Генератор реванша и хаоса. Когда Портнова изгонят назад в Вену?

Открытая война одиозного экс-соратника Януковича с генпрокурором Русланом Рябошапкой с очень большой вероятностью может перерасти в полномасштабную войну персонально с Зеленским, что посадит президента на очередной неприятный шпагат, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Портнов против Рябошапки и Гончарука

В последние дни нельзя ныло не заметить, что публичная риторика Андрея Портнова с привычного генерирования «хейта» в адрес экс-президента Петра Порошенко сместилась в строну генпрокурора Руслана Рябошапки.

«Теперь каждый свой пост в соцсетях, ну или почти каждый, Андрей Владимирович сопровождает требованием отставки генпрокурора. Все это Портнов называет «наступательной публичной фазой», «пока генеральный прокурор не будет отправлен в отставку», – пишет журналист.

Причин такой ненависти к Рябошапке, который является «стопроцентно человеком Зеленского», у Портнова сразу несколько. Главе ГПУ Портнов вменяет в вину, во-первых, что он якобы «запретил прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко». Дескать, по главному фигуранту теперь «все дела остановились». И во-вторых:

«И хотя личная заинтересованность Портнова в посадке Порошенко всем чудесно известна, главная претензия к Рябошапке, похоже, даже не в этом, куда эмоциональней он реагирует на то, что генпрокурор якобы саботирует расследование дела о расстрелах на Майдане», – отмечает Дяченко.

Как утверждает Портнов, ни одного действия Рябошапки по делу Майдана нет, а в ГПУ «до сих пор действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокациям убийств участников Майдана».

«Справедливость в этом вопросе Портнов видит либо в амнистии для сотрудников «Беркута», либо в симметричном уголовном расследовании и аресте «ключевых участников массовых убийств со стороны так называемых активистов», – подчеркивает Дяченко.

Ну и, в-третьих, есть еще несколько дел, по которым у Портнова есть претензии к генпрокурору Зеленского. В частности, речь идет о возобновлении уголовного преследования экс-министра юстиции времен Януковича Елены Лукаш, которую на днях вызвали на допрос в ГПУ в качестве подозреваемой по делу еще 2014 г.

«Все это заставляет Портнова быть максимально категоричным, требуя головы Рябошапки – и никак не меньше. Но одним лишь генпрокурором аппетиты Портнова уже не ограничиваются, вместе с Рябошапкой достается и премьер-министру Алексею Гончаруку. Им двоим, к примеру, Портнов настоятельно советует пересмотреть фильм «Тупой и еще тупее» и «обязательно вдвоем», – отмечает Дяченко.

Более того, есть в словах Портнова и намеки на лично Владимира Зеленского и всю его команду. Так, после рекордного пресс-марафона президента, где Зеленского не единожды «ткнули носом» в одиозного соратника Януковича, а сам глава государства не единожды пытался убедить журналистов, что Портнов «не член его команды» и не имеет к Банковой никакого отношения, бывший советник Януковича разродился весьма едким постом, что «чураться и стесняться его имени» – это «плохая примета».

«Все это, видимо, привело Портнова уже к более глобальным выводам о том, что «легенда о новых лицах себя, мягко говоря, исчерпала», нельзя, мол, «назначать премьерами и генеральными прокурорами тех, кто случайно проходил мимо». Последнее уже незавуалированная критика всей системы власти при Зеленском», – подчеркивает Дяченко.

«Головная боль» Зеленского

Как видим, для Зеленского господин Портнов из достаточно удобного инструмента, который, не являясь формально членом команды, можно тем не менее не без выгоды использовать для решения своих юридических задач в виде посадок представителей старой власти или решения вопросов в судах, включая и Конституционный, превращается в потенциальную головную боль.

«Видимо, для Зеленского идеальной была бы ситуация, при которой Портнов, помогая новой власти, вел себя достаточно тихо и довольствовался какими-то незначительными преференциями. Но Портнов и связанные с ним люди пытаются играть в свою политическую игру, правила которой, не исключено, могут быть навязаны и Москвой», – отмечает Дяченко.

В этом контексте показательна история Елены Лукаш, которая после победы Зеленского заметно усилила свою медийную активность, регулярно появляясь на политических ток-шоу телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком, где не просто критиковала команду Зеленского, но и всеми силами пыталась унизить новую власть, откровенно насмехаясь над ее неопытностью и некоторой наивностью.

