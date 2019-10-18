Стукачи в законе. Как «слуги народа» превратили борьбу с коррупцией в доходное занятие?

Во всех госорганах и госкомпаниях теперь появится новая статья расходования государственных денег: на борьбу с коррупцией.

Верховная Рада 17 октября приняла во втором чтении и в целом закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» насчет обличителей коррупции». За него проголосовали 252 нардепа, в т.ч. 233 из «Слуги народа», 15 из «Голоса», по два из «Батьківщини» и внефракционных. Хотя этот закон якобы антикоррупционный, однако почти половина парламента отказалась его поддержать – и неспроста. Закон этот трехслойный и фактически создает новую коррупционную схему, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Первый слой – это вознаграждения для обличителей топ-коррупции.

«Эту идею и сам законопроект Владимиру Зеленскому подсунул Руслан Рябошапка, еще когда был замом руководителя президентского Офиса. Зеленскому идея понравилась, и в первый же день работы новоизбранной Верховной Рады он внес этот законопроект как неотложный», – пишет журналист.

И вот, согласно принятому закону, право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо нанесенный государству ущерб от которого в 5000 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

«Закон вступает в силу 1 января 2020 г., а прожиточный минимум с 1 декабря 2019 г. составит 2027 грн. Таким образом, чтобы получить вознаграждение, нужно обличить коррупцию в объеме не менее 10 млн 135 тыс. грн», – подчеркивает Вишневский.

Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда, но не может превышать 3000 минимальных зарплат, установленных на момент совершения преступления.

«В проекте госбюджета-2020 записана минимальная зарплата 4723 грн. Таким образом, обличитель может получить максимум 14 млн 169 тыс. грн, для этого нужно сдать коррупционера на 141,69 млн грн. А минимальный доход от этого бизнеса – 1 млн 13,5 тыс. грн (если сдать коррупционера на 10 млн 135 тыс. грн)», – отмечает Вишневский.

Второй слой – это стимулирование, так сказать, стукачей-любителей, которые будут разоблачать мелкую коррупцию за бесплатно.

«Эта деятельность будет интересна прежде всего тем работникам, кто захочет отомстить сослуживцам или подсидеть начальство. Тут главный стимул – безнаказанность. Закон освобождает от какой-либо юридической ответственности за недостоверные заявления (в т. ч. распространенные через СМИ), кроме заведомо неправдивых», – подчеркивает Вишневский.

Сообщение о коррупции на работе оказывается еще и способом избежать увольнения. Такого сообщения, даже недоказанного, достаточно, чтобы суд обязал работодателя восстановить обличителя на работе и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул.

А третий слой – это, как записано в законе, «внедрение механизмов поощрения» обличителей коррупции. Такие механизмы должны быть созданы во всех госорганах и госкомпаниях.

«Как отмечает Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, это «может стать значительным коррупционным фактором и привести к служебным злоупотреблениям со стороны соответствующих должностных лиц». Такую же оценку этой идее Рябошапки дало и Главное юридическое управление аппарата Верховной Рады: «может создавать предпосылки для коррупционных рисков и служебных злоупотреблений», – отмечает Вишневский.

Еще раз: во всех госорганах и госкомпаниях появляется новая статья расходования государственных денег: на борьбу с коррупцией. Сколько из этих денег осядет в карманах руководителей низового уровня, а сколько будет передано вверх вышестоящим участникам новой коррупционной схемы – можно только догадываться.

«Похоже, именно ради этой схемы и был задуман этот законопроект. А борьба с топ-коррупцией послужила лишь красивой упаковкой, чтобы ублажить электорат», – подытожил Вишневский.