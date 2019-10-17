Уничтожение украинского парламентаризма. Шаги на пути к диктатуре «слуг народа»

Теперь вовсе не важно, есть ли у депутата позиция и отстаивает ли он ее. Главное – исправно нажимать кнопку.

Верховная Рада приняла популистский закон, который вполне удовлетворит непритязательного потребителя информации. Речь идет о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не станут голосовать на пленарных заседаниях, или пропускать заседания комитетов, пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Казалось бы, все верно, ведь избирателей раздражают прогулы, и следовало бы наказывать неравдивых депутатов гривней. Однако в этом законе речь идет не только о лишении нардепов зарплат (что было бы еще справедливее), но и о так называемых средствах на депутатские полномочия, то есть на выполнение своих представительских функций, работу приемных и прочее, а это уже непосредственно наносится существенный удар по избирателям», – пишет нардеп.

На самом же деле этим законом деятельность депутата сводится от политики к математике, а функции уже полностью переводятся на кнопочку. Теперь не важно, есть ли у депутата позиция и отстаивает ли он ее, какого качества законы представляет, как работает в округе, занимает ли активную позицию в формировании внешней и внутренней политики.

Главное – исправно нажимать кнопку. Вот так и разрушается парламентаризм, ведь в большинстве парламентов мира политики четко осознают, что неучастие в голосовании, особенно если речь идет об оппозиции, – это также один из вариантов выражения позиции.

«Я оцениваю себя как добросовестного депутата, не пропускающего заседаний, читающего законы, занимающегося подготовкой поправок к нормативно-правовым документам, обладающего четкой идеологической позицией. И всегда выступаю за политическую ответственность политиков за деятельность или бездеятельность», – подчеркивает Геращенко.

ВР прийняла популістський закон , який може сподобатися невибагливому споживачу інформаціі . Мова про позбавлення… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Woensdag 16 oktober 2019

«Я считаю подростковым инфантилизмом смещать роль депутата к функции. На самом деле, чтобы просто нажимать кнопку, не обязательно быть политиком», – добавила она.

О коррупционных рисках этого законопроекта лучше даже не упоминать. Ведь депутаты, проголосовавшие за лишение самих себя выплат на депутатские полномочия, фактически признают, что им они вовсе не нужны, поскольку у них есть другие источники на организацию и финансирование приемных, решение проблем избирателей и пр.