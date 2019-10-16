Россия разыгрывает «карту» Донбасса. Украина проигрывает в «нормандском формате»

Украина как сторона продемонстрировала, что не имеет целостной стратегии переговоров. Что дает РФ новые возможности требовать в качестве условий для саммита всего и даже больше.

В последние несколько лет мы очень много критиковали представителей власти за любовь к прилагательному «безальтернативный». У нас были «безальтернативные Минские соглашения», «безальтернативная миротворческая миссия» как панацея от всех проблем, с которыми мы неизбежно столкнемся при возвращении оккупированных территорий, а теперь страна получила попросту культ встречи Нормандской четверки на высшем уровне – как «безальтернативный» выход из минского тупика, пишут на страницах «Деловой Столицы» эксперты Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, Мария Кучеренко.

«Очевидно, в Офисе президента свято уверены, что встреча Зеленского и Путина как таковая является весомой альтернативой полноценному плану урегулирования и способна привести к некому прорыву и «прекращению войны» – причем здесь и сейчас», – пишут эксперты.

Но ни одна встреча на высшем уровне сама по себе не способна ни остановить вражеский огонь, ни заставить агрессора вывести свои войска с оккупируемых им территорий – значение имеет только то, что, собственно, будет презентовано сторонами во время диалога.

«В РФ давным-давно проанализировали составляющие этой веры нового украинского президента и его команды и очень успешно торгуются за проведение саммита четверки», – отмечают эксперты.

Под одно только обещание согласиться на эту встречу российская сторона уже успела получить отвод украинских войск в районе Станицы Луганской в одностороннем порядке, письменную фиксацию так называемой «формулы Штайнмайера» и договоренность о разведении сил и средств в Золотом и Богдановке-Петровском.

«А что же получила Украина, помимо очередных громких заявлений из Москвы?», – уточняют эксперты

В первую очередь, новая украинская власть показала противнику, что с ее заявлениями можно не считаться – ведь за нарушением условий, выдвигаемых украинским президентом, не следует никаких дополнительных мер и попыток отстаивать свою повестку. Подтверждением может служить заявление Зеленского от 08.07.2019 о том, что он «дал боевикам 8-10 дополнительных дней на демонтаж сооружений на мосту». Очевидно, что все заявленные сроки давным-давно вышли, но незаконное сооружение НВФ ОРЛО так и не было убрано с моста, а Владимир Зеленский продолжает говорить, что разведение войск в Станице Луганской состоялось.

«Все попытки «закрыть глаза на незначительные нарушения» или «дать еще немного времени сверх срока» интерпретируются РФ исключительно как слабость и повод к дополнительному давлению», – подчеркивают эксперты.

Во-вторых, Украина как сторона продемонстрировала, что не имеет целостной стратегии переговоров. Что дает РФ новые возможности требовать в качестве условий для проведения саммита четверки на уровне глав государств всего и даже немного большего – ведь эта встреча стала практически объектом поклонения со стороны президента Украины!

«Это предположение уже доказано словами помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что дата встречи глав стран нормандской четверки может быть согласована только тогда, когда состоится отвод войск в Золотом и Петровском. А до тех пор могут иметь место лишь переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств», – отмечают эксперты.

Сурков усложнил условия задачи еще сильнее – по его мнению, с отводом войск обязаны справиться «примерно за две недели».

«И здесь мы подходим к главному украинскому проигрышу последних нескольких месяцев: новые власти напрочь игнорируют тексты документов, на которые так или иначе сами же ссылаются на различных переговорных площадках!», – подчеркивают эксперты.

Ведь если бы существующие документы были серьезно осмыслены, мы никогда бы не получили ситуации с «формулой Штайнмайера» – по тексту Минска-2 диалог о модальности проведения выборов в ОРДЛО может быть начат только после прекращения огня и отвода тяжелой артиллерии вдоль всей линии разграничения, с верификацией этого процесса ОБСЕ, и не имеет никакой привязки к проведению каких бы то ни было встреч глав государств.

«Если бы нынешнее украинское руководство было хорошо знакомо с текстом Рамочного решения ТКГ от 2016 г., где подробно описаны условия отвода войск в отдельных населенных пунктах, Украина не получила бы тех откровенно унизительных и опасных условий, сложившихся в Станице Луганской, и не было бы даже разговора об отводе сил и средств в Золотом и Петровском «за две недели», – отмечают эксперты.

Как не было бы и попытки интерпретировать слова Сайдика о «возобновлении разведения сил и средств в Золотом и Петровском с 7 октября» в ключе «7 октября отвод состоится в любом случае». Обозначенная дата может служить разве что отправной точкой для отсчета семи дней режима тишины на данных участках.

