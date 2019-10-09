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Вопросы на которые нет ответов у Трубы. Почему ГБР саботирует уголовные дела?

Глава ГБР выступил на брифинге перед журналистами, рассказывая о горячих темах, но некоторые вопросы не получили адекватных ответов.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время своей пресс-конференции откровенно уклонился от ответов на три вопроса, которые особенно волнуют общество, рассказывает Тарас Клочко на страницах издания «Деловая Столица».

Вопрос №1. Откроете ли вы дело против Портнова, так как есть три судебных решения, обязывающие вас открывать дела?

Ответ: Мы подали в суд, чтобы нам объяснили, как нам открыть дело.

Это при том, что в ЕРДР нужно вносить все представления, а здесь есть аж три решения суда, обязывающих открыть дело.

Вопрос №2. Все говорят об утечке информации из ГБР, потому что Портнов выдает информацию быстрее ГБР. Все следственные ГБР прошли детектор лжи. Вы прошли детектор?

Ответ: От ответа уклонился и, по сути, намекнул, что информацию сливает другая сторона. Кто эта сторона, неясно.

Вопрос №3. Сейчас принимается закон о ГБР. Зачем вам единоличные решения?

Ответ: Мои полномочия по сравнению с другими руководителями силовых ведомств не увеличиваются.

Но для чего усиление личных полномочий ответа не было.

Автор Тарас Клочко
Источник Деловая Столица
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