Наезд новых властей на патриотов. Когда Пашинского обвинят в расстрелах на Майдане?

Многим несимпатичному экс-нардепу Сергею Пашинскому светит восемь лет тюрьмы. Однако на его арест по так называемому делу Химикуса стоит посмотреть под немного другим углом зрения.

4 октября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату из «Народного фронта» Сергею Пашинскому по делу о конфликте на ночной дороге 31 декабря 2016 г., во время которого нардеп ранил в ногу жителя Киевщины Вячеслава Химикуса. Сам экс-нардеп говорил: это может быть местью ему со стороны Андрея Портнова, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Юрий Васильченко.

«Реанимация старого дела в отношении меня – это, прежде всего, месть за то, что после Революции достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами», – отметил Пашинский. А вчера Печерский районный суд избрал экс-«фронтовику»меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря и без права залога.

Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или другое расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование).

Не будем в деталях пересказывать историю почти трехлетней давности, подавляющее большинство граждан ее должно помнить.

«Просто кратко напомним: в предновогоднюю ночь Пашинский с женой на своем авто чуть не столкнулись с другим автомобилем, который сломался на дороге. Эту машину несколько мужчин пытались оттащить с пути», – пишет журналист.

Между нардепом и мужчинами возникла ссора. По версии следствия, гражданин Химикус нецензурно ругался в адрес политика и его жены, после чего якобы ударил депутата бутылкой по голове.

Тот достал свой пистолет марки Glock 19, сделал предупредительный выстрел, а после того, как нападавший не остановился, выстрелил ему в ногу, нанеся тяжелое ранение. 3 апреля Генпрокуратура якобы закрыла дело, но сейчас ГБР ее возобновило, вследствие чего Пашинский оказался за решеткой. Да еще и без права залога.

«На решение суда молниеносно отреагировал Портнов», – отмечает Васильченко.

«Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем делать все, чтобы у власти не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора», – добавил он.

То есть вопрос о заинтересованности Портнова в этом деле, похоже, снимается. Впрочем, это не мешает пользователям соцсетей радоваться из-за посадки Пашинского. Который очень многим не симпатичен, а та история с Химикусом вообще сделала из него «существо ада». Поэтому еще когда появилось сообщение о подозрении депутату, соцсети это восприняли как торжество социальной справедливости.

«Впрочем, на данную ситуацию стоит смотреть глубже, ведь Пашинский – не только народный депутат прошлого созыва, где возглавлял Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, но и фигура, имевшая непосредственное отношение к событиям на Майдане», – подчеркивает Васильченко.

Причем отношение это при желании «загонщики» Пашинского могут использовать весьма эффективно именно сейчас, когда в воздухе запахло новым Майданом, уже против Зеленского.

«Напомним: в начале января 2017 года опальный, но непотопляемый начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил о расследовании эпизода с так называемой винтовкой Пашинского. Она была обнаружена 18 февраля 2014 года на Майдане. Но, говорил тогда Горбатюк, факт применения этого оружия не установлен. В марте 2018-го департамент Горбатюка снова заинтересовался Пашинским», – отмечает Васильченко.

В этот раз после громкого заявления Надежды Савченко о том, что он заводил снайперов в гостиницу «Украина». Правда, поначалу одиозная депутатка назвала фамилию Андрея Парубия, но потом извинилась. Добавим: так называемые снайперы на Майдане, которые расстреливали и «беркутовцев», и протестующих, чтобы спровоцировать кровопролитные столкновения 20 февраля, – это известный российский фейк, который так и не получил подтверждения. Однако сейчас, после ареста Пашинского, эта история с подачи лояльных к власти СМИ вновь вернется в повестку дня.

«И как тут не вспомнить Николая Азарова, еще одного деятеля, который из-за поребрика проявляет нескрываемую радость сменой власти в Украине. Он неоднократно заявлял о причастности к убийствам на Майдане «банды», в состав которой включил уже упомянутого выше Парубия, Петра Порошенко, арестованного вчера Пашинского», – подчеркивает Васильченко.

Слова Азарова еще три или два года назад можно было воспринимать как бред, сегодня они уже выглядят как указатель для украинских следственных органов, которые очень быстро «позеленели». И не на такой ли поворот намекает Порошенко Портнов?

«Для людей, которые были на службе у Януковича, а после Революции достоинства оказались кто на России, кто в Австрии, а кое-кто тихо пересиживал момент в Украине, сейчас отличное время не только отомстить за свои «мучения», но и услужить власти. Каким образом можно отбить желание украинцев ходить на Майданы?», – отмечает Васильченко.

Правильно – обвинить в кровавых событиях зимы 2014 года тогдашних оппозиционеров. Вокруг Пашинского в общественном сознании сложился крайне негативный ореол, поэтому, возможно, за него взялись первым. А заодно проверят, кто будет защищать «нападавшего» на простого гражданина Химикуса.

«Дальше могут взяться и за других из «списка Азарова». Напомним, Порошенко по «делу Майдана» допрашивали еще следователи Горбатюка, впрочем ничего не мешает допросить и следователям Трубы. А в сентябре стало известно, что ГБР расследует дело по факту «создания и координирования Парубием общественных вооруженных группировок с целью совершения беспорядков 2 мая 2014 года на территории города Одесса», – подчеркивает Васильченко.

«Похоже, цель здесь простая – дискредитировать саму идею Майдана, чтобы в случае опасности для власти демонстрировать разгневанным украинцам… Пашинского. Мол, вот ваши «герои». Поэтому вместо Майданов требуется согласие и консолидация вокруг президента. У которого есть «формула счастья»…», – подытожил Васильченко.