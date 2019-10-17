На ворах «рябошапка» горит. Правоохранители против кремлевских миньон и друзей Януковича

Осенняя унылая пора ознаменовалась интересными активностями правоохранительных органов Украины в отношение ряда лиц связанных с беглым экс-президентом Януковичем и прокремлевскими силами Медведчука.

В Украине обозначились несколько линий противостояния правоохранителей и соратников Януковича и прокремлевских сил. Причем в этом противостоянии активную роль играют люди из окружения президента Владимира Зеленскрого и олигарха Игоря Коломойского, пишет на страницах «Тверезий погляд» журналист и публицист Тарас Стороха.

Козак vs СБУ

Осенняя унылая пора ознаменовалась интересными активностями правоохранительных органов Украины, которые объединяет партийная принадлежность фигурантов уголовных производств и следственных действий.

«3 октября следователь СБУ провел допрос подставного собственника телеканалов «NewsOne», «112»-й и «ZiK» Тараса Козака. Тарас Козак является «кошельком» Виктора Медведчука и обеспечивает ему успешное медиапокрытие вопросов, связанных с его долей в партии «Оппозиционная Платформа – За Життя» (ОПЗЖ), а также «правильного» прокремлевского освещения событий в Украине», – пишет публицист.

По словам самого Козака, следователь задавал в течение получаса ему вопросы в связи с возможными преступлениями – «терроризм», «финансирование терроризма» и «легализация средств, полученных преступным путем».

«Гражданская жена Козака – Наталья Лавренюк – на пару с супругой Виктора Медведчука Оксаной Марченко владеет нефтяным и нефтеперерабатывающим бизнесом в России, о чем Козак «забыл» упомянуть в своей декларации. Об этом говорится в расследовании программы Схемы», – отмечает Стороха.

Журналисты выяснили, что у Лавренюк есть украинский и российский паспорта, и она владеет 25-процентной долей в компании НЗНП Трейд, которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Данные об этом содержатся в реестре юридических лиц России. Жена Медведчука контролирует в этой компании 61%.

«Кроме того, Медведчук пытался очень активно пиариться на процессе обмена незаконно удерживаемыми лицами с обеих сторон, для чего даже использовал в качестве своего промоутера Владимира Путина. Естественно, это не могло не выбешивать ОПУ», – подчеркивает Стороха.

Лукаш vs Рябошапка

11 октября на допрос в Генпрокуратуру вызвали экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш. 17 октября она должна явиться к прокурору Кривобоку Юрию Васильевичу, чтобы, среди прочего, дать пояснения и получить обновленное подозрение в совершении растраты средств в тот момент, когда она была на посту министра.

«Не дожидаясь дня «Х» (17.10.2019), Лукаш и ее товарищи развернули против Рябошапки информационную и юридическую атаки, стратегом и управленцем которых выступил куратор Лукаш времен Януковича (а по другой информации и еще более близкий мужчина) – замглавы АП Андрей Портнов. На следующий день после того, как Лукаш получила приглашение на беседу, Портнов в своем Телеграме пообещал Рябошапке вендетту, что тут же и претворил в жизнь. Ну, а кто бы не дрался за свою женщину?», – отмечает Стороха.

Практически одновременно с Портновым по Рябошапке выстрелил и близкий друг и подельник Портнова – народный депутат фракции «Слуга народа» от Игоря Коломойского Александр Дубинский.

«Его песню по нотам Портнова подхватил и еще один нардеп от Коломойского – Максим Бужанский», – подчеркивает Стороха.

Ну, и, конечно же, завершающим аккордом в инфоатаке, даже можно сказать «крещендо» этого хора, стало видео несостоявшегося лидера партии Анатолия Шария. В этом видео он вывел в публичную плоскость комментарии самой Елены Лукаш, которая говорит о несостоятельности обвинения.

«Это достаточно странно, поскольку подручными Коломойского было сделано все, чтобы «сбить» партию Шария на взлете и не дать ему госфинансирование, в надежде на то, что его место в украинском медиа-политикуме займет ручной Дубинский. Но политика политикой, а 20 долларов – всегда 20 долларов. Если Портнов платит, а Игорю Валерьевичу это не мешает, или даже выгодно, – видео и посты будут», – отмечает Стороха.

