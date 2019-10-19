Включенный турборежим авторитаризма. Когда Европа начнет перенимать украинский опыт?

Избиратели Зе-команды могут рукоплескать: ГПУ, НАБУ, ГБР наконец запустили маховик посадок. Но на события в Украине внимательно смотрят не только наши граждане, а и в других странах.
Политический журналист Виталий Портников в статье для телеканала «Espreso.TV» высказал довольно правильную мысль, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы»: Запад может утратить интерес к нашей стране по причине видимых попыток построения здесь авторитарного государства российского или белорусского типа.
«Причем государство это строится в самом настоящем «турборежиме». То, на что у других постсоветских автократов – Лукашенко или Путина – уходили годы, Зеленский пытается осуществить за месяцы», – пишет Портников.
Он обратил внимание на то, что украинская власть не прислушалась к просьбе послов Канады, Великобритании, Германии и Европейского Союза откорректировать ряд норм в судебной реформе Зеленского. Напомним, президентский законопроект парламент принял в среду лишь благодаря поддержке части внефракционных депутатов.
«В итоге, считает Портников, на Западе выработается представление об Украине как о несостоявшемся авторитарном государстве, население которого просто не понимает значения институтов власти и разделения их полномочий. Что повлечет за собой отказ Запада от конфронтации с Москвой ради Киева», – пишет Сетевой Оракул.
Действительно, за последние годы тема так называемого внешнего управления стала очень актуальной в Украине, на ней выкормились десятки политиков, обвиняющих США и ЕС во вмешательстве в наши внутренние дела – либо напрямую, либо при помощи своих агентов-«грантоедов». После смены власти множество общественных активистов и экспертов, получавших гранты, оказались на министерских должностях или стали народными депутатами.
«В том числе и от «Слуги народа». С одной стороны, западные структуры вроде как усилили свое влияние, но в случае ужесточения авторитарного вектора конфликт между «грантоедами» в руководящих креслах и проводниками идей установления в Украине мягкой диктатуры неизбежен», – отмечает Сетевой Оракул.
Также не надо забывать, что в руках западного мира находится эффективный инструментарий маркировки стран на «демократии» (то есть те, с кем можно иметь дело) и «авторитарные режимы». С последними разговор совершенно другой. Отсюда логично допустить, что начатая властью кампания громких посадок окажется под очень пристальным вниманием наших западных партнеров.
«Там поддерживали борьбу с коррупцией в Украине и существенно помогали в этом, но у наших западных партнеров всегда было понимание того, что в нашей стране суды склонны прислушиваться к мнению властей (проще говоря, зависимы), потому недопустимо использование антикоррупционных органов для политического давления. А политические мотивы в целом ряде дел против деятелей прошлой власти очевидны, в том числе и в делах против Петра Порошенко», – подчеркивает Сетевой Оракул.
И здесь не имеет смысла спорить, будут или не будут западные круги поддерживать Петра Алексеевича или кого-то еще из тех, против кого сейчас заведены дела в Украине. Смысл не в личностях, а в процедурах. На их нарушение в странах, претендующих на поддержку Запада, реакция будет обязательной. Проще говоря, посадки по беспределу значительно ослабят позиции Киева на любых переговорах.
Парад посадок друзей Порошенко. Заменить капитуляцию на авторитарную зачистку предшественников
«Но есть и еще один важный момент: если западные структуры будут молча наблюдать за событиями, развивающимися в Украине не в сторону демократии, то это станет сигналом их политикам, что можно перенимать опыт украинской власти, переписывая под себя правила», – отмечает Сетевой Оракул.
Для западных демократий проблема популизма стоит очень остро – партии, чья идеология дает простые ответы на сложные вопросы, уверенно заходят во власть. Ошеломительная победа Зе-команды в Украине с последующим очень быстрым перекраиванием функций государственных институтов может стать ориентиром для этих сил.
«Теперь «стиль Зеленского» обогатился новым элементом – посадки в турборежиме. Это просто находка для западных политиков, играющих на эгалитарных настроениях общества. Которые в свою очередь разрушают основы западных демократий», – подчеркивает Сетевой Оракул.
«Потому обращение послов по поводу судебной реформы – не последняя попытка образумить Зеленского. Пока его «стиль» не стал писком моды в среде европейских популистов», – подытожил он.