Конституционный суд Коломойского. Как будут тормозить мегареформы?

Восстановление Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда Украины может оказаться очень кстати Игорю Коломойскому и его группе в окружении президента Зеленского.

Не прошло и полгода с того дня, как Шевчук решением большинства судей Конституционного суда был уволен с должности судьи КСУ и автоматически с должности председателя этого органа власти, как Окружной административный суд Киева признал решение об увольнении опального председателя незаконным, обязав суд восстановить Шевчука во обеих его должностях, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

«И это при том, что на сегодняшний день у суда есть вполне законный председатель Александр Тупицкий, сменивший на этом посту даже не Шевчука, а его преемника Наталью Шепталу. Таким образом в одном из важнейших органов власти установилось двоевластие, что не только ставит под сомнение легитимность Конституционного суда, но и способно надолго заблокировать его работу», – пишет журналист.

При этом, истории с увольнением и восстановлением Шевчука, парадоксально практически все. Напомним, что Шевчук был уволен 14 мая, как раз между победой Владимира Зеленского на президентских выборах и его инаугурацией. Тогда такое решение в первую очередь связывали с потенциальным приходом на должность главы тогда еще Администрации президента Андрея Богдана.

«Последний как известно, из-за работы в правительстве Николая Азарова подпадает под действие закона о люстрации, а в Конституционном суде лежит представление о неконституционности этого документа, рассмотрение которого Конституционный суд незадолго до увольнения Шевчука отложил. Отложил, как оказалось, в достаточно долгий ящик. Как минимум до сегодняшнего дня к этому вопросу в КСУ не возвращались», – подчеркивает Дяченко.

Но и для Богдана люстрация уже не актуальна, так как Администрацию президента переформатировали в Офис президента, на должность главы которого люстрация не распространяется.

«При этом решение постоянной комиссии КСУ по вопросам регламента и этики об увольнении Шевчука, без которого увольнение было бы невозможно, принимали люди пришедшие в КСУ во времена президентства Януковича, когда судебную ветвь власти в стране курировал одиозный Андрей Портнов, который как известно поддерживает давние отношения с Богданом. Так что имелись все основания предполагать, что за увольнением Шевчука стоял в первую очередь именно Портнов», – отмечает Дяченко.

Правда, существует версия, что для увольнения Шевчука решающую роль сыграли внутренние причины. Судей КСУ, якобы не устраивала ситуация, при которой Шевчук по своему вкусу тасовал повестку дня, решая, какие вопросы выносить на рассмотрение, а какие откладывать в долгий ящик.

«Вот его и заменили сначала на компромиссную фигуру Шепталы, чей срок полномочий истекал через три месяца, а после на Тупицкого – одного из трех членов комиссии КСУ по регламенту и этике, кто обеспечил увольнение Шевчука», – подчеркивает Дяченко.

Парадоксальность этой истории еще и в том, что Шевчука, уволенного якобы усилиями Портнова, в должности восстановил пресловутый Окружной админсуд Киева, славящийся как раз принятием решений в интересах Портнова. То есть получается, что и уволил, и восстановил Шевчука Портнов. Что, как минимум, странно.

«Более того, уже после увольнения в отношении Шевчука Государственным бюро расследований было открыто уголовное производство по обвинению в злоупотреблении служебным положением. ГБР во последнее время знаменито еще и тем, что пачками открывает уголовные дела в отношении экс-президента Петра Порошенко и других представителей «старой власти» как раз по заявлениям Портнова, что дает основания предполагать серьезное влияние одиозного чиновника времен Януковича на недавносозданный следственный орган и его руководство. Дело против Шевчука, к слову, двигается ни шатко, ни валко, но о его закрытии пока никто не сообщал», – отмечает Дяченко.

Развязать всю эту парадоксальную ситуацию вокруг Шевчука можно попытаться по-разному, выдвигая более или менее фантастические версии. Среди прочих версий можно выдвинуть и такую, в которой и увольнение, и уголовное дело и восстановление Шевчука – это сложная игра олигарха Игоря Коломойского, который, во-первых, не скрывает давней дружбы с Портновым, во-вторых, может извлечь свою выгоду из двоевластия в КСУ. К слову, Коломойский как азартный политико-бизнесовый игрок любит подобные парадоксальные комбинации.

«Итак, теперь, когда на руках у Шевчука есть решение суда о его восстановлении в КСУ, он имеет все основания прийти в здание суда и потребовать освободить его законное рабочее место, занятое Тупицким. При должной организационной сноровке конфликт двух «легитимных» председателей может заблокировать работу КСУ на достаточно длительный срок», – подчеркивает Дяченко.

В тоже время президент Зеленский и его партия «Слуга народа» направили в Конституционный суд сразу несколько проектов внесения изменений в Конституцию, без одобрения которых КСУ турборежим переписывания основного закона застопорится. И разблокировать работу КСУ можно будет либо убрав оттуда Шевчука, либо убрав Тупицкого, либо каким-то новым судебным решением.

«Каким именно способом, это произойдет уже не так важно, важно то, что все эти варианты будут под силу Портнову, имеющему влияния и на КСУ и на Шевчука (через дело в ГБР), и на другие суды. Вот и получается, что ключ от нужного Зеленскому Конституционного суда будет находится в руках Портнова и Коломойского», – отмечает Дяченко.

А у Коломойского, что не секрет, накопилось к действующей украинской власти очень много интересных вопросов, требующих срочного решения. Тут и история с «Приватбанком», и тарифы на электроэнергию, и «Укрнафта» и многое другое.

«И если Зеленский, как показал вчерашний пресс-марафон, будет и дальше пытаться дистанцироваться от олигарха, то может оказаться перед дилеммой – либо продолжать это делать и увязнуть с обещанными реформами и усилением своих полномочий в двоевластном Конституционном суде, либо договариваться с олигархом «где-то посередине», – подчеркивает Дяченко.

«Разумеется, все описанное выше, это только гипотеза и на самом деле, все может быть несколько по-другому. Но с тем, что Коломойский может иметь свою выгоду от блокирования КСУ и что такая игра вполне в его духе, спорить сложно», – подытожил он.