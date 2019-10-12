Нужен ли проект «Прочь от Донбасса!»? Сценарии развития ситуации с оккупированными территориями

Хорватский, финский, боснийский, кипрский сценарии… Украинские политики зондируют сознание украинцев на предмет поддержки ими хоть какого-то из известных вариантов для решения проблемы с ОРДЛО.

В одном из недавних телеэфиров глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал о трех вариантах разрешения конфликта на востоке страны, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы.

Вариант «А»: выполнение Минских соглашений при помощи «формулы Штайнмайера». То есть тот путь, по которому сейчас идет власть.

Вариант «Б»: «тянуть бесконечно долго», усиливать армию, а также работать над тем, чтобы организовать миротворческую миссию ООН. Собственно, этот вариант реализовывала прошлая власть.

Если и это не сработает, тогда вариант «В»: кипрский сценарий урегулирования – полное замораживание конфликта, полное прекращение взаимодействия с агрессором, принцип «худой мир лучше хорошей войны».

«Добавим, есть похожий вариант – финский – о нем также иногда заходит речь, когда обсуждается тема урегулирования конфликта на Донбассе: финны в результате войны с СССР сохранили субъектность своего государства, однако потеряли часть территорий, которые сегодня входят в состав Республики Карелия (РФ). Вопрос о возврате этих территорий в Финляндии сегодня ставят разве что маргиналы. В нашей ситуации такой сценарий исключается: во-первых, никто никогда в Киеве не признает потерю ОРДЛО, а во-вторых, Россия не собирается включать их в свой состав, как включила захваченную Карелию», – пишет Сетевой Оракул.

А вот кипрский сценарий, о котором говорил Пристайко, вполне может стать темой для дискуссии в обществе. И здесь вопрос, кто – власть или отдельные политики – первыми поднимут эту тему. И как они смогут аргументировать свою позицию. Во всяком случае сегодня в публичную плоскость вопрос «а зачем нам вообще возвращать временно оккупированные территории Донбасса» выносится скорее для того, чтобы проверить реакцию общества. Основные же баталии развернулись вокруг «формулы Штайнмайера».

«Коротко напомним, в чем суть кипрского опыта. 20 июля 1974 г. турецкие войска вторглись на территорию Северного Кипра под предлогом защиты турецкой общины острова. Перед этим в стране к власти пришли радикально настроенные политики, выступавшие за присоединение ее к Греции. На протяжении лета 1974 г. развернулись ожесточенные бои на суше и на море, в результате которых остров оказался разделенным на враждующие греческую и турецкую части», – отмечает Сетевой Оракул.

Чтобы прекратить войну, туда был введен миротворческий контингент ООН, чью миссию постоянно продлевают. В итоге – греки выехали из северной части, а турки из южной, между ними установили колючую проволоку и блокпосты – и так страна существует уже 45 лет. Поскольку мировое сообщество не признало турецкую оккупацию северной части Кипра, туда не шли инвестиции, там не работал успешный бизнес. В последнее десятилетие экономическая ситуация на севере улучшилась, однако он заметно отстает от греческой части.

«Возможен ли такой вариант для решения конфликта на востоке Украины? Теоретически – да. Но для этого необходимо несколько вещей. Первое – гарантии мирового непризнания оккупации ОРДЛО, чтобы не произошло, как с Крымом, когда на словах аннексия не признана, но в крымские порты заходят иностранные суда. Второе – согласие России, как в 1974 г.», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Турция согласилась остановить свою интервенцию на занятых позициях. Учитывая, что Москве оттяпанные земли Донбасса нужны, чтобы развернуть там своих «ихтамнетов» под видом местных «шахтеров» и «трактористов» для вероятного вторжения в Украину, далеко не факт, что Путин согласится с отгораживанием. Даже если миротворческий контингент ООН станет между противоборствующими сторонами. Потому, что его участники быстро поймут: «шахтеры» – не настоящие.

«И третье – властям придется заручиться поддержкой подавляющего большинства украинцев. То есть надо будет объяснить, что жертвы, понесенные Украиной за годы войны, были не для того, чтобы отвоевать все наши земли, а всего лишь для отгораживания стеной и замораживания конфликта», – отмечает Сетевой Оракул.

Здесь, кстати, стоит напомнить о недавнем соцопросе группы «Рейтинг». Социологи спросили у граждан, какой из вариантов решения проблемы оккупированных территорий они поддерживают. Больше всего – 34% – выступают за замораживание конфликта: прекращение боевых действий и признание захваченных Россией территорий востока временно оккупированными. 23% – за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе. Столько же – за предоставление ОРДЛО статуса автономии в составе Украины. А 6% не против, если временно оккупированные территории Донбасса вообще будут отделены от Украины.

«Последние 6% – это много или мало? На фоне других ответов – мало. Но ведь 34% – за заморозку конфликта. Да, они хотят прекращения военных действий, что возможно только при желании России. А у нее его нет. И вряд ли появится в обозримом будущем», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Прошлая власть избегала темы отказа от оккупированных территорий Донбасса. Нынешняя, устами министра Пристайко, уже допускает такую возможность. Только как крайний вариант. Но не исключено, что в случае, если вариант «А» зайдет в тупик, что очень вероятно (как и вариант «Б», с миротворцами), тема отгораживания станет очень актуальной. И политики, которые первыми возьмут ее в разработку, на советующей риторике смогут заработать хороший капитал.

«Уже нынешние 6% – это преодоление проходного барьера, а если доходчиво объяснить населению, что реинтеграция Донбасса повлечет за собой амнистию боевиков, разрешит создавать из их числа «народную милицию»», и самое главное – за нее со своего кармана заплатит каждый, то поддержка отказа от ОРДЛО может вырасти в разы. Вопрос пока в том, кто из серьезных политических игроков рискнет поднять на свои знамена эту тему», – подытожил Сетевой Оракул.