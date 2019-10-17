Коррупционное дело Свинарчука-Гладковского. «Слуги народа» копают под Порошенко

Свежее задержание соратника президента Порошенко, президента корпорации «Богдан» и экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского выгодно главе НАБУ Артему Сытнику и президенту Зеленскому, каждый из которых преследует свои цели.

Задержание бывшего делового партнера президента Порошенко Олега Гладковского случилось в соответствии практически со всеми канонами этого жанра в Украине. Экс-чиновник пытался вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь», не был выпущен из страны пограничниками, поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе, где его и задержало НАБУ, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей..

«Позже в пресс-службе НАБУ уточнили, что Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением – по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, не сообщая никаких деталей. Впрочем, бывший народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что бизнесмена задержали по делу закупки для нужд оборонной отрасли автомобилей МАЗ, которые затем перебрендировали в концерне «Богдан», – пишет журналист.

Тут стоит напомнить, что «прославился» Гладковский совсем другим делом. В конце февраля команда журналистских расследований «Bihus.Info» представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-«прокладки» поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

«После выхода расследования президент Порошенко отстранил Гладковского от исполнения обязанностей, о чем тот, кстати, попросил сам. Далее события развивались по нарастающей – в Специализированной антикоррупционной прокуратуре открыли уголовное производство для проверки обнародованных фактов о миллионных сделках в оборонке по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», – отмечает Сарбей.

Чуть позже Юрий Луценко, занимавший на тот момент пост генерального прокурора, заявил, что ГПУ также расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 г., а НАБУ – с 2016 г. Менее чем через неделю, 4 марта, президент уволил Гладковского с должности.

«Впрочем, президент Порошенко и его окружение были не единственными, у кого начались большие проблемы в связи с одним из самых громких коррупционных скандалов последних лет, а старая, неблагозвучная фамилия Гладковского – Свинарчук, от которой тот отказался еще перед вступлением в должность, стала в устах народа синонимом слов казнокрад и мародер», – подчеркивает Сарбей.

В этом скандале «отметились» в том числе и антикоррупционеры из НАБУ во главе со своим шефом, которые, по словам журналистов, категорически не желали расследовать данное дело в 2017-2019 гг., имея на руках переписку между фигурантами дела.

«Часть этой переписки Национальное антикоррупционное бюро якобы получило еще 1 марта 2017 г. и за это время не дало ход этим документам, поскольку среди контактеров Рогозы и Жукова были руководящие сотрудники НАБУ, детективы и даже первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава», – отмечает Сарбей.

Впрочем, в НАБУ обвинения в свой адрес незамедлительно назвали «манипуляцией». При этом управление внутреннего контроля НАБУ открыло служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников бюро, некоторых из них отстранили от должностей, а САП, по словам Назара Холодницкого, открыла производство по факту злоупотребления служебным положением руководством НАБУ и передала материалы в ГБР.

«Учитывая неприятный резонанс, который получили действия сотрудников НАБУ по делу Гладковского, главе ведомства Артему Сытнику было крайне важно оправдаться за отсутствие должного рвения. Судя по всему, он решил это сделать, форсировав следственные действия в другом деле, касающемся того же чиновника, и время для этого было избрано явно не просто так», – подчеркивает Сарбей.

Не последним мотивом для выдавания на-гора каких-то результатов деятельности стало и то, что Артем Сергеевич плотно увяз в скандале о вмешательстве Украины в американские выборы и фактически обвиняется окружением нынешнего президента США в работе на его основного оппонента – Хиллари Клинтон.

«О том, что задержали бизнесмена именно сейчас не просто так, говорит и то, что в последнее время он неоднократно выезжал за пределы Украины по разным делам и ни разу у пограничников или правоохранителей не возникало вопросов по этому поводу. Что же изменилось сейчас?», – отмечает Сарбей.

Видимо, Сытник решил напрямую последовать указанию президента Зеленского, который дал срок правоохранительным органам до 1 ноября показать результат относительно расследований резонансных дел, причем чем больше – тем лучше. Кроме того, Зеленский умело использовал скандал с Гладковским еще на выборах и пообещал добиться привлечения его фигурантов к уголовной ответственности.

«Другими словами, раскручивание дела Гладковского позволяет Сытнику доказать свою полезность, а главе государства, в свою очередь, выполнить одно из предвыборных обещаний. Тем более Зеленский отлично знает, что украинцам по большому счету все равно, за что именно попадет в тюрьму Гладковский или любой другой топ-чиновник, вроде задержанного недавно Сергея Пашинского, который оказался в СИЗО не по обвинению в коррупции в оборонке, в чем его обвиняли журналисты-расследователи, а по делу о стрельбе на дороге, которое к тому же дважды закрывали на стадии следствия», – подчеркивает Сарбей.

«Главное для президента – не разочаровать своего избирателя, которому он обещал массовые посадки коррупционеров. А то, что с прямыми доказательствами в деле может быть все далеко не безоблачно, – не важно. Главное, народ оценит, а там, глядишь, и подупавший было рейтинг начнет снова стремиться вверх», – подытожил Сарбей.