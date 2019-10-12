Мир на Донбассе без России. Как на самом деле следует урегулировать конфликт

Дмитрий Чекалкин рассказал, почему «формула Штайнмайера» не работает. Для урегулирования конфликта на Донбассе существует другой путь, в котором России места нет.

В 2008 году Штайнмайер занимался вопросом урегулирования грузино-абхазского конфликта, однако по состоянию на сегодня данный вопрос до сих пор не решен. Независимость Абхазии не признана цивилизованным миром, а анклав находится под оккупацией российских войск, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Чекалкин.

«Также известно, что Штайнмайер – давний соратник Герхарда Шредера, экс-канцлера ФРГ и друга Путина», – пишет Чекалкин.

Как подчеркивает Кондратюк: «Неужели после такого «урегулирования» в Абхазии ему никто не набил пятак???» Чтобы отпало желание быть «урегулировщиком».

Формула Кондратюка по урегулированию конфликта на Донбассе:

1. Украина возвращает контроль над своими восточными границами (мирно, с помощью ОБСЕ, миротворцев ООН и всех типа важных организаций). Поэтому единственный пункт, ради которого дипломаты/руководители из разных стран собираются в минском, нормандском, женевском или любом другом формате – заставить Россию закрыть свою границу с Украиной. Все другие вопросы на таких переговорах не обсуждаются в силу ненужности.

2. После получения Украиной полного контроля над восточной границей боевики незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР» добровольно сдают оружие.

3. Те, кого украинским военным судом будет определено военными преступниками – сидеть установленные судами сроки.

4. Жителям так называемого ОРДЛО течение месяца с момента полного восстановления власти Киева нужно определиться – хотят ли они жить в государстве Украина.

5. Кто не хочет – в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает «выездные». С условием – не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда.

6. Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.

7. Лица, которые были причастны к организации так называемых «референдумов» о так называемых «ЛНР» и «ДНР», и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда.

8. Во время выполнения пунктов 1 – 7 Россия молчит, будто в рот воды набрала!

9. После выполнения пунктов 1 – 7, по такой же формуле проводится освобождения Крыма от рашистов.

10. Гарантом выполнения формулы Кондратюка по урегулированию конфликта на Донбассе выступают все ядерные страны, кроме России.

В 2008 году Штайнмайер занимался вопросом урегулирования грузино-абхазского конфликта, однако по состоянию на сегодня… Geplaatst door Дмитрий Чекалкин op Vrijdag 11 oktober 2019

«Формула работает в условиях типа «идеального газа»: все страны придерживаются международного права и установленных границ между странами», – подчеркивает Чекалкин.

«Все другие формулы по данному вопросу – от прохиндеив от политики или неучей – появляются от того, что цивилизованные страны пока не в состоянии выполнить п1. -за того, что Россия – международный гопник с ядерным оружием, которого все боятся!», – подытожил он.