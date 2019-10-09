Гибридная война против России. Как Украине следует вести себя в ПАСЕ?

Украина оказалась в зазеркалье войны за реальность. Именно это напоминает ситуация в ПАСЕ после возвращения делегации России.

Когда в июне Россию вернули в ПАСЕ, 90% комментаторов, которые выступали на эту тему, говорили, мол, позор. Разорвать, выйти, забыть, прекратить. Дипломаты сдержанно пытались донести, что не надо спешить, следует принимать взвешенное решение, рассказывает на страницах «Нового Времени» вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«И теперь, когда власть и ситуация изменились, наступило зазеркалье: сегодня 90% критикуют новый парламент за то, что он не поехал на октябрьскую сессию ПАСЕ», – жалуется дипломат.

Кулеба обращает внимание на то, что парламент не заявил, что отказывается от участия. Он просто конкретно сейчас не подал свои полномочия, на что есть определенные причины. Причем глава делегации неофициально посетила Страсбург, и по моей информации, провела там ряд успешных встреч, в частности, скоординировав позиции с нашими непосредственными партнерами. Работа продолжается.

«А кейс о ПАСЕ хоть в учебник можно записывать: как с разницей в три месяца все сначала защищают одно, а потом – совершенно противоположное. Ничего катастрофического не произошло. Люди, которые возвращали Россию в ряды этой организации, манипулируя правилами в интересах этой страны, теперь сделали мелкую месть украинской делегации, в той же манере дополнительно лишив ее полномочий таким же образом. Такие уж люди: удар на удар», – подчеркивает Кулеба.

По информации, которую на днях получил Кулеба из Страсбурга, неприезд украинской делегации произвел абсолютно правильное и гнетущее впечатление на оппонентов. Так как они не ожидали, что Украина будет на самом деле сопротивляться.

«Когда я был послом, мне там летом буквально так и говорили: «А если откровенно, ну вот что вы сделаете в ответ? Вы же ничего не можете». И я их уверял, что можем, и мы гораздо более циничные, чем кажется на первый взгляд. Ну вот и получается: теперь в ПАСЕ немножко присели от того, что Украина способна на решительные действия», – отмечает Кулеба.

Это политика, дипломатия, маневры. Поэтому Кулеба уверяет всех своих читателей, что все будет хорошо.

«Лично меня в этой истории удовлетворяет главное: новый парламент не принял случившееся в июне, как пощечину предыдущий делегации. Они восприняли это как удар по интересам Украины, и показали, что готовы их защищать. Хочу, чтобы вопреки критике и каким-то постоянным разборкам, это правило стало главным для всех нас: национальные интересы Украины выше любых политических внутренних временных», – подытожил Кулеба.