Магистральный путь по граблям. Зачем новая власть повторяет ошибки Януковича?

Парад демаршей местных властей против «формулы Штайнмайера» напомнил начало Фронды во Франции в 1648 году.

Правда, все эти внеочередные сессии с практически одинаковыми резолюциями страна уже проходила в конце 2013 года. Когда тогдашний премьер Николай Азаров развернул Украину к ЕС задом, а к Таможенному союзу передом, объявив об отказе от евроинтеграции, пишет на страницах «Фокуса» журналист и публицист Андрей Капустин.

«Но роман «Шесть лет спустя» пока не вырисовывается. Ибо в Украине нет ни Александра Дюма, ни блеска Версаля, ни благородных мушкетеров. Разве что Коломойского в какой-то степени можно сравнить с королевой-регентшей Анной Австрийской при юном Людовике XIV. Глава ОПУ Богдан может претендовать на роль бледной тени кардинала Мазарини. А Порошенко – на такой же обесцвеченный аналог принца Конде», – пишет публицист.

К тому же шесть лет назад областные и городские советы Западной Украины не только выступили против решения Азарова, но и поддержали уже развернувшийся в центре Киева Майдан. Что, как мы помним, завершилось крахом Януковича.

«Нужно ли начинать тревожиться режиму Зеленского? Вне всяких сомнений, да», – отмечает Капустин.

Во-первых, из-за очень четкой организации уличных акций протеста 6 октября.

«Поскольку речь идет не только о традиционно фрондирующих Киеве, Львове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, Тернополе или Ужгороде», – подчеркнул Капустин.

«А и о Харькове, Сумах, Запорожье, Херсоне, Днепре, Виннице, Кропивницком, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове, Житомире, Черкассах, Луцке, Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Козятине, Славуте, Бердянске и Кременчуге», – добавил он.

Т.е. обо всех регионах страны, которые за исключением Львовской области, поддержали во втором туре президентских выборов кандидата Владимира Зеленского.

Но при этом, всего лишь пять месяцев спустя, точно так же дружно выступили против сдачи интересов Украины.

«Успокаивать себя тем, что в протестах приняли участие исключительно проплаченные сторонники Петра Порошенка, как это попытался представить глава ОПУ Богдан, это даже не колыбельная для страуса, засунувшего голову в песок», – отмечает Капустин.

Поскольку, вытащив шею из песка, страус может с удивлением обнаружить, что головы уже нет.

«Тем более, что причислить всех, кто вышел на улицы городов, исключительно к «парахаботегам», мягко говоря, не совсем корректно», – подчеркивает Капустин.

Из этого же самоуспокоения и не совсем приличествующее главному слуге видеозаявление, что он слышит недовольных господ.

«Но «зрады нет», поводов для беспокойства нет, а, значит, не нужно «поддаваться на провокации» и ждать, пока все будет разрулено во время встречи в рамках Нормандского формата», – отмечает Капустин.

Что при этом делать украинцам, если в Париже ничего разрулить не удастся, пока неизвестно.

«Хотя, министр иностранных дел Пристайко и проговорился, рассказав, что, оказывается, возможны разные варианты разруливания. Вплоть до отсечения ОРДЛО от материнского тела», – подчеркнул Капустин.

Почему новая власть уверенно шагает по граблям Порошенко и Януковича, предпочитая сперва делать, а потом думать?

«Которая, утешая себя богдановскими колыбельными, как-то не обратила (или сделала вид, что не обратила) внимание на то, что одним из главных организаторов протестных акций 6 октября выступил не обиженный таксистом Порошенко, а «Национальный корпус», – отмечает Капустин.

А эту милитаризированную структуру с момента образования причисляют к сфере влияния главы МВД Арсена Авакова. Который, как мы помним, в том числе обеспечил Зеленскому победу на выборах. Однако, несмотря на то, что Зеленский сохранил за Аваковым министерский пост, он прилагает немало усилий, чтобы ослабить главу МВД. Начав с попытки переподчинения себе Национальной гвардии. Что Авакову вряд ли должно нравиться.

«А глава МВД куда более опытен в плетении дворцовых интриг, чем Богдан. Не говоря уже о самом Зеленском. И не менее амбициозен. При этом и Богдан, и Зеленский, как и в предвыборный период, пока могут опираться только на поддержку Авакова», – подчеркивает Капустин.

И заявления тех же полицейских (плюс «Правый сектор» и Нацкорпус) о том, что они заменят в окопах отведенных от линии разграничения подразделения ВСУ, но не бросят население, должны быть для Банковой тревожным сигналом о том, что дорога, усеянная граблями, плавно переходит в минное поле.

«Так что выступления областных и городских советов против «формулы Штайнмайера» – это далеко не самое главное зло. А, скорее попытка Порошенко и местных элит оттянуть неизбежный финал. Когда, после местных выборов, политическая сила экс-президента может потерять очередные инструменты влияния», – отмечает Капустин.

Поскольку в четырех «мятежных» облсоветах из пяти – большинство мест по-прежнему у сторонников Порошенко. Как и в трех горсоветах из четырех. Но в Тернополе большинство у ВО «Свобода», также принявшей участие в акциях протеста. А в Сумах – у «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Которая, негативно отозвавшись о «формуле Штайнмайера», на всякий случай тоже застолбила часть протестного поля.

«Поскольку в Киеве участники главной акции протеста выдвинули Зеленскому ультиматум, потребовав до 14 октября уволить главу ОПУ Богдана, времени на раскачку у президента осталось всего-ничего», – подчеркивает Капустин.

И через несколько дней станет понятно, закусит ли Зеленский удила, сохранив за Богданом пост главного наушника. Или, подобно Ироду Антипе пойдет навстречу коллективной Саломее, пожертвовав головой Богдана. Который к тому же никак не тянет на Иоанна Крестителя.

«И этот подарок еще в состоянии снизить градус напряжения в обществе малой кровью», – отмечает Капустин.

«Кстати, триста шестьдесят шесть лет назад Фронда, бесславно завершилась укреплением абсолютизма. И на французском троне на 72 года и 110 дней воцарился Людовик XIV. Прозванный «королем-солнцем», который впоследствии заявил парламенту, что «Государство – это я»…», – подытожил он.