Заявление Лукаш. Заявление Лукаш. Заявление Лукаш. Пред 1 из 3 След

В дальнейшем, информационная атака была подкреплена и юридической составляющей. Елена Лукаш подала в Государственное Бюро Расследований (ГБР), которое называют «ручным органом Портнова», заявление о преступлении, в котором обвиняет Рябошапку в том, что он назначил своих заместителей Касько и Чумака без конкурсов и в нарушение процедуры.

Портнов vs Порошенко

На самом деле, связка Портнов-Дубинский-Бужанский работает успешно уже не первый месяц. Периодически к ним подключается Шарий, но избирательно, ибо его услуги медиа-киллера не дешевы.

Репост сообщения «Ukrainian Papers» Портновым. Репост сообщения «Ukrainian Papers» Дубинским. Репост сообщения Портнова Дубинским. Пред 1 из 3 След

«С середины марта этого года, в преддверии выборов президента, Дубинский и Портнов совместно разгоняли слив взломанных почтовых ящиков ближайшего окружения Петра Порошенко под названием «Ukrainian Papers», – подчеркивает Стороха.

По всей видимости в массированном взломе электронных ящиков окружения Порошенко приняли активное участие российские спецслужбы, интересы которых совпали с интересами Портнова-Коломойского. А вот медиа-поддержку уже осуществляли отечественные «журналисты» – Александр Дубинский.

«Причем они настолько ощущали свою безнаказанность, что многие документы и черновики материалов о сливах Дубинский хранил прямо на своем Google Disk ([email protected] – именно этот адрес указан как контактный на его сайте), на что неоднократно обращал внимание активист Ukrainian Cyber Alliance Шон Таунсенд», – отмечает Стороха.

Эти факты очень легко подтверждаются анализом дампов, которые продвигались Дубинским в марте 2019 года перед выборами президента.

Святаш vs Рябошапка

8 октября прокуратура города Киева огласила подозрение бывшему депутату от «Оппозиционного Блока», а ранее от Партии регионов – Дмитрию Святашу, который не прошел в нынешний парламент и потерял депутатскую неприкосновенность. Хоть суть дела и является сугубо коммерческой, в этом конкретном кейсе гораздо больше интересных вопросов, чем кажется на первый взгляд.

«Понятно, что почти все регионалы, которые пробились или хотели пробиться в ОПЗЖ, так или иначе связаны с разворовыванием бюджетных или кредитных средств. По этим причинам они и стоят друг за друга (депутаты из «Оппозиционной платформы» уже выступили в защиту Святаша, назвав дело «политическим заказом»). Понятно, что почти все они видят в Кремле свое спасение и источник хороших доходов в обмен на политическую лояльность. Однако сбежать в Ростов горит желанием далеко не каждый», – подчеркивает Стороха.

В социальные сети попали скриншоты переписки Дмитрия Святаша с Олегом Садковым, бывшим сотрудником органов внутренних дел, которого даже в Минобороны признали сепаратистом. Он проходил службу в органах МВД города Харькова, а позже стал партнером по преступной деятельности лидера ОПГ «Оплот» Евгения Жилина.

Скрины переписки Святаша с Садковым. Скрины переписки Святаша с Садковым. Пред 1 из 2 След

«Программа», которая интересует Дмитрия Святаша, заключается в предоставлении помощи тем иностранным гражданам, которые чувствуют, что душою они россияне и любят Путина. В общем, «сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией лица», как гласит указ Путина», – отмечает Стороха.

Однако существуют и реальные основания предполагать, что Святаш убежит от уголовного не в Ростов, а на Кипр. Расследователи установили, что кипрская компания Oxford Tax Solutions, которая обслуживает его интересы и оффшорные компании, которые он контролирует, прекрасно работает с российским топ-бизнесом, в том числе помогая ему избегать уголовного преследования в России путем предоставления «резидентства» на Кипре. А пока что при поддержке своего однопартийца Александра Беловола Святаш прячется в больнице.

«Пока Святаш находится якобы в реанимации, за него отдувается его адвокат, которого сделали говорящей головой и организовывают медиа-кампанию в интернете, а также нанятые «активисты», которые проводят митинги под Генпрокуратурой», – подчеркивает Стороха.

«Будем наблюдать за перипетиями фронтального столкновения Баканова-Рябошапки с одной стороны и ОПЗЖ-регионалов-Кремля – с другой», – подтожил Стороха.