Включенный турборежим авторитаризма. Когда Европа начнет перенимать украинский опыт?

Избиратели Зе-команды могут рукоплескать: ГПУ, НАБУ, ГБР наконец запустили маховик посадок. Но на события в Украине внимательно смотрят не только наши граждане, а и в других странах.

Политический журналист Виталий Портников в статье для телеканала «Espreso.TV» высказал довольно правильную мысль, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы»: Запад может утратить интерес к нашей стране по причине видимых попыток построения здесь авторитарного государства российского или белорусского типа.

«Причем государство это строится в самом настоящем «турборежиме». То, на что у других постсоветских автократов – Лукашенко или Путина – уходили годы, Зеленский пытается осуществить за месяцы», – пишет Портников.

Он обратил внимание на то, что украинская власть не прислушалась к просьбе послов Канады, Великобритании, Германии и Европейского Союза откорректировать ряд норм в судебной реформе Зеленского. Напомним, президентский законопроект парламент принял в среду лишь благодаря поддержке части внефракционных депутатов.

«В итоге, считает Портников, на Западе выработается представление об Украине как о несостоявшемся авторитарном государстве, население которого просто не понимает значения институтов власти и разделения их полномочий. Что повлечет за собой отказ Запада от конфронтации с Москвой ради Киева», – пишет Сетевой Оракул.

Действительно, за последние годы тема так называемого внешнего управления стала очень актуальной в Украине, на ней выкормились десятки политиков, обвиняющих США и ЕС во вмешательстве в наши внутренние дела – либо напрямую, либо при помощи своих агентов-«грантоедов». После смены власти множество общественных активистов и экспертов, получавших гранты, оказались на министерских должностях или стали народными депутатами.

«В том числе и от «Слуги народа». С одной стороны, западные структуры вроде как усилили свое влияние, но в случае ужесточения авторитарного вектора конфликт между «грантоедами» в руководящих креслах и проводниками идей установления в Украине мягкой диктатуры неизбежен», – отмечает Сетевой Оракул.

Также не надо забывать, что в руках западного мира находится эффективный инструментарий маркировки стран на «демократии» (то есть те, с кем можно иметь дело) и «авторитарные режимы». С последними разговор совершенно другой. Отсюда логично допустить, что начатая властью кампания громких посадок окажется под очень пристальным вниманием наших западных партнеров.

«Там поддерживали борьбу с коррупцией в Украине и существенно помогали в этом, но у наших западных партнеров всегда было понимание того, что в нашей стране суды склонны прислушиваться к мнению властей (проще говоря, зависимы), потому недопустимо использование антикоррупционных органов для политического давления. А политические мотивы в целом ряде дел против деятелей прошлой власти очевидны, в том числе и в делах против Петра Порошенко», – подчеркивает Сетевой Оракул.

И здесь не имеет смысла спорить, будут или не будут западные круги поддерживать Петра Алексеевича или кого-то еще из тех, против кого сейчас заведены дела в Украине. Смысл не в личностях, а в процедурах. На их нарушение в странах, претендующих на поддержку Запада, реакция будет обязательной. Проще говоря, посадки по беспределу значительно ослабят позиции Киева на любых переговорах.

«Но есть и еще один важный момент: если западные структуры будут молча наблюдать за событиями, развивающимися в Украине не в сторону демократии, то это станет сигналом их политикам, что можно перенимать опыт украинской власти, переписывая под себя правила», – отмечает Сетевой Оракул.

Для западных демократий проблема популизма стоит очень остро – партии, чья идеология дает простые ответы на сложные вопросы, уверенно заходят во власть. Ошеломительная победа Зе-команды в Украине с последующим очень быстрым перекраиванием функций государственных институтов может стать ориентиром для этих сил.

«Теперь «стиль Зеленского» обогатился новым элементом – посадки в турборежиме. Это просто находка для западных политиков, играющих на эгалитарных настроениях общества. Которые в свою очередь разрушают основы западных демократий», – подчеркивает Сетевой Оракул.

«Потому обращение послов по поводу судебной реформы – не последняя попытка образумить Зеленского. Пока его «стиль» не стал писком моды в среде европейских популистов», – подытожил он.