Расклад сил накануне саммита «нормандского формата». Кто поддержит Украину против России?

Новым лицам мировой политики хватает шарма и чарующих улыбок, но есть дефицит дальновидности и мудрости.

Год назад Македония, взявшая на себя обязательства изменить название страны ради вступления в ЕС, весьма затруднительно выполнила это требование. Правящей партии и парламенту удалось, вопреки референдуму и протестам, продемонстрировать Брюсселю государственную позицию, пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Страна получила новое название – Северная Македония. И вот – новое лицо европейской и мировой политики, президент Франции Эммануэль Макрон, который уже неоднократно был замечен в комплиментах Путину, заявил, что переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС пока откладываются», – пишет нардеп.

Это существенная историческая ошибка и предательство Балкан. Очевидно, подобные события вызвали серьезный политический кризис в самой Северной Македонии, и теперь там снова поднимают голову пророссийские силы.

«Новым лицом мировой политики хватает шарма и чарующих улыбок, но есть дефицит дальновидности и мудрости и умения удерживать позицию», – отмечает Геращенко.

Франция уже однажды заблокировала получение Украиной и Грузией ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Результатом стала российская агрессия против наших стран.

«У меня нет ни малейшего сомнения в том, что отказ на членство в ЕС двум странам приведет к обострению ситуации на Балканах и активизации там пророссийских сил, вкладывающих миллионы долларов, дабы удержать этот регион в зоне своего влияния», – подчеркивает Геращенко.

Рік тому Македонія , що взяла на себе зобов‘язання змінити назву країни заради вступу до ЄС, дуже важко виконала цю… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Zondag 20 oktober 2019

Многие украинские политики пытались подражать Макрону – его молодости, новизне, импозантности, легкости. Лучше бы все они вырабатывали в себе ответственность и лидерство.

«И с большой тревогой ожидаю Нормандской встречи. Трое против одного? А может, двое против двоих? И что станется с европейской поддержкой Украины, когда госпожа Меркель оставит большую политику?», – подытожил Геращенко.