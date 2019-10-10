Марафон-тусовка в Kyiv Food Market. Как президент решили всех перехитрить

Владимир Зеленский сегодня проводит марафон с прессой в Kyiv Food Market – модном киевском месте с музыкой, едой и постоянной тусовкой. Формат достаточно интересный, пишет на страницах «Depo.Власть» главный редактор издания Андрей Коваленко: группы по семь-десять журналистов будут подходить к президенту, у каждой будет по 30 минут на разговор. Всего же аккредитовано более 300 представителей СМИ, то есть марафон должен продолжаться не менее десяти часов.

«По ожиданиям, это будет наиболее масштабная пресс-конференция украинского президента в истории. Действительно, столько времени на общение со СМИ в день еще никто не тратил. Для Зеленского пресс-конференция станет первой открытой, поскольку ранее он всячески избегал продолжительных разговоров со СМИ, убегал к детям после подписания «формулы Штайнмайера», бросая журналистам общие ответы на важные вопросы, давал интервью актеру Боклану, посвященное 100 дням, и так далее. Вот только есть в этом всем несколько «но». И, похоже, технологи Зеленского уловили правильную возможность и формат общения в тот момент, когда нужно разрядить общество», – подчеркивает Коваленко.

Что же важно понимать.

Во-первых, общение, как мы уже говорили, пройдет в очень модном, тусовочном месте. Соответственно, атмосфера «тусы» сыграет свою роль. Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрирует себя молодым, модным и креативным президентом. Нужно понимать, что формат группы из семи-десяти журналистов и 30 минут на вопросы автоматически означает, что глубокого разговора не получится.

«Потому условно получается, что на вопрос-ответ у каждого есть три минуты. Кто-то, возможно, вопрос не поставит. Но возможно ли раскрыть болезненные темы о «формуле Штайнмайера», о возможной сдаче украинских интересов, об отсутствии обещанных посадок, поведении и возможности увольнения Андрея Богдана, кадровой политике в регионах, в СНБО, рынке земли, тарифах и многом другом за такое короткое время? Вряд ли. Скорее всего, технологи Зеленского это прекрасно понимали, поэтому и выбрали такой формат, чтобы всех перехитрить», – отмечает Коваленко.

Во-вторых, пресс-конференция была нужна Зеленскому. Потому что после начала акций «Нет капитуляции», приезда националистов-ветеранов в Золотое, конфликтов с полицией, выхода людей на Майданы в разных городах складывалось впечатление, что президент напуган. Да, он сделал обращение из телевизора. Но виртуальный президент нравится далеко не всем. Банковая также бросила на эфиры десант спикеров – Пристайко, Яременко, которые объясняли, почему измены нет.

«Еще раньше там попытались поговорить в ОП с блогерами-порохоботами, но не сработало. Поэтому сейчас необходимо разрядить ситуацию. Картинка открытого общения, причем длительного и очень красивого, в атмосфере модного места – это то, что народ посмотрит и в очередной раз скажет: какой он молодец, ничего не боится. По крайней мере, так думают в ОП. Особенно важно, что это произойдет в преддверии 14 октября, когда в Киеве соберется массовая акция против капитуляции с участием ветеранов АТО. И ОП перехватит инициативу у оппозиции», – подчеркнул Коваленко.

В-третьих, от Зеленского пресс-конференция станет гениальной рекламной акцией Kyiv Food Market. Алекс Купер и Михаил Бейлин могут быть счастливыми и подсчитывать будущие доходы.

«В то же время, несмотря на идею с проведением марафона в Kyiv Food Market, частном месте, между прочим (интересно, сколько это стоит?), такое длительное общение чем-то будет напоминать марафон Путина. Который также любит подолгу говорить со СМИ и народом. Зеленский пока в народ не пошел, а станут ли такие пресс-конференции традицией, как у северного соседа, увидим со временем», – подытожил Коваленко.