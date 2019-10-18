Парад посадок друзей Порошенко. Заменить капитуляцию на авторитарную зачистку предшественников

Генпрокуратура, ГБР и НАБУ в последние дни заметно активизировались – вслед за Сергеем Пашинским, которого задержали по делу о новогоднем конфликте с гражданином Химикусом, за решеткой рискуют оказаться и другие демонизированные лица. Коротко напомним о тех, кем уже занялись вышеназванные органы, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

«Прежде всего, это пятый президент Петр Порошенко, по нем непосредственно работает ведомство Романа Трубы. Значительное количество дел против предшественника Зеленского сейчас используются в качестве информационных атак, их судебная перспектива весьма туманна. Что же касается Пашинского, то генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал Химикусом не ограничиться. То же, очевидно, коснется и Гладковского», – пишет журналист.

На сегодняшний день Гладковского подозревают в махинациях с автомобилями МАЗ. По данным СМИ, предприятия, связанные с Олегом Гладковским, закупали в Беларуси грузовые автомобили МАЗ, после чего перебрендировали их в «Богдан» и без тендера поставляли государству для нужд обороны.

«Однако перед выборами гремела не эта тема: так называемый свинарчукгейт касался якобы контрабанды из России деталей для военной техники. Кураторами коррупционных схем называли Олега Гладковского, его сына Игоря и его бизнес-партнеров Андрея Рогозу и Виталия Жукова. Эта громкая история стала гвоздем в рейтинг Порошенко. Сейчас, похоже, ее отложили на потом, взявшись за другую, с МАЗами», – подчеркнул Петренко.

Нечто подобное происходит и вокруг братьев Дубневичей. В представлении о снятии неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича, в прошлом парламенте члена фракции БПП, в нынешнем – депгруппы «За будущее», говорится, что он был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности о его потребностях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на основателей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, уравнительных приборов, рамных рельсов, крестовин, контррейковых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

«По версии следствия, эти действия повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн. Однако братья Дубневичи еще не так давно фигурировали в гораздо более интересном деле – о хищении 300 млн кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен. В рамках этого дела НАБУ и САП подготовили представление в парламент, однако тогдашний генпрокурор Юрий Луценко его вернул со следующей мотивацией: утверждения относительно организации Дубневичем преступной схемы завладения средствами, «которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты». 93 млн против 1,4 млрд… Но ГПУ почему-то взялась за то, где меньшие суммы», – отмечает Петренко.

Дела, в которых фигурируют Константин Жеваго и братья Суркисы не такие громкие. Первого подозревают во внесении недостоверных сведений в декларацию – он не указал, что является бенефициарным владельцем компании ООО «Новые промышленные технологии», размер уставного фонда которой более миллиарда гривен.

«Суркисы, точнее должностные лица киевского «Динамо», фигурируют в деле об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, использовались схемы с использованием банковских счетов кипрской офшорной компании, через которую вели деятельность футбольного клуба», – подчеркнул Петренко.

Кроме этого, есть еще подозрение от ГПУ бывшему министру юстиции Елене Лукаш – подруге Андрея Портнова. Ей инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.

«Каждое из вышеперечисленных дел, а их дальше будет больше, – не сегодняшняя история. И тут Генпрокуратура выступает якобы не в роли репрессивного органа, а органа, который доводит до логического завершения предыдущие резонансные дела. К тому же Рябошапка этими делами пытается отвести от себя подозрение в политических преследованиях, ведь речь идет не только о бывших соратниках Порошенко, а и о Суркисе, который сейчас в «Оппозиционной платформе – За жизнь», и о Лукаш», – отмечает Петренко.

И здесь можно вспомнить еще один момент: Генпрокуратура проверит факт переписки народного депутата от «Слуги народа» Вячеслава Медяника, в которой журналисты усмотрели коррупционные намерения. Напомним: Медяник засветился перепиской относительно влияния на прокуратуру. Кстати, эта проверка должна стать знаковой, ведь попытка отвести подозрения от нардепа из президентского большинства будет свидетельствовать об избирательности правосудия.

«Какими будут перспективы других дел? С ними, скорее всего, будут спешить, ведь избиратели заждались обещанных посадок. Через Гладковского и Кононенко, по которому также вчера звонил колокол, когда «набушники» пытались его задержать, будут пытаться выйти на Порошенко», – подчеркнул Петренко.

«Через Пашинского – на Турчинова, Парубия. Насколько сильна доказательная база во всех этих делах? Вот это и есть самый интересный вопрос, поскольку к подавляющему большинству дел, которые расследовались НАБУ, у судей возникали вопросы», – добавил он.

Но то были не антикоррупционные судьи, эти же сейчас стоят перед выбором: рассматривать дела, которые будут плыть к ним реками, подробно, а, следовательно, с риском проигрыша следственных органов или же включить свой «турборежим». И сажать подозреваемых в угоду власти. То есть стать таким себе коллективным судьей Киреевым. Какой путь выберут судьи ВАКСУ, будет видно уже по первым судебным заседаниям.

«Власти сейчас крайне необходимы громкие посадки, также нужно, чтобы процессы транслировались в прямом эфире. Это будет отвлекать людей от других тем – «формулы Штайнмайера» и протестов против нее, повышения тарифов и так далее. Все просто: протесты организовывают те, чьи соратники оказались на скамье подсудимых, то есть акции против капитуляции сразу приобретают негативную окраску в общественном сознании», – отмечает Петренко.

Однако здесь есть и другой важный момент: если внутренний потребитель будет одобрительно относиться к активности следственных органов и это позволит остановить падение рейтинга Зеленского и власти, то на внешней арене все эти процессы будут ослаблять позиции Киева.

«Конечно, наши западные партнеры не будут бросаться на защиту Пашинского, Гладковского и др. Они будут вести себя иначе. Первый серьезный сигнал изменения отношения к новой украинской власти уже есть», – подчеркнул Петренко.

Имеем в виду письмо послов Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза, которые обратились к спикеру Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о реформе судебной системы. Который, напомним, со скрипом был принят Верховной Радой в среду. Ко мнению Запада, похоже, в президентском офисе прислушиваться не планируют.

«Ожидаемо, что это не последнее замечание, которое прозвучит из мировых столиц. Будут раздаваться замечания и о политической мотивированности уголовных дел в Украине. Конечно, на все эти голоса можно не обращать внимания (мол, это наши внутренние дела), однако это ложный путь, который будет вести к самоизоляции», – отмечает Петренко.

Все очень просто: западный мир разработал и успешно использует систему рейтингов государств, с которыми имеет дело, и их ухудшение становится четким сигналом как политикам в этих странах, так и инвесторам.

«Если в этих рейтингах будет указано сползание Украины к авторитаризму, разговаривать с официальными лицами в Киеве будут совсем иначе. В том числе и кредиторы. Поэтому, когда на Банковой кто-то планирует посадки по «беспределу», то должен понимать далеко идущие последствия этого и для себя, и для страны», – подытожил Петренко.