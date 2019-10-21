Политика

«Государство – не шапито!» Экс-министр Омелян раскритиковал реформы новой власти

Проводить реформы в стране, это не обязательно нравится людям, в момент когда идет кропотливая работа. И только достижение успеха является критерием победы реформатора.

Много вопросов вызывают «реформы» президента Владимира Зеленского. Особенно это касается кадровой политики, пишет на своей странице в Facebook экс-министра инфраструктуры Владимир Омелян.

«Ты нэ панимаеш, людям нравицца, когда увольняют начальников», – эта фраза из одной частной беседы пожалуй лучше отражает психологию политики Зеленского.

«Людям нравится» и «увольнение проблемы = решения проблемы». И именно после этого начинаются настоящие проблемы.

Да, реформы делаются людьми. И каждая реформа имеет фамилию, даже если не совсем удобно ее называть вслух.

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«И действительно, только после освобождения равнодушного или коррумпированного чиновника можно назначить нового качественного, который и пропишет план действий, буудет ежедневно контролировать его выполнение и выгрызать эту реформу в течение 6/12/18/24 месяцев», – пишет экс-министр.

После успеха реформатора будет много участников и помощников, о некоторых он даже сам с удивлением узнает только в день достижения успеха реформ, но на самом деле все эти долгие дни он будет сам со своей неизвестной никому командой, перепрыгивать с одной кочки трясины на другую по направлению к цели.

«То, что происходит сейчас – это бардак. И об этом тоже нужно говорить», – подчеркивает Омелян.

Есть конкурсы, нет замены «коррупционеров» на «супер профи» – это просто банальная замена команды проигравшей на команду победившей партии.

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«И это тоже нормально и правильно», – отмечает Омелян.

Но давайте научитесь наконец называть вещи своими именами. Вы же всегда выпячиваете что «я ничего не знаю и ни в чем не разбираюсь, зато – я истинный». Так будьте искренним до конца. Возьмите на себя ответственность и скажите: это 100% мои люди, за которых я кладу свою голову. Представьте, что Вы сейчас звоните украинскому народу и скажите это под стенограмму.

«И – вперед!», – подчеркивает Омелян.

Потому что, честно, эти конкурсы принесут Вам позор, когда на них побеждать люди, слово «Мама» напишут с четырьмя ошибками, а Вы будете «реально не в курсе».

«И время не теряете на фантомные конкурсы», – отмечает Омелян.

А еще хуже, когда освобождаете и никого не назначаете вообще. И это тоже типичная Ваша ошибка, которая порождает вакуум и вакханалию.

«Ти нє панімаєш, людям нравіцца, когда увольняют начальніков»Ця фраза з однієї приватної розмови мабуть найкраще…

Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Zondag 20 oktober 2019

Ну, и чтобы закрепить:

√ Увольнение – нравятся людям.

√ Но освобождение не решают даже малейшей проблемы.

√ Реформы и качественные изменения дают правильные назначения сильных и умных людей.

«Поэтому, государство – это не шапито. Здесь невозможно шутками долго протянуть», – подытожил Омелян.

Автор Владимир Омелян
Источник Facebook
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