«Только в том случае, если за семь суток тишины боевики ни разу не откроют огонь по участкам разведения, войска должны быть синхронно и зеркально отведены от заранее обозначенной линии в трехдневный срок. Но пока что официальные сводки Операции Объединенных сил фиксируют обстрелы неподалеку от этих н. п. едва ли не каждый день», – подчеркивают эксперты.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко упомянул порядок разведения сил и средств, зафиксированный в Рамочном решении ТКГ, но сделал это слишком поздно – непосредственно 7 октября. Такая замедленная реакция оставляет противнику пространство для дальнейших провокаций и создает иллюзию того, что ни с какими документами не нужно считаться.

«Потому мы будем все чаще слышать от РФ и ОБСЕ, что войска нужно развести даже в обход прописанных условий. Ведь если не удается заставить РФ следовать договоренностям, то остается давить на Украину – чтобы оставалась возможность протокольно отчитаться о «новых шагах к мирному урегулированию» и «значительном прогрессе», – отмечают эксперты.

Не добавляет оптимизма и «план Б», который упомянул глава украинского МИДа. Дипломат описал сценарии развития событий в том случае, если выборы в ОРДЛО не будут признаны ОБСЕ. Но сегодня необходимо думать о «плане Б» не относительно выборов и их признания или непризнания, а о решении на случай, если боевики снова не будут выполнять условия отвода сил и средств. Пристайко утверждал, что «фортификационные сооружения не будут разбираться» и в случае нарушений украинские военные смогут вернуться на свои позиции, но эти слова кардинально расходятся с практикой разведения сил и средств в Станице Луганской.

«Президенту и его окружению пора оставить свои иллюзии о самоценности встречи глав государств нормандской четверки. Сама подготовка к этим переговорам обходится Украине слишком дорого. Уступая все новые и новые позиции, Зеленский попросту подталкивает представителей РФ потребовать в обмен на встречу с Путиным чего-нибудь еще – например, детального обсуждения параметров будущей амнистии для участников «событий в ОРДЛО» с РФ, а то и непосредственно представителями оккупационных администраций», – подчеркивают эксперты.

Эта мысль уже активно проводится по неформальным каналам и даже звучит в исполнении самих боевиков, т. е. ее оформление в официальное требование России во время переговоров – лишь вопрос времени. Более того, представители «Слуги народа» уже заявляют о своей готовности «согласовывать будущий закон об особом статусе», в котором и фиксируется украинский подход к амнистии, с РФ.

«Так какую же цену заплатит страна, когда саммит нормандской четверки состоится?..», – уточняют эксперты.

Стремление к проведению каких бы то ни было переговоров не должно подменять собой здравый смысл. Нет ни одной причины, по которой украинское законодательство должно и может согласовываться с РФ. И уж тем более не преступникам высказывать свое мнение о том, что должно быть зафиксировано в положениях закона об особом статусе. Единственная площадка, где полноправно может высказываться подобная публика, – скамья подсудимых.

«Параметры амнистии должны быть выписаны до мельчайших деталей. И эта конструкция не может оставлять ни малейшего пространства для манипуляций по поводу намерения «сажать всех, кто остался на оккупированных территориях, без разбора» и красивых фраз вроде «мы должны отыскать формулу прощения для тех, кто состоял в «народных милициях», но не убивал», – подчеркивают эксперты.

Все эти годы ни одна независимая институция или организация не имели полного и регулярного доступа к оккупированным территориям, потому установить истину о том, кто «всего-навсего стоял на блокпостах», а кто причастен к пыткам над украинскими военнослужащими и гражданскими лицами, невозможно, не осуществляя расследований по каждому конкретному случаю. Да, безусловно, это будет крайне длительный и очень сложный процесс, но никакого другого пути к установлению справедливости в сложившихся условиях нет и не будет.

«Уже сегодня необходимо активнее популяризировать программу СБУ «Тебя ждут дома», которая позволяет тем самым «не убивавшим, но стоявшим на блокпостах» боевикам вернуться к нормальной жизни в обмен на показания», – отмечают эксперты.

Украина действительно остро нуждается в «плане Б». Но этот план должен отвечать не на вопросы о выборах, которые не признает ОБСЕ, или об отводе войск.

«Этот план должен содержать алгоритмы ведения войны на всех существующих фронтах, если очередные наши попытки «примириться, договориться и простить» закончатся только новыми данными сводок о погибших и раненных», – подытожили эксперты.