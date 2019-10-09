Продажа земли иностранцам. Распадется ли фракция «Слуга народа» из-за скандального вопроса?

12 «слуг» во главе с Марьяном Заблоцким подкинули проблем как своей фракции, так и власти в целом – они зарегистрировали законопроект, который разрешает иностранцам покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Пояснительная записка к законопроекту №2194 больше напоминает научную статью – 18 страниц, на которых изложено все, с чем не согласны авторы. Однако обратим внимание именно на моменты, которые уже вызвали значительный резонанс – на отмене ограничительных норм для покупки земли иностранцами, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Юрий Васильченко.

«Заблоцкий и компания считают, что статья 129 Земельного кодекса, которая регулирует продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам лишь при условии согласования этого вопроса Кабинетом Министров Украины, ограничивает возможность внесения инвестиций в экономику страны», – пишет журналист.

Не нравятся авторам и статьи 81 и 82 Земельного кодекса, которыми иностранцам запрещается покупать землю несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, если на этом земельном участке нет недвижимого имущества. Это, считают «слуги», провоцирует массовые схемы по обходу требований закона, путем создания «прокладок» в виде юридических лиц. Поэтому они предлагают исключить из Земельного кодекса эти нормы.

«Кроме того, органам местного самоуправления хотят разрешить менять целевое назначение земельных участков частной собственности, а институты государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель – отменить. Предлагается также ввести проверку соответствия документации по землеустройству и оценки земель требованиям нормативно-правовых актов государственными органами по принципу «одного касания» и «молчаливого согласия» и отменить государственную экспертизу документации по землеустройству», – отмечает Васильченко.

В законопроекте есть еще много интересных норм, которые либерализуют законодательство в этой сфере. К примеру, отменить сертификацию исполнителей топографо-геодезических работ. Хорошо, что хотя бы сохранены требования относительно наличия у них специального образования.

«Короткий вывод из предлагаемого законопроекта – при очевидном желании устранить коррупционную составляющую, ведь все эти экспертизы, согласования и тому подобное были и остаются кормушкой для коррупционеров, видим попытку протащить нормы, которые дают возможность иностранцам покупать землю несельскохозяйственного назначения. В названии законопроекта говорится о совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, однако под этой красивой оберткой, похоже, скрывается лоббизм», – подчеркивают Васильченко.

Суть которого оппоненты продажи земли очень легко смогут объяснить гражданам. И здесь стоит напомнить результаты недавнего опроса группы «Рейтинг», согласно которым 73% украинцев против продажи земли, а 81% против продажи ее иностранцам. То есть, в случае принятия законопроекта №2194 в нынешнем виде, «Слуги народа» и президент заодно с ними прогнозируемо существенно потеряют рейтинг. Если же «зеленые» не будут гнать лошадей с земельными законопроектами, в трудном положении окажется правительство, руководитель которого наобещал существенный рост ВВП и всякое иное благоденствие.

«И здесь не следует забывать про еще один крайне неприятный момент для Зе-команды – существенное повышение тарифов на тепло и не только. То есть, к проблемам, вызванным согласованием на «формулу Штайнмайера» и последствиями в виде уличных протестов и противодействия отводу украинских войск от линии разграничения на Донбассе, добавляются тарифы и упорное протягивание группой лоббистов в правительстве и во фракции «Слуги народа» земельных законов. Что вкупе обещает властям серьезную турбулентность, следствием чего станет не только резкое падение рейтинга власти, но и центробежные процессы во фракции», – отмечает Васильченко.

Уже сейчас ходят упорные слухи о возможном расколе среди парламентских «слуг». Причин две. Первая – недовольство определенной части монобольшевиков нежеланием правительства учитывать в бюджете «хотелки» нардепов-мажоритарщиков. Вторая – отказ голосовать за целый ряд законопроектов, которые продвигают правительство и отдельные лоббистские группы. Среди них и земельные, ведь в случае их принятия мажоритарщикам придется прятаться от разъяренных избирателей. Которых сильно накрутят оппоненты земельной реформы.

«Учитывая эти риски можно ожидать два сценария. Первый, более-менее благоприятный для власти – из дразнящих законопроектов уберут сомнительные вещи. К примеру, из упомянутого выше законопроекта Заблоцкого исключат нормы о продаже земли иностранцам. Тогда удастся обеспечить относительно единодушное голосование», – подчеркивает Васильченко.

Или же вообще – продлят мораторий на продажу земли. Это ударит по правительству, но на некоторое время спасет рейтинг от головокружительного падения. Второй сценарий – фракция будет трескаться по швам. И предотвратить это будет крайне сложно.

«Даже отмена неприкосновенности депутатов, которая вступит в действие с 1 января, не остановит процесс. Потому что лучше остаться без мандата, чем быть битым избирателями, которые понемногу приходят в себя после предвыборной эйфории», – подытожил Васильченко.