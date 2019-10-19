На растяжке между Трампом и Байденом. О чем говорят назначения в Генпрокуратуре

С одной стороны, сам генпрокурор Рябошапка и три его заместителя – это откровенный плевок в строну Белого Дома, с другой стороны назначение заместителем Мамедова – протянутая рука к Джулиани.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим заместителем прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова. Кандидат юридических наук Мамедов с августа 2016 года – прокурор Автономной Республики Крым, но примечателен он вовсе не этим, пишет на своей странице в Facebook журналист и блогер Владимир Бойко.

«Как я и прогнозировал полтора месяца назад, еще одним заместителем генерального прокурора стал Гюндуз Мамедов – представитель богатой семьи Азербайджана. Достаточно сказать, что младший брат Гюндуз Айдиновича, Эльчин, возглавляет украинское представительство азербайджанской компании SOCAR, а старший брат, Исрафаил, руководит Государственным нефтяным фондом Азербайджана», – пишет блогер.

Впрочем, самым интересным в этом назначении является то, что Гюндуз Айдинович является креатурой известного одессита Владимира Галантерника, и именно в этой роли он летал в феврале 2019 за океан вместе с Юрием Луценко для встречи с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

«Закончив в 1996 году Одесский университет Мечникова, Мамедов до 2012 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы, в июле 2014 года был назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года – заместителем прокурора Одесской области. В августе 2016 получил должность прокурора АР Крым в изгнании и перебрался в Киев», – отмечает Бойко.

Як я й прогнозував півтора місяці тому, ще одним заступником генерального прокурора став Гюндуз Мамедов – представник… Geplaatst door Volodymyr Boiko op Vrijdag 18 oktober 2019

Весной 2018 года в Одессу из США приехали два проходимца – Лев Парнас и Игорь Фруман. Они встретились с Галантерником, показали свой главный актив – фотографию в компании с Дональдом Трампом и Рудольфом Джулиани – и поинтересовались, не может Галантерник познакомить их с генеральным, прости господи, прокурором Юрием Луценко (Луценко им был нужен для помощи венскому арестанту Дмитрию Фирташу, которого Парнас и Фруман с помощью все той же фотографии убедили в своем всемогуществе). Такая возможность у Владимира Галантерника была – в лице близкого к Луценко прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова.

«Но Луценко, познакомившись с Парнасом и Фруманом, решил использовать их в своих интересах: сначала Юрий Витальевич через них жаловался Джулиани на поведение посла США Мари Йованович и американской агентуры в Киеве (прежде всего, директора НАБУ Артема Сытника), а в феврале 2019 года, приехав в США вместе с Мамедовым, встретился с Джулиани и передал ему компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена в надежде заручиться поддержкой Белого Дома, чтобы продержаться на должности генпрокурора до мая 2023 года», – подчеркивает Бойко.

Поэтому сейчас в Генеральной прокуратуре Украины сложилась странная ситуация: с одной стороны сам генпрокурор Руслан Рябошапка и три его заместителя (Виталий Касько, Виктор Трепак и Виктор Чумак) олицетворяют собой демонстративный плевок Украины в сторону действующего американского президента, к тому же Касько и Трепак в 2016 году по заданию ФБР раздували «дело Манафорта» с целью скомпрометировать Трампа и обеспечить победу Хиллари Клинтон.

С другой стороны, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов встречался с Джулиани и вместе с Луценко передал ему компромат не только на отца и сына Байден, но и на Касько, Трепака и Сытника:

Как Луценко получил поддержку Белого Дома. Как Луценко получил поддержку Белого Дома. Как Луценко получил поддержку Белого Дома. Как Луценко получил поддержку Белого Дома. Как Луценко получил поддержку Белого Дома. Как Луценко получил поддержку Белого Дома. Как Луценко получил поддержку Белого Дома. Пред 1 из 7 След

«При таких обстоятельствах можно не сомневаться, что вскоре Генеральная прокуратура Украины превратится не в Офис генерального прокурора, как это предусмотрено поправками в профильный закон, а в источник новых международных скандалов», – подытожил Бойко.