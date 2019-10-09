Паника в Золотом. Украинцы на Донбассе против отвода сил ВСУ от линии фронта

Зеленский объявил о новом отводе украинских войск. Но не уточнил, кто и как подтвердит успешность этих шагов.

Жители Золотого-4 прислали отчаянное обращение президенту Зеленскому, прося его прекратить запланированный отвод украинских сил из их города в Луганской области. Их письмо совпало с заявлениями России о том, что она не является частью конфликта, и не может гарантировать вывод российских и подконтрольных России вооруженных боевиков. Отвод украинских сил из Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской был назначен на 7 октября, и прекратился из-за обстрелов, пишет правозащитница Галя Койнаш на страницах сайта «The Kharkiv Human Rights Protection Group» («KHPG»), перевод подготовлен изданием «Новое Время».

«Обращение, опубликованное 7 октября, подписали 50 из 500 жителей Золотого-4, и подписи еще собирают. Люди сказали, что обращаются к президенту как гаранту украинской Конституции «с требованием немедленного прекращения отвода подразделений ВСУ с боевых позиций, которые они занимают сегодня», – пишет правозащитник.

#підтримайЗолоте#Золоте_це_УкраїнаЗвернення мирних жителів Золотого-4 до Президента України:« … Geplaatst door Nataly Voronkova op Zondag 6 oktober 2019

Считаем такие действия капитуляцией. Как показала практика, такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения жителей: место жительства превращается в «серую зону», где жизнь человека ничего не стоит. ВСУ – гарантия безопасности нашей жизни.

«В постскриптуме авторы пишут, что жители соседней Катериновки также не хотят, чтобы военные уходили. Большинство из числа 248 жителей этого населенного пункта – пожилые люди, там также есть 14 детей», – отмечает Койнаш.

Зеленский объявил о новом отводе украинских войск крайне противоречивом брифинге 1 октября где он также проинформировал, что Украина согласилась на так называемую формулу Штайнмайера. Это предполагает, что «специальный статус» для самопровозглашенных и подконтрольных России «ЛДНР» будет согласован после проведения там местных выборов, которые состоятся в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

«Пока же нет никакой возможности провести выборы на оккупированном Донбассе в соответствии с украинскими законами и Конституцией. Это связано с большим количеством украинцев, чьи жизни и свобода будут под угрозой, если они вернутся на территории проголосовать, а также суровой цензурой и военным контролем над жителями, и на этом список факторов не исчерпывается», – подчеркивает Койнаш.

Зеленский уверял украинцев, что тамошние выборы должны быть свободными и справедливыми, не под дулами автоматов, и они не состоятся, пока граница не перейдет под контроль Украины. Проблема, впрочем, заключается в том, что Зеленский не уточнил, каким образом будет подтверждено вывод всех российских сил, а также восстановление контроля со стороны Украины на границе с Россией.

«Не ясно также, как будет происходить написание и принятие нового закона о специальном статусе. Это предостережение кажется обоснованным, и новый глава полностью нового ЦИК Олег Диденко признал, что вопрос проведения выборов в так называемых «республиках» зависит от политиков и принятия ими законов об этих выборах. Так как партия Зеленского «Слуга народа» имеет абсолютное большинство в Верховной Раде, существует определенная озабоченность относительно уровня защиты избирательных прав всех украинцев, гарантированных таким законопроектом», – отмечает Койнаш.

Через некоторые из вышеизложенных причин на прошлой неделе по всей Украине прошли крупные демонстрации, десятки тысяч украинцев собрались на Майдане Незалежности в Киеве 6 октября. Надписи на баннерах говорили «Нет капитуляции» и «За что проливалась кровь?». Это самые массовые демонстрации со времен Революции Достоинства.

«Попытка Андрея Богдана, крайне неоднозначного главы офиса Зелинского, заявить о том, что люди вышли на улицу за деньги, жутко напомнила те аргументы, которыми оперировали при режиме бывшего президента Виктора Януковича, что только усилило обеспокоенность относительно Богдана, который продолжает работать на своей должности, что является незаконным согласно закону о люстрации», – подчеркивает Койнаш.

В своем втором обращении 3 октября Зеленский лучше объяснил необходимость встретиться в нормандском формате (с лидерами России, Франции и Германии). Многие обозреватели убеждены, что эти шаги Зеленского помогают только Кремлю, и как вот Андрей Пионтковский, скептически относятся к якобы незаурядной важности этой встречи, а официальная позиция России, высказанная 7 октября, еще больше усиливает эти сомнения.

«Это заявление в понедельник поступило от пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова. Он сказал, что Кремль «не является частью конфликта» и не может гарантировать вывод вооруженных формирований на Донбассе. Как цитирует ТААС, Песков говорит о войне как о «украинском конфликте» и признает только то, что Кремль «имеет определенное влияние на республики». Впрочем, как отмечает он, они являются «самостоятельными субъектами в процессе урегулирования этого конфликта», – отмечает Койнаш.

Похоже на то, что лидеры боевиков не знают этого. Александр Бородай, один из первых российских лидеров ДНР, недавно допустил, что он и его боевики уже были бы мертвыми, если бы не «помощь» со стороны Путина и сейчас «республики» существуют благодаря российской поддержке. Александр Жучковский, другой россиянин, которому присущи неонацистские взгляды и желания уничтожить украинцев, признал то же.

«В исследовании под названием «Российские войска в Украине», опубликованном в марте 2015 года и осуществленном британским центром RUSI, военный эксперт Игорь Сутягин отметил, что в то время на Востоке Украины их было около 10−11 тысяч», – подчеркивает Койнаш.

Активные боевые действия россиян не особо скрывали – по крайней мере для тех, кто хотел это записать. В ходе такого вмешательства в Украину также перевезли ракетную установку «Бук», использованную для сбивания малайзийского лайнера МН17 в июле 2014 года.

«Нет никаких оснований утверждать, что транспортировка людей, военной техники и боеприпасов прекратилась, не раз подтверждали беспилотные летательные аппараты ОБСЕ, снимая, как по ночным грунтовым дорогам вблизи бесконтрольных участков границы движутся военные грузовики», – подытожил Койнаш.