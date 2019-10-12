Война с Россией: Штайнмаеру объяснили когда можно будет проводить выборы на Донбассе

Марчук обратился к Штайнмайеру и посоветовал спросить у внешней разведки Германии о войне на украинском Донбассе.

Экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Евгений Марчук обратился к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и заявил на своей странице в Facebook, что, прежде чем проводить выборы на Донбассе, то есть реализовывать «формулу Штайнмайера», «необходимо всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни».

«У меня вопрос к господину Вальтеру Штайнмайеру», – пишет Марчук.

Украинский политик напомнил немецкому о том, когда прошли первые выборы в ФРГ после Второй мировой войны.

«Помнит ли уважаемый господин Президент ФРГ, когда состоялись первые демократические выборы в Западной Германии, то есть в ФРГ без ГДР, после окончания Второй мировой войны в 1945 году? Когда был избран первый парламент, который в свою очередь избрал первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Помнит ли господин Президент, что в этих первых после войны выборах в его стране принимали участие 10 очень разных политических партий, в том числе и его родная СДПГ, и даже так называемые независимые, набравшие почти полтора миллиона голосов», – добавил он.

Марчук указывает Штайнмайеру на исторический факт того, что первые выборы в ФРГ состоялись только через четыре года после окончания Второй мировой войны, и высказал уверенность в том, что президент Германии знает, почему на их подготовку потребовалось столько времени.

«Несмотря на то, что господин Штайнмайер родился только через 7 лет после этих первых выборов в Западной Германии, он как видный европейский политик хорошо знает историю своей страны и точно знает, что первые демократические выборы в его родной ФРГ состоялись 14 августа 1949 года. То есть только через 4 года после окончания войны. И я уверен что господин Штайнмайер хорошо знает почему на подготовку и проведение этих первых выборов нужно было чуть больше 4 лет», – отметил Марчук.

Марчук особо подчеркивает, что прежде чем проводить выборы на Донбассе, то есть реализовывать «формулу Штайнмайера», необходимо всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни.

«В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру – Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы? Я уже не говорю про Нюрнбергский (или теперь Гаагский). Трибунал», – подчеркнул Марчук.

Украинский политик посоветовал Штайнмайеру обратиться к внешней разведке Германии, чтобы понять, что в Украине идет война с Россией, которую Россия пытается представить как внутренний конфликт.

«Господин Штайнмайер, у нас уже 6-ой год идет война с Россией, маскируемая ей под наш внутренний конфликт. Вызовите начальника Внешней разведки (Bundesnachrichtendienst) Вашей страны и потребуйте полный доклад о войне на украинском Донбассе. Думаю, госпожа Меркель возражать не будет. Господин Бруно Кааль (Dr. Bruno Kahl) возглавляет Вашу Внешнюю разведку уже три года и должен владеть информацией, что действительно происходит на востоке Украины, где уже 6-ой год идет реальная война в Европе», – отметил Марчук.

У меня вопрос к господину Вальтеру Штайнмайеру.Помнит ли уважаемый господин Президент ФРГ, когда состоялись… Geplaatst door Yevgenij Marchuk op Vrijdag 11 oktober 2019

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру стоит потребовать доклад у внешней разведки страны о войне в Украине, чтобы понять, сколько времени потребуется на реализацию его «формулы».

«Правда, для детального доклада вызовите и его заместителя генерал-майора Вернера Щесны (Generalmajor Werner Sczesny), который курирует в разведке военные вопросы. Он уж точно знает все нужные Вам детали об этой войне. Мне трудно поверить, что они хоть как то принимали участие в подготовке того вашего предложения господину Лаврову, которое россияне назвали «формулой». Может руководители Внешней разведки Вашей страны, знающие реалии нашей пятилетней войны с Россией, подскажут, что Вам нужно сделать с этой Вашей «формулой», – подытожил Марчук.