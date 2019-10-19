На растяжке между Трампом и Байденом. О чем говорят назначения в Генпрокуратуре

С одной стороны, сам генпрокурор Рябошапка и три его заместителя – это откровенный плевок в строну Белого Дома, с другой стороны назначение заместителем Мамедова – протянутая рука к Джулиани.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим заместителем прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова. Кандидат юридических наук Мамедов с августа 2016 года – прокурор Автономной Республики Крым, но примечателен он вовсе не этим, пишет на своей странице в Facebook журналист и блогер Владимир Бойко.
«Как я и прогнозировал полтора месяца назад, еще одним заместителем генерального прокурора стал Гюндуз Мамедов – представитель богатой семьи Азербайджана. Достаточно сказать, что младший брат Гюндуз Айдиновича, Эльчин, возглавляет украинское представительство азербайджанской компании SOCAR, а старший брат, Исрафаил, руководит Государственным нефтяным фондом Азербайджана», – пишет блогер.
Впрочем, самым интересным в этом назначении является то, что Гюндуз Айдинович является креатурой известного одессита Владимира Галантерника, и именно в этой роли он летал в феврале 2019 за океан вместе с Юрием Луценко для встречи с адвокатом Трампа Руди Джулиани.
«Закончив в 1996 году Одесский университет Мечникова, Мамедов до 2012 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы, в июле 2014 года был назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года – заместителем прокурора Одесской области. В августе 2016 получил должность прокурора АР Крым в изгнании и перебрался в Киев», – отмечает Бойко.
Як я й прогнозував півтора місяці тому, ще одним заступником генерального прокурора став Гюндуз Мамедов – представник…
Geplaatst door Volodymyr Boiko op Vrijdag 18 oktober 2019
Весной 2018 года в Одессу из США приехали два проходимца – Лев Парнас и Игорь Фруман. Они встретились с Галантерником, показали свой главный актив – фотографию в компании с Дональдом Трампом и Рудольфом Джулиани – и поинтересовались, не может Галантерник познакомить их с генеральным, прости господи, прокурором Юрием Луценко (Луценко им был нужен для помощи венскому арестанту Дмитрию Фирташу, которого Парнас и Фруман с помощью все той же фотографии убедили в своем всемогуществе). Такая возможность у Владимира Галантерника была – в лице близкого к Луценко прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова.
«Но Луценко, познакомившись с Парнасом и Фруманом, решил использовать их в своих интересах: сначала Юрий Витальевич через них жаловался Джулиани на поведение посла США Мари Йованович и американской агентуры в Киеве (прежде всего, директора НАБУ Артема Сытника), а в феврале 2019 года, приехав в США вместе с Мамедовым, встретился с Джулиани и передал ему компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена в надежде заручиться поддержкой Белого Дома, чтобы продержаться на должности генпрокурора до мая 2023 года», – подчеркивает Бойко.
Поэтому сейчас в Генеральной прокуратуре Украины сложилась странная ситуация: с одной стороны сам генпрокурор Руслан Рябошапка и три его заместителя (Виталий Касько, Виктор Трепак и Виктор Чумак) олицетворяют собой демонстративный плевок Украины в сторону действующего американского президента, к тому же Касько и Трепак в 2016 году по заданию ФБР раздували «дело Манафорта» с целью скомпрометировать Трампа и обеспечить победу Хиллари Клинтон.
С другой стороны, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов встречался с Джулиани и вместе с Луценко передал ему компромат не только на отца и сына Байден, но и на Касько, Трепака и Сытника:
«При таких обстоятельствах можно не сомневаться, что вскоре Генеральная прокуратура Украины превратится не в Офис генерального прокурора, как это предусмотрено поправками в профильный закон, а в источник новых международных скандалов», – подытожил Бойко.