,4 метров

Осадка (наибольшая): 2,13 метров

Высота (наибольшая): 16,7 метров

Скорость (наибольшая): 29,5 узлов

Скорость перехода (номинальная): 18 узлов

Скорость экономического хода: 12 узлов

Наименьшая скорость патрулирования: 10 узлов

Скорость минимальная (на 2-х ГД): 9 узлов

Дальность плавания при 90% запасах ГСМ: 2307 миль

Дальность плавания: 2058 миль (расчет дальности плавания сделан для условий, что корабль движется 24 часа со скоростью хода 29,5 узлов и 96 часов со скоростью хода 10 узлов)

Экипаж: 16 человек

Автономность: 5 суток, ограничена запасами продовольствия (емкостью морозильной камеры) и может быть увеличена

Запас топлива (95%): 35223 литров

Запас воды: 3558 литров (пополняется опреснительной установкой)

Запас моторного масла: 412 литров

Вооружение:

√ 25-мм автоматическая артиллерийская установка Bushmaster Mark 38 Mod 0;

√ 12,7-мм пулемета М2НВ.

25-мм автоматическая артиллерийская установка Bushmaster Mark 38 Mod 0. Зарядка пушки снарядами. 12,7-мм пулемета М2НВ Пред 1 из 3 След

На вооружении стоит остановиться более подробно.

Итак, Bushmaster Mark 38 Mod 0 – это одноствольная автоматическая корабельная установка на основе 25-мм пушки M242 Bushmaster и станка Mark 88. Разработана она была еще в далеком 1986 году, а на вооружение попала одновременно с «Island» в 1988 году. Она служила для обороны и нападения против легких надводных и береговых целей.

Установка имеет воздушное охлаждение, лишена стабилизации и имеет ручное наведение (в отличие от более новой версии Mod 2, которая может управляться дистанционно). Пушка может стрелять снарядами 25-мм х 137 мм как в полуавтоматическом (одиночные выстрелы), так и в автоматическом режимах. При этом скорострельность составляет 175 выстрелов в минуту.

Что касается пулемета М2НВ, то это крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах. На каждом корабле обычно размещаются от двух до четырех пулеметов.

Несмотря на свою архаичность, этот пулемет до сих пор остается на вооружении многих стран НАТО и ряда других стран. Он с очень немногочисленными модификациями остается в использовании дольше, чем любые другие ручные типы вооружения в США.

Пулемет стреляет пулями 50 BMG (12,7-мм x 99 мм), которые также широко применяются в крупнокалиберных снайперских винтовках из-за того, что склонны к меньшему воздействию ветра по сравнению с более легкими пулями меньших калибров. При этом боевая скорострельность составляет 450-575 выстрелов в минуту.

Как видим, оружие, хоть и раритетное и даже историческое, но вряд ли сильно поможет в открытом противостоянии с боевыми кораблями или катерами врага. Вместе с тем, ничто не мешает украинским инженерам «прикрутить» на борт «Island» и ракетную установку типа «Нептун». Габариты корабля и эксплуатационные характеристики ракеты теоретически позволяют такой симбиоз.

Осталось добавить, что после официальной церемонии передачи их от США в Украину состоялся процесс технического обслуживания этих катеров и подготовка украинских экипажей к ним. А 21 октября 2019 года оба корабля прибыли в Одессу.