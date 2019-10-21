Коррупционная кухня Украины. Какое «блюдо» приготовят для общества из Свинарчука?

Сценарий задержаний ближайших соратников и бизнес-партнеров Порошенко – Гладковского-Свинарчука и Кононенко напомнил развлекательную программу «Орел и решка».

Где, как вы помните, перед началом презентации очередной страны, ведущие кидают монетку выбрав аверс или реверс. И в итоге, тот кто не угадал сторону монеты, должен выживать два дня на 100 долларов. А везунчик пользуется неограниченными возможностями банковской карты, наслаждается жизнью в апартаментах для VIP, дорогих ресторанах и лимузинах, пишет на страницах «Фокуса» журналист и публицист Андрей Капустин.

«Так и здесь. Гладковский-Свинарчук загадал «орла». Но не угадал. А наслаждаться жизнью и свободой за границу отправился Кононенко», – пишет журналист.

Правда, злые языки говорят, что у Кононенко могли быть «более правильные» номера телефонов. С помощью которых он после недолгого стресса при прохождении погранконтроля, таки сумел оказаться в самолете с серебристым крылом, и буквально через час троллил Сергея Лещенко из Стамбула, рассказывая про свои дальнейшие теннисные планы.

«Конспирологических версий насчет того, почему ближайшее окружение экс-президента так синхронно решило убыть из страны, хватает», – подчеркивает Капустин.

Во-первых, владельцы «правильных телефонов» могли слить информацию, что «завтра будет поздно».

Во-вторых, и Гладковский-Свинарчук, и Кононенко могли сами слышать, как 14 октября на Майдане тысячи людей скандировали «Зелю геть!!!». И прочувствовали, что съемочная группа сериала об имитации вялотекущих «следственных действий» может резко перейти к съемкам серии про следственный турборежим.

«Что полностью соответствует законам жанра об отвлечении внимания электората от насущных проблем», – отмечает Капустин.

Что подтверждается уже собранной силовиками коллекцией из Грымчака, Пашинского, добавленного к ним Гладковского-Свинарчука и реанимации дела против экс-министра юстиции времен Януковича Елены Лукаш.

«К тому же генпрокурор Рябошапка анонсировал представление на снятие депутатского иммунитета с нардепа Дубневича, дав понять, что рукава правосудия в этот раз засучены всерьез», – подчеркивает Капустин.

Иное дело, что сценарий этот принят к съемке с легким запозданием.

«И потому, что о криминальных похождениях Гладковского-Свинарчука, Кононенко и того же Пашинского известно достаточно давно», – отмечает Капустин.

И потому, что бездействие силовиков вызывало в электоральных кругах немало вопросов по поводу реализации предвыборного слогана кандидата в президенты Зеленского – «Весна придет – сажать будем». Поскольку прошла весна, прошло и лето, а посадочные грядки так и не покрылись зелеными всходами.

«И в итоге качественный пиар-продукт, поддерживавший рейтинг новой власти, перешел в разряд осетрины второй свежести. Поскольку на первое место вышли проделки главы ОПУ Богдана, пресс-секретаря Мендель, игрища Коломойского, телефонные переговоры Зеленского с Трампом, заявления главы МИД Пристайко, и блюдо от шефа под названием «формула Штайнмайера», – подчеркивает Капустин.

Которое смахивает на фугусаши – блюдо из квази-ядовитой рыбы фугу. Рецепт как бы доступен всем. Но готовить его без риска отравления тетродотоксином могут только опытные, лицензированные повара.

«Дефицит которых, как мы видим, в команде Зеленского наблюдается все более явственно», – отмечает Капустин.

Это, не говоря о том, что сам Зеленский, то ли не ощущая накала страстей, то ли, не желая идти ни у кого на поводу, своих поваров увольнять не торопится.

«Хотя, насчет того, что Зеленский не ощущает накал страстей, это вряд ли. Актеры – существа ранимые. И кожа у них очень тонкая. В связи с чем они крайне болезненно воспринимают колебания барометра зрительских симпатий. Что порой может привести к самым непредсказуемым последствиям. Что нам недавно показал Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме Тодда Филлипса», – подчеркивает Капустин.

И то, что актер, сменив амплуа, стал главой государства, не делает его автоматически более толстокожим

«Не говоря о том, что в президентском окружении имеется несколько жестко конкурирующих групп влияния. Где у всех есть мобильные телефоны. Чьи номера могут быть известны посадочному материалу», – отмечает Капустин.

Так что арест Гладковского-Свинарчука вовсе не означает, что бывший замсекретаря СНБО ближайшие пару месяцев будет перестукиваться через стену тюремной камеры с тем же Пашинским.

«Не говоря уже о том, что Гладковский-Свинарчук, в отличие от Пашинского, упрятанного в СИЗО без права залога за стрельбу по людям, задержан по вполне вегетарианским коррупционным статьям, связанным с распилом бюджета и злоупотреблением властью», – подчеркивает Капустин.

И имеет немало шансов, выйдя под залог, прервать объявленную голодовку в каком-нибудь из дорогих столичных ресторанов.

«Кстати, к силовикам есть один важный вопрос по поводу ареста Гладковского-Свинарчука», – отмечает Капустин.

Как мы помним, он был уволен из СНБО после расследования журналистов, в котором были приведены факты того, как старый друг Порошенко наживался на крови во время войны.

«Однако главным фигурантом и создателем воровской схемы был сын Гладковского-Свинарчука. Которого почему-то не задержали ни во время президентства Порошенко, ни после победы Зеленского. Хотя, в преддверие второго тура, перед дебатами на стадионе «Олимпийский», Зеленский и заявил в видеообращении, что он обязательно задаст Порошенко вопрос – «Когда начнутся посадки? Почему Свинарчуки не за решеткой?», – подчеркнул Капустин.

Правда, не исключено, что Гладковского-младшего в этом затянувшемся ланче оставили на десерт.

«Но пока маловероятно, что этот запоздалый акт восстановления справедливости автоматически вызовет буйное электоральное ликование», – отмечает Капустин.

Во-первых, арест – это еще не приговор.

Во-вторых, ловлей «крупной рыбы» страну развлекал еще папередник Рябошапки – Юрий Луценко.

«Который, кстати, тоже стал фигурантом уголовного дела. Но наблюдает за развитием событий из Лондона, где совершенствует свои знания в английском языке», – подчеркнул Капустин.

«О том, что рыбу фугу имеют право готовить только опытные лицензированные повара, повторять не имеет смысла», – подытожил он.