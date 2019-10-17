Судебная реформа в Украине. Когда ожидать войны Богдана с Коломойским?

Против в полном составе проголосовала группа Коломойского, но неожиданно закон поддержала так называемая группа Веревского. За сбор голосов в совете отвечал глава Офиса президента Андрей Богдан, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Вадим Денисенко.

Что изменилось в Раде?

По сути, это голосование показало, что сейчас безапелляционно и беспроблемно президент Владимир Зеленский может аккумулировать 219 голосов в своей фракции.

«Более трех десятков Зе-депутатов готовы открыто отказаться от голосования за то, что предлагает Банковая. Более того, как говорят мои источники, существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы количество таких депутатов может увеличиться на 25-30 человек», – пишет политик.

Здесь важно отметить, что на помощь Банковой вчера пришла так называемая группа Андрея Веревского (19 человек). Конечно, говорить, что все они ориентируются на Веревского явное преувеличение – это пока ситуативная группа внефракционных депутатов, которая объединяется ради определенных голосований.

«Конечно, в парламенте вчера сразу появились слухи о том, что после этого голосования определенные люди получат в управление Государственную продовольственную зерновую корпорацию, но пока это больше слухи чем реальность», – отмечает Денисенко.

Но как бы там ни было, у нас началось переформатирование Рады и если во внутрипартийную фронду в «Слуге народа» войдет дополнительных 20 депутатов, в парламенте начнутся реальные качели, при которых резко может вырасти ценность фракции «Батьківщина», которая совместно с уже упомянутой так называемой группой Веревского может стать ситуативным союзником «слуг» или, наоборот, может быть создана ситуативная патовая ситуация, когда ключевые для Офиса президента законы просто невозможно будет принимать.

Что изменилось в судебной системе?

Если очень упростить ситуацию, роль Верховного суда резко снижается, и он де-факто будет заниматься исключительно прецедентными решениями, а сокращение его членов вдвое сделает их почти ручными (пройти отбор нелояльным судьям вряд ли удастся). Вся полнота судебной власти, по сути, перейдет в высшие апелляционные суды и именно там будут приниматься окончательные решения.

«Такую реформу мы уже проходили в начале правления Януковича. Сейчас главный вопрос – кто станет тем человеком, который будет расставлять председателей апелляционных судов. Многие считают, что это будет именно Андрей Богдан. Если эти слухи подтвердятся, можно не сомневаться, что он превратится из младшего партнера Портнова и Коломойского, по меньшей мере в самостоятельную фигуру», – подчеркивает Денисенко.

Вероятность такого сценария более чем высокая. Правда, для того, чтобы стать такой фигурой, ему надо взять на себя еще одну роль – роль куратора фракции и «директора парламента», но пока он не может (некоторые говорят, хоть это и маловероятно, что не хочет) стать ответственным за Раду. Пока ответственным за парламент остается Разумков, у которого нет достаточных рычагов влияния на разношерстную Зе-команду.

Треугольник Сытник – Рябошапка – Труба

Сейчас уже мало кто вспоминает как Андрей Богдан посетил НАБУ и тогда появились слухи, что перед вторым туром, как кто-то метафорически выразился, американское посольство «подарило» НАБУ Зеленскому. Затем было довольно странное с точки зрения Зеленского назначение генпрокурора Рябошапки, которого он позже назвал 100% своим человеком, но почему-то все больше политиков в кулуарах говорят, что Рябошапка больше человек Богдана, чем Зеленского.

«Конечно, это полное упрощение ситуации, ведь здесь переплелись и желание позаигрывать с американцами, которые считают Рябошапку «хорошим парнем», и умение на определенном этапе заверить всех в лояльности, но факт остается фактом – Богдан главный коммуникатор с генпрокурором в ОП. И пока Рябошапка слышит главу Офиса президента», – отмечает Денисенко.

На этом фоне резкая атака Портнова и людей, входящих ближайшую орбиту Коломойского, на Рябошапку – не просто сотрясение воздуха. Это начало войны, которая только усложнилась для Коломойского после проигрыша в Лондонском суде (к сожалению, у нас это событие прошло почти незамеченным, хотя оно может привести к довольно серьезным системным последствиям, ведь на днях украинский суд может признать национализацию «Привата» незаконной, и мы войдем в жесткий цугцванг). И здесь роль генпрокурора тяжело будет недооценивать.

«В отношении руководителя ГБР, то за последнее время была написана масса блогов и статей о «несамостоятельности» руководителя Госбюро», – подчеркивает Денисенко.

Судова реформа або чому виник конфлікт Богдана і КоломойськогоПарламент з великим скрипом прийняв закон, який змінює… Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 16 oktober 2019

По сути, Андрей Богдан сейчас подбирается к той ситуации, когда он может стать человеком, который будет держать в своих руках нити к управлению ключевыми силовыми структурами, в том числе и теми, которые имеют право сажать силовиков и судей и, собственно, самими судами.

«И если ему это удастся, а пока есть полный карт-бланш, он станет одним из самых мощных политических игроков в государстве. И что важно при правильном выстраивании системы коммуникации, он будет поддерживать посольство США», – подытожил Денисенко.