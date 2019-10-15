Просчеты новой власти с Донбассом. Как правильно организовать коммуникацию с обществом

Что следует взять на заметку пресс-секретарю президента Зеленского Мендель в организации коммуникаций власти и общества? Рассмотрим на примере ситуации вокруг оккупированного Донбасса.

Пять ошибок в стратегических коммуникациях Офиса Президента относительно войны с Россией, пишет на своей странице в Facebook политический обозреватель Алексей Минаков.

1. Сокрытие планов и намерений

В первую очередь следует отметить, что есть ряд вопросов относительно непубличности готовящихся президентской командой шагов по Донбассу.

«Разведение войск в Донбассе для чего? Что произойдет после этого? Какова вероятность захвата «серой зоны» оккупационными войсками после разведения? Встреча в нормандском формате для чего? Что там планируется подписывать и согласовывать, хотя бы в общих чертах? Слишком много важных вопросов без ответов со стороны властей. Таинственность порождает волнения и обеспокоенность в обществе, особенно среди неравнодушных и патриотических граждан», – пишет политический обозреватель.

2. Предложение Президента о том, чтобы просто довериться ему

Если сторонники Зеленского действительно могут без проблем довериться ему, то все остальные украинцы могут доверять только в случае артикуляции убедительных аргументов.

«Как можно просто так довериться пусть и талантливому шоумену, но неискушенному политику? Тем более, когда враг мощный, а вражеский лидер – кэгэбист. Президент в любом случае должен быть подотчетным и подконтрольным обществу, а не оторванным от него», – отмечает Минаков.

3. «Формула Штайнмайера»

Большинство украинцев, согласно соцопросам, не могут понять суть формулы, несмотря на круглосуточное обсуждение этой формулы в СМИ в течение нескольких недель. То есть, они вынуждены оценивать эту формулу на основе оценок других людей – лидеров общественного мнения, блоггеров, политиков, экспертов и тому подобное. А такие оценки, в свою очередь, имеют негативный оттенок угроз и рисков.

«Поэтому успокоения Офиса Президента, что эта формула «не является изменой» и «не является капитуляцией» не работают. Тем более, когда большинство украинцев не поддерживают предоставление особого статуса Донбассу, а формула Штайнмайера фактически его предусматривает», – подчеркнул Минаков.

Антикризисный пиар может проявляться в том, чтобы сместить дискурс от «формулы Штайнмайера» к другим вопросам – например, инициировать брифинг по «формуле Зеленского» с видением: когда, каким образом, на каких условиях, с какими красными линиями, в чьих интересах будут возвращены оккупированные территории.

4. Использование абстрактных и некорректных словосочетаний «закончить войну» и «установить мир»

«Войны или побеждают, или проигрывают, или войны продолжаются. Например, Вторая мировая закончилась военной победой и в интересах победителей. А Украина не может себе позволить военную победу в Донбассе над ядерной державой с более мощной армией», – отмечает Минаков.

Если мы надеемся на дипломатическую победу, то назовите, пожалуйста, последний успешный пример именно дипломатического решения конфликта в современной истории. И вообще, почему более мощная страна-агрессор будет капитулировать перед Украиной на Донбассе? Россия не собирается деоккупировать Донбасс и никогда не выводила собственные войска из зон конфликтов. Это поводок, на котором она держит и будет держать Украину у себя.

«Единственный возможный положительный вариант «войны» – это продолжение защиты Украины от агрессора, даже если это придется делать еще десятки лет, и ожидания смены политического режима в России. Следует коммуницировать, например, об опыте Восточной Германии, которая почти полвека ждала того, чтобы воссоединиться с Западной Германией», – подчеркнул Минаков.

Или опыт Кипра, где уже около полувека продолжается конфликт между северной и южной частями, но это не помешало Кипру присоединиться к ЕС. Надо честно сказать обществу, что попытки договориться с агрессором исчерпаны, Украина вынуждена продолжать защищаться, но однажды вернет собственные территории.

5. Молчание по мотивам и стратегии Кремля

«Планы Москвы никто не скрывает, она сама их рассказывает устами разных спикеров. Это капитуляция Украины. Проект «Новороссия» провалился в 2014 году, но планы по большей дестабилизации Украины никто не оставил. Аннексированный Крым Россия не собирается возвращать», – отмечает Минаков.

Мы имеем дело с агрессором и оккупантом, который не стал «добрее». Путин 2014 года и Путин 2019 года – это тот же самый Путин. Обо всем этом нужно постоянно напоминать украинцам.

П'ять помилок в стратегічних комунікаціях Офісу Президента щодо війни з Росією.1. Приховування планів і… Geplaatst door Olexiy Minakov op Dinsdag 15 oktober 2019

«Но, очевидно, чтобы не провоцировать Путина в контексте переговоров, власть не объясняет намерения Кремля. А это приводит к завышенным ожиданиям со стороны украинцев относительно переговоров с Путиным. И если переговоры провалятся, можно, конечно, будет сказать «я попытался, но не получилось», но это все равно приведет к разочарованию в обществе», – подчеркнул Минаков.

«Надеюсь, Юлия Мендель возьмет этот конструктив себе на заметку», – подытожил он.