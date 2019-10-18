Политика

Посадки коррупционеров и красные линии на Донбассе. Когда примут закон об «особом статусе»?

Перед Зеленским стоит дилемма: с одной стороны надо выполнить популистские обещания, с другой стороны нужно пробалансировать на грани насколько можно дольше.

В офисе Президента уверены, что «круговорот уголовных дел» убьет протесты по стране против формулы Штайнмайера. А ближе к Новому году, когда народ будет готовиться к праздникам, можно будет принять новый закон о выборах на Донбассе, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Вадим Денисенко.

«Дела Пашинского, Гладковского и Дубневича – это, конечно, дело правоохранителей, и я не хочу их комментировать. То, что там есть огромный элемент пиара, я думаю, никто не сомневается, и об этом много написано. Но куда более интересно посмотреть логику, по которой происходит вся эта кампания», – пишет политик.

Прежде всего надо ответить на вопрос, согласовываются ли (во всяком случае, пока) все эти действия силовиков. Насколько мне известно, – да. Более того, косвенно это подтвердил и сам Зеленский, когда сказал, что до 1 ноября вы увидите посадки.

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«А если подтвердится информация, что фишку на запрет пересечения границы Гладковским выставляло ГБР, тогда как задержание проводило НАБУ, – это будет еще одним доказательством четкой координации действий на высшем уровне», – отмечает Денисенко.

Второй вопрос, на который нужно дать ответ: есть ли в этих всех историях какая-то логика, или выбираются «случайные жертвы»? Похоже, что действительно основным героем должен стать Порошенко и его окружение. Все остальные – это старые кейсы, которые каждое из ведомств пытается «продавить» и «согласовать».

«Еще один вопрос, который надо задать самим себе: все эти дела реально влияют на уровень коррупции в государстве? Пока я точно могу сказать, что нет. Схемы никто никуда не дел», – подчеркивает Денисенко.

А теперь давайте перейдем к политической части этой истории. В команде Зеленского совершенно искренне уверены, что аресты и телекартинки позволят укрепить рейтинг Президента.

«Кроме того, в ОП искренне уверены, что именно благодаря этим вещам удастся остановить протестные настроения в обществе (там исходят из логики, что не будет финансирования – не будет и протестов, а митинги, преимущественно, проплаченные)», – отмечает Денисенко.

Посадки vs червоні лінії.Або чому закон про особливий статус Донбасу хочуть прийняти під новий рікВ офісі Президента…

Geplaatst door Vadym Denysenko op Vrijdag 18 oktober 2019

При этом в Офисе главы государства никто не хочет вслух сказать, что арест Гладковского будет иметь минимальное воздействие на тех, кто выступает против формулы Штайнмайера. Эти люди считают, что это две разные вещи и они никак не пересекаются.

«В то же время в Офисе президента многие считают, что это не так, и продолжают настаивать на следующей логике: мы запускаем маховик репрессий, все испугаются, затем в конце декабря принимается закон об особом статусе Донбасса, люди на Новый год никуда не выйдут, а потом все каналы в один голос расскажут, что ради мира можно встретиться с лидерами так называемых «ЛДНР» и начать мирный процесс. А если этот процесс начнется, то можно будет и не считаться с митингами, которые все равно будут малочисленными, потому что их не поддержат ни США, ни внутренние бизнесмены», – подчеркивает Денисенко.

«Условность» такой логики, конечно, несколько удивляет, но сейчас это базовый сценарий команды Зеленского.

Автор Вадим Денисенко
Источник Facebook
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