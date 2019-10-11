Трамп и «братва». Утянут ли Фруман с Парнасом на дно американского президента?

Лоббисты, которые нарушают правила финансирования избирательных фондов и требуют «услуг» в сфере международной политики – явление криминальное. А вот «лоббисты» которые делают это за средства с неизвестным происхождением – это тень на политическое окружение и самого Трампа, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

«Вчерашнее задержание бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые на протяжении последней недели стали постоянными персонажами материалов американских СМИ, связанных с «украинагейтом», стало, наверное, новым этапом. При этом как в скандале, связанном с возможной попыткой бизнесовых кругов, близких к Джулиани, фактически захватить контроль над «Нафтогазом», так и в политической буре, которая бушует относительно вероятного импичмента Дональда Трампа», – пишет журналист.

Фрумана и Парнаса обвиняют в том, что они незаконно пожертвовали различным структурам, связанным с Республиканской партией и избирательным штабом Дональда Трампа, как минимум 325 тыс. долларов.

«Кроме того, по словам прокурора Южной прокуратуры Нью-Йорка Джеффри Бермана, который занимается их делом, бизнесмены пытались оказать политическое влияние на действующего президента США и его окружение не только для продвижения собственных финансовых интересов, но и в интересах «неназванного украинского чиновника», который добивался отставки посла США в Украине. По делу проходят еще два бизнесмена – Андрей Кукушкин и Дэвид Корея. Последнего правоохранительные органы США на данный момент пытаются разыскать», – отмечает Паньо.

Фруман и Парнас – это любопытнейший тип бизнесменов, весьма популярный на постсоветских пространствах в бурные 90-ые. Они занимались контейнерными перевозками, брокерством, торговали дорогими яхтами и снимали кино. Ну и немного подрабатывали политическими «фиксерами», перечисляя деньги интересным для них политикам и взамен пытаясь получить от тех политиков какие-то услуги. Их компании закрывали из-за подозрения в связях с организованной преступностью и просто по причине банкротства.

«Впервые они стали «широкоизвестны» в Украине, наверное, после того, как «обидели» Коломойского. Это случилось после того, как Джулиани посоветовал Зеленскому «избавиться от криминальных олигархов из своего окружения», а хорошо информированный Игорь Валерьевич заявил, что это «работа двух аферистов», которых он отказался «сводить» с Зеленским. И пообещал вытащить «субчиков» на «свет божий». Неизвестно, является ли американская Фемида «божьим светом» и причастен ли к вчерашним событиям Коломойский, но неприятности Фрумана и Парнаса ожидают действительно немалые», – подчеркивает Паньо.

Впрочем, судьба двух «бизнесменов», больше похожих на постсоветских «решал» из далеких 90-х, на самом деле является не слишком интересной. Свои тюремные сроки они скорее всего получат. Или не получат, и такой вариант будет гораздо увлекательнее, поскольку в истории с Фруманом и Парнасом существует одна интереснейшая нестыковка. Заключается она в том, что бизнесмены, которые щедро разбрасывались десятками и сотнями долларов в пользу Дональда Трампа лично и представителей Республиканской партии в целом (а, по предварительным данным, кроме Трампа и Джулиани они финансировали еще как минимум трех политиков), и обедали в дорогих ресторанах с Джулиани и сыном Трампа, на самом деле, не похожи на богатых лоббистов по целому ряду причин.

«Одной из ключевых, наверное, является то, что у них практически нет собственных денег. В начале 2018 года Парнаса выселили из арендованного дома – из-за задолженности по арендной плате. Нет, плата была, конечно, высокая – 5 тысяч долларов в месяц, но для человека, способного отдать треть миллиона в месяц «на политику» не такая уж и заоблачная. Бывшие деловые партнеры Парнаса также безуспешно пытаются добиться от него возвращения долгов», – отмечает Паньо.

Поэтому если в ходе расследования станет очевидным, что Фруман и Парнас – обычные аферисты, которые пытались при помощи Джулиани и Трампа достичь каких-то своих небольших целей (хотя получение косвенного контроля над Нафтогазом – это не такая уж и «небольшая» цель) – то вся история станет неприятным, но небольшим эпизодом в политической карьере Дональда Трампа. Даже если при этом у его личного адвоката Джулиани, финансовыми делами которого также заинтересовалась полиция, будут найдены какие-то дополнительные финансовые отношения с фигурантами расследования.

«Однако если станет понятно, что из-за мутных «бизнесменов» в США поступали деньги неизвестно откуда – а если посмотреть внимательнее, то, возможно, и известно откуда (о связи «сладкой парочки» с российскими олигархами тоже понемногу всплывает информация), то история приобретет новое звучание. И оно будет заключаться в том, что Трамп и республиканцы победили на выборах и развивали партийную структуру или на деньги российского государства, или на деньги российских олигархов. Оба варианта особого восторга у американских избирателей, скорее всего, не вызовут», – подчеркивает Паньо.

Подобный поворот истории даст основания для обвинений Трампа со стороны демократов (которые, кроме всего прочего, теперь смогут «отыграться» за Йованович, которую администрация Трампа, получается, устранила «выполняя коррупционный заказ из Украины» – по крайней мере, так будет обрисована ситуация представителями демократического большинства в Палате представителей). Но к тому же история не добавит добрых чувств к Трампу и в Республиканской партии, часть политиков из которой, наподобие конгрессмена Кевина Маккарти, также воспользовалась «пожертвованиями» Фрумана и Парнаса. Данным политикам теперь приходится тщательно «отмываться», перечисляя при том злосчастные пожертвования на счета благотворительных организаций.

«Подорвет ли все это поддержку Дональда Трампа в Конгрессе и актуалазирует ли его импичмент – сказать наверняка невозможно. Но след на рейтинге действующего президента США, равно как и на его шансах одержать победу на праймериз в своей партии, всея история, судя по всему, оставит немалый», – отмечает Паньо.

«К сожалению, не приходится сомневаться и в еще одном факте. Расследование влияния событий и людей, связанных с Украиной, на политическую жизнь в США, не исчезнут с первых полос американских газет еще как минимум в течение нескольких месяцев», – подытожил он.