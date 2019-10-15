Нормандская пауза на Донбассе. Путин играет в «войну и мир» с Украиной

Мирное урегулирование на Донбассе в рамках «нормандского формата» оказалось на паузе. Зачем Россия сорвала разведение войск в Золотом и Петровском?

Выходит так, что Кремль пошел на срыв перемирия даже на двух участках вполне сознательно, результатом чему, по всей видимости, станет откладывание саммита «нормандской четверки» в очень долгий ящик, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Срыв разведения сил

С самого начала прошедшей недели на донбасском фронте должно было стартовать разведение сил и средств на километр от линии разграничения на двух пилотных участках – в районе Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области. Кстати, именно это, помимо согласования пресловутой «формулы Штайнмайера», являлось главным условием Кремля для новой встречи лидеров стран «нормандской четверки», вызывая бурю эмоций в Украине у патриотичной общественности.

«Впрочем, с украинской стороны для отвода подразделений ООС из Золотого и Петровского все в принципе было готово, даже несмотря на организованные Нацкорпусом и ветеранами АТО протесты непосредственно вблизи передовой. А вот «за поребриком» почему-то запамятовали, что перед разведением войск где-либо изначально было договорено о режиме полной тишины там хотя бы на протяжении семи дней», – пишет журналист.

Так что 7 октября главе украинского МИДа Вадиму Пристайко пришлось публично констатировать: «Сегодня должно было начаться разведение. Действительно, об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое».

«Теперь же, по словам министра, нужно ждать следующих семи дней, во время которых боевики должны доказать, что они, мол, «настроены серьезно и готовы к дальнейшим шагам, таким, как разведение». Параллельно в тот же день путинский рупор Песков на вопрос, сможет ли Кремль гарантировать разведение сил со своей стороны, традиционно отрезал: «Кремль не является стороной конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на «республики» Донбасса. Но вы знаете, что «республики» Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», – отмечает Полищук.

После чего российские «ихтамнеты», видимо, восприняли песковские слова более чем буквально, обстреляв того же 7 октября украинские позиции в Золотом из стрелкового оружия и гранатометов, а 9 октября – вообще из минометов. И одновременно стали салютовать в небо белыми сигнальными ракетами, что, по мнению российского МИДа, было «условными сигналами к разведению, на которые украинская сторона не реагировала».

«Впрочем, Киев в лице президента Владимира Зеленского таки прореагировал, когда 10 октября во время эпохального пресс-марафона заявил, что осуществить разведение сил в Золотом пока невозможно. Наконец, спустя сутки голос подал уже сам Путин: «Договорились о разводе сил, но никак действующий президент Зеленский не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, ну, не может. Здесь нужно проявление политической воли», – подчеркивает Полищук.

Само собой, была б на то путинская «политическая воля», то никто б не посмел в сторону Золотого или Петровского даже из рогатки стрельнуть, не то, что из крупнокалиберных минометов. А так выходит, что Кремль пошел на срыв перемирия даже на двух участках вполне сознательно, результатом чему, по всей видимости, станет откладывание саммита «нормандской четверки» в очень долгий ящик. Иными словами, планируемый Путиным кавалерийский наскок на Зеленского в нормандском формате признан в Москве делом, мягко говоря, слишком рискованным.

Размножение чекистов

«Признаком того, что сугубо стратегически Россия совершенно не спешит завязывать с оккупацией части Донбасса, стала на минувшей неделе появившаяся информация об актуальном расширении штатов как «МГБ «ДНР», так и «МГБ «ЛНР». Причем размножаться чекисты в оккупированных Донецке и Луганске уже даже особо не стесняются, объясняя это рядовым жителям «усилением борьбы с организованной преступностью и недопущением ухудшения общественно-политической обстановки в случае достижения критического уровня резонансных уголовных преступлений», – отмечает Полищук.

Есть, конечно, еще одна вещь, чем очень гордятся донецкий и луганский филиалы ФСБ, – это успехи в ловле «шпионов и диверсантов». Например, в «МГБ «ЛНР» давеча отрапортовали, что за последние годы «выявили многочисленные факты вербовки жителей иностранными спецслужбами с целью использования их для ведения шпионской и иной деятельности в ущерб безопасности «республики».

«Ну а дальше перешли к чисто конкретным цифрам: «На протяжении пяти лет работы доказана и пресечена разведывательная деятельность 470 агентов иностранных спецслужб, внедренных в ряды народной милиции, органы государственной власти, правоохранительную и судебную системы, стратегические объекты промышленности «ЛНР». То есть тамошняя гебня публично признала, что даже из коллаборантских кругов по «шпионской» и «диверсионной» статьям пошли «на подвал» почти полтысячи человек», – подчеркивает Полищук.

И это притом что общеизвестны многочисленные примеры в оккупации охоты «МГБ» и на немощных старушек, и на худющих подростков, не говоря уже о крепких мужиках.

Воркутинское перевоплощение экс-«министра «ДНР»

Зато кому чекистские застенки Донбасса уже не грозят, так это бывшей гражданке Украины Поляковой, которая с мая 2015 г. по февраль 2018-го была так называемым «министром образования и науки «ДНР», пребывая в конце «министерской» карьеры под подозрением в махровой коррупции у самого «строгого фюрера» Захарченко. Но бывший главарь российской оккупационной администрации в ОРДО уже больше года как окочурился, а Полякова – жива-живехонька и буквально на днях вынырнула в совершенно другом шахтерском крае за тысячи километров – в российской Воркуте.

«Здесь она возглавила Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета и одновременно стала там же завкафедрой строительства и экономики. Между прочим, многое для Поляковой вернулось на круги своя, ведь до войны эта коллаборантка, будучи доктором наук и профессором, возглавляла кафедру информационных технологий Донецкого государственного университета управления», – отмечает Полищук.

«А у ее сынка, некоторое время подрядившегося «ополченцем» в ряды российской оккупационной армии под прозвищем Соломон, теперь вообще все в ажуре. Сейчас этот экс-«министерский» отпрыск живет не в Заполярье, как маманя, а непосредственно в Москве, где учится в российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Таким образом, вся семейка Поляковой лично подтверждает давно известное правило: главное в ОРДЛО – вовремя оттуда свалить», – подытожил он.