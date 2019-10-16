Автономия против суверенитета по «формуле Штайнмайера». Что выберет Украина на Донбассе?

Россия предлагает Зеленскому мир на Донбассе в обмен на «автономию», т. е. на сохранение собственного влияния Кремля в оккупированном украинском регионе.

Однажды в большой европейской стране новый политик получил ошеломляющую победу, не презентовав избирателям политической программы с цифрами, отраслями и дедлайнами. В итоге каждый в уме наделил его идеальными качествами и планами, с уверенностью проголосовав за «своего» кандидата, пишет на странице «Фокус» украинский политик Игорь Попов.

«Похожая ситуация складывается с подготовкой к саммиту «нормандского формата», где на основе согласованной «формулы Штайнмайера» могут подписать обновлённый вариант минских соглашений. Поскольку местом проведения объявлен Париж, то итоговый документ, вероятно, назовут «Парижским мирным соглашением». Что же могут подписать в Париже?», – пишет политик.

Главный мотив новых предложений — добиться согласия Киева на прямой диалог с представителями неподконтрольных территорий. Второй ключевой момент — закрепление постоянного особого статуса в составе Украины для ОРДЛО. Некоторые украинские политики условием проведения там выборов выдвигают требование гарантировать безопасность. Но все пункты по безопасности можно выполнить быстро и формально.

«К примеру, СММ ОБСЕ проведёт мониторинг территорий и выдаст отчёт об отсутствии там официальных подразделений иностранной армии. Отведение войск пока происходит на пилотных участках, но к выборам его реально провести по всей линии соприкосновения. От демилитаризации местных боевиков, скорее всего, откажутся, ограничившись нахождением большинства личного состава в местах дислокации, чтобы вооружённых людей не было на избирательных участках», – отмечает Попов.

Может даже появиться символический «контроль границы», когда на четырёх КПП на неконтролируемом участке появятся совместные посты украинских погранвойск и наблюдателей ОБСЕ. Остальные 400 км границы останутся вне реального контроля.

«Также формально могут быть исполнены требования о проведении выборов по украинской модальности. Выборы организуют по украинскому закону в один день с местными по всей стране», – подчеркивает Попов.

От украинских властей нужно немного: согласиться на «формулу Штайнмайера» и установить коммуникацию с новоназначенной ЦИК. Остальное сделают автономно. В случае изменения избирательной системы проведение мажоритарных выборов не требует участия всеукраинских партий, зарегистрированных в Минюсте. Формально украинские партии смогут выдвинуть своих кандидатов и вести агитацию, но насколько она будет результативной после пяти лет пропаганды даже в случае полного доступа к всеукраинским СМИ?

«Итог выборов предопределён: новые должности получат те же деятели, которых сейчас не признают украинские переговорщики. В таком случае сложно надеяться, что на следующий день после выборов на территорию бывшей ОРДЛО заедут украинские войска, Нацгвардия, полиция, суды и выстроят реальную субординацию Киеву», – отмечает Попов.

В Парижском документе и новом законе об особом статусе пропишут нормы о полном самоуправлении региона, местные «суды» и «милиция» будут формироваться новыми-старыми местными властями. Амнистия по умолчанию будет полной или почти полной, то есть никого не поймают, потому что не найдут. Из международного опыта самая близкая к этой ситуации модель отношений Москвы и Чечни после Второй чеченской войны, условно это «мир в обмен на автономию».

«После проведения выборов можно ожидать постепенного сворачивания СММ ОБСЕ, а также частичного снятия экономических санкций против России. Роль международных посредников минимизируется, Киеву предложат решать все проблемы напрямую с избранными представителями ОРДЛО», – подчеркивает Попов.

Для значительной части украинского общества данный сценарий неприемлем, что и порождает массовые уличные акции. Ситуация осложняется проваленной коммуникацией власти с обществом по этому вопросу. Недоговорки в данном случае вредят, оппоненты «формулы Штайнамайера» в своём воображении могут дорисовывать ещё более позорные картины капитуляции, чем реально прописанные в проектах новой дорожной карты.

«Спикеры власти не смогли организовать реальную общественную дискуссию, в которой нужно честно признаться: единственной альтернативой описанному сценарию остаётся продолжение гибридной войны», – отмечает Попов.

«Внутренние дебаты нужно начинать немедленно, с вовлечением СНБО и Верховной Рады, и делать это ещё до вылета на парижскую встречу. Иначе украинских переговорщиков будут встречать на обратном пути не только с цветами, а голосование парламента за новый закон об особом статусе могут срывать не только обидными для Зеленского плакатами», – подытожил Попов.