Не важен закон, главное – понравится охласу. Принципы борьбы с коррупцией в Украине

Зеленский проговорился о критериях, которыми руководствуются при выполнение предвыборных обещаний, особенно при борьбе с коррупцией.

Президент Владимир Зеленский рассказал о принципах, по которым выбираются дела для демонстративных посадок чиновников и олигархов. Ситуацию можно охарактеризовать следующими словами «когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться», пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания Соня Кошкина.

«Сперва – прямая речь, потом расскажу суть. Итак», – пишет главред «Левого Берега».

Далее приводится выдержка из диалога.

– Когда я пришел, на другой день думал, мы будем сажать всех коррупционеров. При этом когда первые наручники надели, все сказали «ай, яй, яй», президент не имеет права влиять на правоохранительные органы, заявил Зеленский.

– «OK», но я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями какие их действия? Ага, так можно. А если ходит бандит по улице, мне звонят и говорят: «этот человек убивает, врет, был депутатом»… я могу их спросить: где посадки таких людей? Ну, вы можете, но очень аккуратно. То есть, я должен еще слова подбирать! Не дай Боже, это будет влияние …Выйдите на улицу и у ста людей спросите: «Пашинский – бандит? Я вам сто из ста даю, люди скажут «да», – задала вопросы Кошкина.

Далее Соня Кошкина рассказывает об обстоятельствах всего этого дела.

«Некоторое время тому я узнала, что в Офисе Президента действительно проводилось больше совещание с силовиками, на предмет того «а где посадки?». Причем не просто посадки, но «чтоб быстро и понравилось людям», – подчеркнула Кошкина.

При этом она выделяет ряд ключевых моментов, которыми руководствуются в команде

▪ Не/законность – не важна (и это не шутка, особо подчеркивает Кошкина).

▪ Именно в такой тональности обсуждалось.

▪ Ключевое «быстро» и «понравилось людям».

В рамках разговора определили четыре приоритетных дела.

Первое – Порошенко (тут все понятно).

Второе – Пашинский.

Третье – Жеваго (его вчера в розыск объявили).

«Четвертое я пока не знаю. Занимаюсь», – отмечает Кошкина.

Честно говоря, я не поверила сперва.

«Подумала, что источник не так передает смысл – недоговаривает, искажает и тд.», – подчеркнула Кошкина.

Потому что трудно поверить в ОП обсуждаться порядок и приоритетность дел, чтоб «быстро» и «понравилось людям».

Именно, что «выйдите на улицу и спросите» (тут смотря в каком городе выходить. Главное, во Львов или Самбор не завеяться случайно).

«Но оказалось, что не только в ОП, но еще и с узким кругом депутатов, которые … голосовали за это руками (против высказались восемь человек)», – отмечает Кошкина.

«Тут я окончательно прифигела и стала усиленно проверять», – добавила она.

В итоге, в ходе проверки полученной информауции – все подтвердилось.

«Почему не написала сразу? Источников было два. Надежных, проверенных, но два. А у меня старая привычка: опираться на три. Всегда. Особенно если речь о столь серьезных вещах», – подчеркнула Кошкина.

«Ну а раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтоб молчать?», – отмечает она.

Когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться. ***Сперва – прямая речь, потом расскажу суть. Итак. Цитата:… Geplaatst door Sonya Koshkina op Donderdag 10 oktober 2019

В заключении Соня Кошкина приводит старый, времен президентства Януковича анекдот, которые по ее мнению абсолютно точно характеризует всю сложившуюся ситуацию.

«Выйдите на улицу и у ста человек спросите бандит ли Тимошенко»

«А что, так можно было?», – спросил бы Виктор Федорович.

«Шикардосный аргумент», – подытожила она.