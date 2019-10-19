Агенты Кремля по всей Европе. Названы люди, мешающие расследованию катастрофы MH17

В Европе находятся люди готовые помогать России в ее попытках развалить расследование катастрофы Boeing-777 рейса MH-17.

В Украинскую базу «Миротворец» внесено ряд иностранных граждан, которые пытались повлиять на расследование дела о сбитом Boeing-777 рейса MH-17 на Донбассе, пишет на страницах «NewsParticipation» блогер по псевдонимом «Макс» (Max).

«Одна личность из списка – российская журналистка Государственной телекомпании «Russia Today» Яна Ерлашова. Она работала корреспондентом телеканала «Russia Today», который обвиняют в ЕС и США в дезинформации и влиянии на общественное мнение во время зарубежных избирательных кампаний», – пишет блогер.

В 2017 году «Russia Today» был признан СМИ, таким, который использует Кремль для своей пропаганды, в частности, сепаратизма в Каталонии (Барселона). Есть также доказательства, что телеканал работал в интересах российского разведывательного сообщества.

«Известно, что журналистка Ерлашова в течении нескольких последних лет работает в отделе документального кинопроизводства на «Russia Today». Там выпускают документальные передачи, в которых освещают мнение Кремля о событиях в мире» – отмечает «Макс».

Второй человек из списка «Миротворца» – голландский журналист Макс ван дер Верфф, который посвятил массу времени продвижению версии, что Россия не причастна к катастрофе Boeing.

«Макс ван дер Верфф стал партнером Ерлашовой в съемках документального фильма «MH-17. Призыв к правосудию». Это пропагандистский материал в стиле советской защиты по делу о сбитом в 1983 году Boeing 747 «Корейских авиалиний», – подчеркивает блогер.

Боевики так называемой «ДНР» тоже помогают России и поддерживают их сторону. Они дали полный доступ к месту крушения малазийского самолета на Донбассе. Отметим, что такое спецразрешение можно получить далеко не всем иностранным СМИ. Его следует запрашивать в так называемом «Министерстве государственной безопасности «ДНР».

«Таким образом, предоставление полного доступа Верффу к месту крушения (хотя даже у европейских следователей были проблемы с этим) доказывает, что его работа крайне важна для российских властей», – отмечает «Макс».

«Это предположение может быть подтверждено слитой в сеть перепиской бывшего Донецкого информационного агентства (ДонИ), из которой следует, что Макс предлагает свою помощь, чтобы дискредитировать результаты официального расследования по МН-17, и показывает свою преданность Кремлю и его проекту на территории Украины под названием «ДНР», – добавляет блогер.

Яна Ерлашова оказалась ответственной за подтасовку фактов по MH-17 с целью показать, что официальное расследование не было проведено должным образом.

«Пропагандисты всячески пытаются «донести свою правду» в мировое сообщество. Потому устраивают тематические пресс-конференции, чтобы создать общественный резонанс и дезинформировать мир», – подчеркивает «Макс».

Кроме того, Россия создает пропагандистские компании, которые состоят из пропагандистских ячеек и вербовщиков для кремлевских информационых операций и пропаганды.

«Их филиалы открывают в Европе, где также работают и иностранцы, поддерживающие «идею» России. Там же занимаются «расследованием» катастрофы самолета на Донбассе, пытаясь сбить с пути международное сообщество и огородить себя от причастности к крушению», – подытожил «Макс».