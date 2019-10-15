В Израиле наконец то задумались как наказать Россию

Россия пытается сделать арестованную и осужденную по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянку объектом торга по вопросу экстрадиции российского программиста в США. В Израиле призывают к ответным мерам против России.

В России обвиняют Израиль в шантаже в связи с делом 25-летней израильтянки Наамы Иссахар, которую 11 октября приговорённой Химкинским судом к 7,5 года заключения за контрабанду наркотиков. В Израиле призывают к ответным мерам против России, пишет израильский политолог Эмиль Шлеймович на своей странице в Facebook.

В израильских СМИ приговор связали с процедурой экстрадиции в США российского «хакера» Алексея Буркова, арестованного на израильской территории четыре года назад.

«Кремль хочет торговаться? Давайте. Нам есть с чем», – пишет политолог.

«Экономическое сальдо у нас – отрицательное. Израиль закупает из РФ на 1.2 млрд. долларов больше товаров, нежели РФ закупает в Израиле», – добавил он.

1. Давайте поторгуемся, на сколько стоит поднять пошлинные сборы, в рамках «протекционизма местным потребителям» – на 1% или на 5%? Но в любом случае начнем это делать.

«Это – для начала. Но, на мой взгляд, что того момента, пока Наама Иссахар не будет экстрадирована в Израиль (без всякой связи с судьбой русского программиста, о нем ниже), мы должны постепенно и постоянно вводить санкции против руководителей этой страны, причем санкции, часть которых не будет отменена и потом. Конечно, на то, чтобы перенастроить рынок с российских злаков на украинские и другие, с российской нефти и горючки, металлов и удобрений на других поставщиков – потребуется время, это тяжелая логистика. Но уж позиции помельче – древесина, пищепром, целлюлоза, лодки, текстиль и прочее – можно хоть сейчас облагать налогом повыше», – подчеркивает Шлеймович.

2. Штаб по борьбе с террором может внести Россию в список стран, не рекомендованных к посещению израильтянами.

3. Налоговый сбор за пользование израильскими аэропортами для Аэрофлота и других российских авиакомпаний вполне может быть значительно увеличен.

4. МИД и Сохнут могут официально призвать российских евреев к репатриации. Министерство абсорбции может выделить специальный бюджет на дополнительные выплаты и льготные ссуды для репатриантов из этой страны.

5. Должны начать вводить жесткие ограничения (санкционные или налоговые) на любые инвестиции гражданами России – будь то недвижимость, хайтек, общественная деятельность и т.п.

«И это, для начала, только финансовые меры. Постепенно, не все сразу, но все время расширяя списки. Потому что ребят, от которых на той стороне зависит принятие решений, интересует только и исключительно бабло. Серьезные политические меры могут последовать, для непонятливых, на следующем этапе», – отмечает Шлеймович.

В числе предлагаемых мер:

1. Израиль может присоединиться к списку Магнитского, или создать собственный санкционный список – открыв его как минимум двумя фигурами, судьей и прокурором, взвинтившим приговор Нааме Иссахар, и постепенно пополняя его российскими чиновниками, пропагандистами и бизнесменами из кремлевского пула.

2. Израиль может в полной мере присоединиться к антироссийским действиям и резолюциям Западного блока в ООН, ЕС и других организациях и государствах.

3. Израиль может активировать сотрудничество с Украиной, включая отмену соглашения на непоставки серьезных современных вооружений. А также с рядом других стран.

«Израиль еще много чего может, если его руководство перестанет быть галутными евреями, радующимися каждому рукопожатию с новым мировым лидером. «Ура! Нам позволили войти не через черный ход, и даже кормят не на кухне, а за столом с остальными! Другая лига!» Стыдно должно быть за такое», – подчеркивает Шлеймович.

Предрекая панические вопли кремлелюбов, политолог замечает:

Кремль хочет торговаться? Давайте. Нам есть с чем. Экономическое сальдо у нас – отрицательное. Израиль закупает из РФ… Geplaatst door Emil Shleymovich op Dinsdag 15 oktober 2019

√ Координация наша по Сирии, скорее всего, сохранится – поскольку Кремль в ней заинтересован не менее, чем Израиль. Точно также, как мы не хотим конфликта, точно также российские военные отдают отчет в наших возможностях, прямых и опосредованных. С ума по обе стороны никто еще не сошел. Пример – наше сотрудничество с Палестинской Администрацией в сфере безопасности продолжается несмотря на все противоречия и кризисы.

√ Виновата или невиновата Наама, наркоманка она или нет – это перестало быть интересным и значимым в тот самый момент, когда Кремль решил сделать ее объектом торга. С этого момента она заложница.

√ В Израиле должно быть открыто следствие, которое выявит виновных в том, что иностранного гражданина здесь 4 года удерживают в тюрьме без обвинения, вместо того, чтобы отдать его США, на основании запроса от которых он и был задержан.

«И последнее: у Кремля тоже есть опции на ответку. Через ХАМАС, например. У нас есть тут возможности сдерживания, но при таком развитии событий стоит все же быть готовыми к возможным пакостям», – подытожил Шлеймович.