Казалось бы, обстоятельства этой ситуации давно расследованы, ничего нового нидерландским парламентариям узнать не удастся. Однако их решение – естественный политический ответ на выдачу одного из участников уничтожения малазийского пассажирского лайнера, Владимира Цемаха, российской стороне, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«В Нидерландах это решение президента Украины Владимира Зеленского вызвало взрыв негодования – и родственников жертв трагедии, и политиков, и журналистов, и просто порядочных людей», – пишет публицист.

Было бы странным, если бы парламент этой страны, которому с таким трудом – буквально вопреки общественному мнению – удалось проголосовать за ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной после отрицательного результата консультативного референдума – не отреагировал. Тем более, что украинское руководство ничего не сделало для того, чтобы продемонстрировать Гааге свое понимание ситуации и готовность к сотрудничеству.

«В Нью-Йорке, на сессии Генеральной ассамблеи ООН, у президента Украины Владимира Зеленского было время для встреч с бизнесменами, чья сомнительная репутация становится темой для сенсационных журналистских расследований и представляет украинскую власть как прибежище коррупционеров. Но у главы нашего государства не нашлось времени на встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте – тем самым Рютте, который, рискуя своей репутацией, провел через парламент соглашение об ассоциации ЕС с Украиной», – подчеркивает Портников.

Позиции премьера по вопросу ответственности Украины за выдачу Цемаха и так были не очень сильными. Но после поведения Зеленского в Нью-Йорке от них вообще ничего не осталось. Правительство было против продолжения расследования о ситуации с открытым небом в 2014 году. Но депутаты к нему не прислушались. Вообще. И это – только начало украинского поражения в Гааге.

«С течением времени становится более очевидным смысл спецоперации, в которой Владимир Путин мастерски использовал неопытность Владимира Зеленского и склонность бывшего комика к быстрым эффектам. Выдача Цемаха – это не только возможность для российского руководства избежать ответственности за уничтожение пассажирского самолета. Это еще и возможность разделить ответственность с Украиной», – подчеркивает Портников.

Нидерланды всегда были «слабым звеном» в вопросах украинской европейской интеграции – вспомним хотя бы, как был использован закон о референдуме, который чуть было не заблокировал процесс ратификации соглашения об ассоциации. На этот раз расследование нидерландского парламента вполне может прийти к выводам, что Украина наравне с Россией несет ответственность за гибель самолета, должна компенсировать потери родственников жертв.

«Да, все будут понимать, что это – политический вывод, что это – месть за Цемаха, за срыв настоящего расследования. Но на суде в Гааге Украина рискует оказаться не в роли обвинителя, а в роли обвиняемого», – подытожил Портников.