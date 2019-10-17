Реакция партнеров Украины на судебную реформу: Запад может утратить интерес к Украине

Обращение послов Канады, Великобритании, Германии и Европейского Союза к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову – этот документ также получили премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан – еще одно доказательство того, что опасения относительно сути корректив в судебной реформы это отнюдь не козни оппонентов новой власти.

Это проблема, которая видна невооруженным глазом. Настолько видна, что представители стран Запада решили публично высказаться о происходящем, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Если отойти от дипломатического языка, которым написан документ, то стоит просто сказать правду. Все действия Владимира Зеленского и его команды после победы на президентских выборах направлены на создание в Украине авторитарного государства российского или белорусского типа. Государства, в котором президент и его администрация осуществляют контроль над всеми ветвями власти, медиа, бизнесом, обществом», – пишет публицист.

Причем государство это строится в самом настоящем «турбо-режиме». То, на что у других постсоветских автократов – Лукашенко или Путина – уходили годы, Зеленский пытается осуществить за месяцы. И в этом есть своя логика – страх, что общество очнется и увидит опасность, возникшую перед страной или что население разлюбит, когда не увидит новостей в своем холодильнике, все еще очень велик.

«Однако построение авторитарного государства в «турбо-режиме» не может пройти незамеченным для союзников нашей страны. Если бы та же судебная реформа проходила месяцами, обсуждалась с общественностью, если бы в нее вносились коррективы, то можно было бы еще подумать, что результат – не попытка установить контроль президентского офиса над судебной властью и прежде всего над Верховным судом, а просто проявление некомпетентности и недостаточной проработанности изменений. Но когда ты видишь бульдозер – и этот бульдозер движется по совершенно ясному маршруту – то ты не можешь сделать вид, что бульдозера нет», – подчеркивает Портников.

Результатом усилий команды Зеленского может стать не только уничтожение тех слабых ростков украинской демократии, которые с большим трудом удалось вырастить в 2014-2019 годах. Результатом может быть и утрата интереса Запада к будущему Украины, выработка представления о ней как о несостоявшемся авторитарном государстве, население которого просто не понимает значения институций и разделения властей.

«Вывод из этого может быть сделан самый простой: ради такого государства нет никакой необходимости продолжать конфронтацию с Путиным, лучше договориться. Результатом таких договоренностей станет совместный политический «протекторат» по молдавскому сценарию и при решающей роли Москвы», – отметил Портников.

«Это как раз то, чего Путин и добивается», – подытожил он.