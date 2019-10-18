Почему не арестован Кононенко? Логика преследования друзей Порошенко

Бывшего народного депутата, бизнес-партнера и соратника президента Порошенко Игорь Кононенко задержали в аэропорту Борисполь представители НАБУ, но после непродолжительного разговора отпустили.

Задержали бывшего нардепа, по словам его бывшего коллеги по фракции БПП Сергея Лещенко, из-за того, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, и по просьбе НАБУ он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса, пишет на страницах «Деловой Столицы» редакция издания.

«В медиа сразу возникла параллель с задержанным в тот же день еще одним соратником Порошенко, бывшим замсекретаря СНБО Олегом Гладковским. Но, в отличии от Гладковского, Кононенко после 40 минут разговора отпустили в Стамбул, о чем он и сообщил позже СМИ. Чем же известен Игорь Кононенко украинцам?», – говорится в редакционной статье.

Карьера «серого кардинала»

Узнаваемость бывшего нардепа и бизнесмена, как и его влияние, возросли во время правления его близкого друга – президента Петра Порошенко. Еще совсем недавно его называли серым кардиналом БПП, где он занимал должность первого заместителя главы фракции.

«Начал свою карьеру он в комсомоле, в восьмидесятых – начале девяностых был секретарем комсомольской организации киевского автодорожного института и входил в штаб студенческого стройотряда. А когда наступил капитализм он, как и многие комсомольцы, двинул в бизнес. Вместе с Петром Порошенко, который был его сослуживцем в армии, он стоял у истоков, а затем был вице-президентом «Укрпроминвеста» – управляющей компании, куда входил завод «Богдан», концерн «Рошен» и множество других активов», – отмечают в статье.

В 2006 г. Кононенко пошел в политику, став депутатом Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого. Здесь он работал в комиссии по вопросам транспорта и связи и ничем особо не запомнился, кроме двух эпизодов.

«Дело в том, что именно через комиссию Кононенко прошло решение о постройке вертодрома на Парковой аллее, который связывают со структурами, близкими к Александру Януковичу. Второе, чем запомнился Кононенко, – своей позицией по Гостинному двору на Подоле. Он выступал, за перестройку и превращение его в торговый центр», – подчеркивают в статье.

Проработав в Киевсовете до 2014 г., на парламентских выборах он был избран народным депутатом по списку Блока Петра Порошенко (занимал 29 место), одним из руководителей центрального избирательного штаба которого являлся, занимался вопросами взаимодействия и помощи мажоритарным кандидатам, курировал кампанию в Киеве.

«В парламенте стал первым заместителем председателя фракции, также войдя в состав комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и безопасности и межпарламентскую группу по связям с Австрией», – отмечают в статье.

Скандалы и расследования

Ряд украинских СМИ называл Игоря Кононенко одним серых кардиналов парламента VIII созыва. Он считался наиболее информированным относительно последних решений президента и фракции, назывался главным коммуникатором и ответственными за деликатные вопросы.

«Кроме того, бывшие журналисты и политики Сергей Лещенко и Мустафа Найем называли «правую руку» президента главным парламентским «решалой», без ведома которого не принималось фактически ни одно важное решение во фракции», – подчеркивают в статье.

Крупный скандал, связанный с Кононенко, разразился в феврале 2016 г., когда министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус обвинил его в воспрепятствовании работе министерства и назначении своих людей на руководящие должности важных государственных предприятий: «Укрхимтрансаммиак», «Укрвнешинформ», Агентства по аккредитации Украины.

«Тогда первый замглавы фракции БПП снял с себя полномочия на период расследования заявления, обнародованного экс-министром экономики, но спустя короткое время был возвращен на должность, а расследование заглохло в недрах правоохранительных органов», – отмечают в статье.

Разговор о неправильной декларации?

Примечательно, что информации о расследовании каких бы то ни было крупных дел, связанных с Кононенко, сейчас нет, за исключением одного. Свежие претензии к теперь уже бывшему нардепу предьявили НАПК.

«Оно выявило якобы недостоверную информацию в декларациях Кононенко, который, подавая декларацию 2015 г. (исправленную), отметил недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и двух иностранных компаний, которые принадлежали ему по праву собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки)», – подчеркивают в статье.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата, по данным НАПК, 2015 г. составляет почти 7,6 млн грн. Позднее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что в отношении Кононенко открыто производство по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины и касается недекларирования нардепом корпоративных прав.

«Сам народный депутат рассказал, что намерен исправить в декларации ошибку на сумму в 1 гривню в разделе доходы, помочь НАПК разобраться с колебаниями курса валют и стоимости акций и предоставить информацию о невестке. Видимо, он так и не произвел необходимые уточнения, иначе оснований для состоявшейся с ним беседы представителей НАБУ просто не существовало бы», – отмечают в статье.

Отметим, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 УК.

«Это преступление наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – подытожила редакция.