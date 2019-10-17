Формула «миротворчества» Кернеса. Как Харьков становится центром поддержки капитуляции

Харьковский горсовет поддержал «миротворчество» Зеленского и формулу Штайнмайера, призвав украинцев не протестовать против нее, и этому есть сразу несколько причин.

Горсовет по инициативе харьковского градоначальника Геннадия Кернеса призвал граждан и политиков воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции» и поддержать «мирные усилия» Владимира Зеленского. Кроме принятия обращения Кернес разразился пространным заявлением, в котором сделал акцент сразу на нескольких вещах, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Во-первых, в последние месяцы город «почувствовал надежду на мир», признаками которого стало возвращение украинских пленных из России и разблокировка «Минского процесса».

Во-вторых, «формула Штайнмайера» по мнению инициаторов обращения – единственный путь к прекращению войны, отвод войск – не отступление, а напротив шаг вперед, который приведет «к прекращению огня, а, следовательно, и смертей».

«Также депутаты заявили, что контроль над границей защитит от появления людей, которые стремятся к дальнейшему противостоянию и будет способствовать проведению выборов под наблюдением ОБСЕ», – пишет журналист.

В-третьих, созвучно с недавним заявлением представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, у Кернеса считают, что «расформирование всех незаконных вооруженных формирований принесет покой нашим братьям, таким же украинцам, как и мы, в отдельных частях Луганской и Донецкой областей».

В-четвертых, харьковские депутаты, видимо, решили напомнить самим себе, а заодно и всем, что Харьков предоставлял убежище сотням тысяч переселенцев, помогал бойцам на передовой, обеспечивал АТО, а затем ООС тяжелой бронетехникой и «знает цену этой войне».

«О чем же свидетельствует это обращение, и каких целей добивается харьковский мэр?», – уточняет Сарбей.

Прежде всего, стоит отметить, что обращение поддержали 53 депутата, против выступили 12, а воздержались – два, то есть «за» проголосовало подавляющее большинство депутатов горсовета, кроме фракции «Самопомощь».

«Ее лидер Тарас Ситенко заявил, что обращение о «формуле Штайнмайера» не обсуждалось в комиссиях, депутатам раздали его практически перед голосованием, поэтому «Самопомощь» не голосовала за проект. На это Кернес ответил, что обращение якобы обусловлено внутренним обострением ситуации в Украине», – отмечает Сарбей.

В этих словах многолетнего мэра не первого, но и не второго по значению украинского миллионника безусловно, есть правда. Подержка руководством государства «формулы Штайнмайера» вызвала многочисленные протесты в десятках городов от Львова до Краматорска, которые достигли пика на праздник Покровы, 14 октября.

«Поддержали обращения протестующих и местные власти. Так, с осуждением формулы и призывами не допустить капитуляцию обратились облсоветы Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областей. Не отстали от них и горсоветы Луцка, Львова, Тернополя, Кропивницкого и Сум», – подчеркивает Сарбей.

Как видим география протестов и соответствующих обращений местных органов власти очень напоминает картину Революции достоинства, во время которой местные депутаты запада и Центра выражали протест против геополитического разворота Януковича и его действий против демонстрантов.

«Вместе с тем, были и другие обращения, принятые горсоветами Донецка, Луганска, Запорожья, Одессы и других городов Юга и Востока Украины, в которых звучали призывы «прекратить протестовать», «вернуться к работе» и поддержка тогдашнего президента. Интересное совпадение, не правда ли?», – отмечает Сарбей

Похоже, призвав прекратить протесты и невольно напомнив о том, где пять лет назад местные власти поддерживали бежавшего президента, Кернес пытается добиться нескольких целей сразу.

Во-первых, он добивается повышения поддержки условно «ватного» электората, который проигравший на парламентских выборах проект Кернеса и Труханова «Оппоблок-

«Доверяй делам» делит с «Опппоплатформой» Рабиновича-Медведчука. То есть, пользующийся очень неплохой поддержкой в Харькове его мэр создает задел под будущие местные выборы, вероятно, рассчитывая и дальше иметь карманное большинство в горсовете», – подчеркивает Сарбей.

Во-вторых, президент Зеленский недавно особо отметил харьковского мэра, заявив, что дружбы между ними особой, мол, нет, но в то же время он уважает выбор большинства харьковчан.

«Услышав такой «реверанс» от главы государства, Кернес, видимо, решил попробовать договориться о своеобразном «пакте о ненападении», фундаментом для которого и будет его поддержка президента в вопросе урегулирования на Донбассе», – отмечает Сарбей.

В то же время, обращение харьковских депутатов могло быть инспирировано и другими причинами, среди которых и внешнеполитические.

«Как уже отмечалось выше, похожие по духу обращения пятилетней давности, провозглашенные горсоветами и облсоветами Юга и Востока были инспирированы из центра, то есть из Киева, руководителями Партии регионов, которая тогда занимала лидирующие позиции в большинстве местных советов», – подчеркивает Сарбей.

Нынешнее заявление харьковских депутатов пока выглядит как местная самодеятельность, но на самом деле оно вполне могло стать результатом «сотрудничества» с северо-восточным соседом Украины. Аргументами в пользу этой версии могут послужить похожие на харьковское воззвания других горсоветов крупных городов Юго-Востока.

«В частности, довольно высока вероятность принятия такого обращения горсоветом Одессы, мэр которой Геннадий Труханов остается партнером Кернеса по «Оппоблоку», а его фракция «Доверяй делам» вместе с союзной фракцией БПП имеет большинство в горсовете. Естественно, в этом вопросе партия Петра Порошенко вряд ли подставит плечо Труханову, но не стоит забывать, что в горсовете есть немаленькие фракции «Оппоблока» и «Морской партии» Кивалова, которые, хоть и находятся формально в оппозиции к мэру, всегда поддержат «примирительное» обращение», – отмечает Сарбей.

Похожая ситуация и в других крупных областных центрах – Запорожье и Николаеве. В горсоветах обеих городов большинство депутатов до сих пор представляют «Оппоблок», то есть поддержать заявления, похожие на харьковское, они смогут без проблем. Скорее всего, поддержит его и мэр Запорожья Владимир Буряк. Некоторые вопросы могут возникнуть с поддержкой мэра Николаева Александра Сенкевича, ранее представлявшего «Самопомощь», но он, как и Буряк, будет ориентироваться на большинство в горсовете, которое проукраинским, к сожалению, назвать нельзя.

«Немного выбивается из общей картины лишь Херсон, в горсовете которого бывшие «бело-синие» не имеют большинства, а мэр Владимир Миколаенко пять лет назад остановил начавшую было расползаться в городе «ХНР», – подчеркивает Сарбей.

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что Харьков – лишь первое звено в «цепи воззваний», инспирированных извне Украины. Их цель, как и в 2004 и в 2014 году – дестабилизация ситуации изнутри государства и одновременно представление Украины как «слабой страны» с непрогнозируемой и неуправляемой политикой.

«Если версия об этом верна, то соответствующим госслужбам нужно любой ценой не допустить разворачивание российского сценария. Если же обращение все-таки является самодеятельностью Кернеса, то дальше оно может и не распространиться, послужив лишь для временного набора политических баллов мэром Харькова и «наведению мостов» между ним и главой государства. И это, конечно, будет не худший вариант для Украины», – подытожил Сарбей.