«Ситуацию не сильно изменила и реанимация ГПУ старого уголовного дела против нее. Более того, вызов на допрос Лукаш и сама подозреваемая, и Портнов синхронно используют для выдвижения ультиматумов власти с требованием немедленно уволить Рябошапку и обвинений в адрес следователя, который занимается делом Лукаш», – подчеркивает Дяченко.

Тем временем и деятельность Портнова по генерированию уголовных производств против Порошенко получила некое противодействие со стороны ГПУ. Дело в том, что полезность посадки экс-президента, которой так активно добивается Портнов, далеко не очевидна для Зеленского и его команды.

«Да, заметная часть украинского общества именно этого от Зеленского ждет и воспримет такую новость с восторгом, но при всей неоднозначности фигуры пятого президента вокруг него сформировалась достаточно активная и заметная группа сторонников. И попади он сейчас в СИЗО, усиления акций протеста, разогретых «формулой Штайнмайера»» будет не избежать. Да и от шлейфа политически мотивированного уголовного преследования оппонентов будет уже никак не отделаться, что чревато серьезными осложнениями в отношениях с западными партнерами», – отмечает Дяченко.

Все это также касается и назойливых попыток Портнова повернуть расследование дела о расстрелах на Майдане в сторону поисков виновных среди самих майдановцев и их лидеров, многие из которых при президентстве Порошенко занимали самые высокие посты. В частности, Портнов сейчас открыто угрожает тюрьмой экс-спикеру Андрею Парубию, который во время Майдана руководил самообороной.

«Такой реваншизм Портнова, получи он дальнейшее развитие, чреват для Зеленского не меньшими проблемами, чем посадка Порошенко. И не нужно забывать, что рядом с Парубием на Майдане был и Арсен Аваков, который и сейчас возглавляет МВД», – подчеркивает Дяченко.

Тревожные звоночки для Портнова

Все это, видимо, и приводит к тому, что Портнов начал получать неприятные для себя сигналы. Так, сначала Шевченковский райсуд Киева постановил вызвать Портнова вместе с директором ГБР Романом Трубой на допрос по расследуемому МВД делу о нападении на автомобиль Порошенко летом этого года, когда экс-президент приезжал на один из допросов в ГБР.

«Позже стало известно, что панамская прокуратура закрыла дело против Порошенко, возбужденное по заявлению Портнова. Более того, там же, в Панаме, уже открыли дело против самого Портнова за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления», – отмечает Дяченко.

Все это, разумеется, слишком сильно беспокоить Портнова пока не должно. Панама далеко, а вызов в качестве свидетеля по делу о хулиганстве – это несерьезно. Куда серьезнее то, что на его ультиматумы власть как-то совсем не спешит реагировать и явно не заинтересована играть во все те игры, которые начинает Портнов.

«К тому же у Зеленского и другие мотивы дистанцироваться от Портнова. Не секрет, что к последнему не скрывает своих симпатий Игорь Коломойский, чьи сегодняшние интересы далеко не всегда совпадают с интересами некоторой части окружения Зеленского. Взять хотя бы историю с попыткой пересмотра национализации Приватбанка, против чего категорически против выступает Международный валютный фонд, в чьих траншах более чем заинтересовано украинское правительство», – подчеркивает Дяченко.

И именно Портнов может стать тем человеком, который поможет Коломойскому получить нужные судебные решения. Одно из таких решений, кстати, у Коломойского уже есть. Таким образом, сейчас благодаря Портнову Зеленский снова оказался в вандаммовском шпагате между Портновым и Коломойским, с одной стороны, своим Кабмином, частью украинского общества и западными партнерами – с другой.

«Ну а открытая война Портнова с генпрокурором и премьером вполне способна в ближайшее время превратиться в войну уже с Зеленским. Тем более что в Верховной Раде сейчас готовятся во втором чтении проголосовать за судебную реформу, подготовленную Рябошапкой, когда он работал еще в Офисе президента, и предполагающую серьезное сокращение судей», – отмечает Дяченко.

Возможно, изначально эта реформа задумывалась в том числе и как способ убрать из судебной власти людей, связанных с Порошенко, но сейчас нельзя исключать, что с помощью этой реформы у Зеленского попытаются минимизировать влияние на суды и Портнова.

«Такая попытка вырвать у дракона зубы, разумеется, встретит яростное сопротивление, что будет означать полноценную политическую войну Портнова уже против Зеленского. И у президента просто не будет другого выхода, кроме как попытаться отправить одиозного юриста туда, откуда он не так давно вернулся в Украину», – подытожил Дяченко.