По стопам Порошенко. Почему новый президент копирует действия предшественника?

Власть всеми способами пытается доказать, что «зрады» в ее действиях по приближению мира на Донбассе нет, чем сильно напоминает критикуемого ею же предыдущего президента.

После масштабных протестов, на которые украинцы выходят уже целую неделю, протестуя против капитуляции и принятия «фомулы Штайнмайера», на которую власть согласилась в Минске, окружение главы государства, видимо, решило, что нужно гасить «пожар», пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

«Первым попытался отбить летящие со всех сторон обвинения в игре в поддавки с Кремлем сам президент Зеленский. На брифинге он заявил, что «формула Штайнмайера» в последние недели стала самой большой страшилкой в Украине, поэтому требует разъяснения», – пишет журналист.

На самом деле пресловутая формула, говорит президент, предусматривает только условия введения в действия закона об особом статусе ОРДЛО, который начнет действовать после местных выборов. Выборы же, естественно, не могут состояться «под дулами пулеметов», а, напротив, должны пройти по стандартам ОБСЕ, согласно Конституции и законам Украины.

«Пообещал глава государства и новый закон о спецстатусе, который, дескать, «в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом, и – самое главное! – в нем не будет перейдена ни одна «красная линия». Словом, какая там капитуляция, о чем это вы», – отмечает Сарбей.

Чуть ли не слово в слово этот набор нехитрых постулатов бросились на все лады повторять высокопоставленные члены команды президента. Среди них и глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко, и спикер Дмитрий Разумков, и вице-премьер Дмитрий Кулеба. Причем делают они это чуть ли не слово в слово. Что же происходит на самом деле?

«Как уже упоминалось выше, власть, скорее всего, испугалась активных протестов и дала задний ход слишком активному продвижению компромисса с врагом Украины. Сразу же вспоминаются митинги пятилетней давности против «особого статуса» и «Минска», которые прошли в самом начале президентства Петра Порошенко. Прежний глава государства тоже пытался объяснять обществу, что никакой капитуляции не происходит, и «зрады» он не допустит», – подчеркивает Сарбей.

В контексте «антизрадных» заявлений Зеленского весьма интересно посмотреть, как будет происходить подготовка законопроекта об особом статусе Донбасса. Скорее всего, действующий глава государства хорошо помнит, как это происходило пять лет назад.

«Тогда протесты дошли до жестких противостояний под Радой, во время которых брошенная радикалом граната убила и ранила несколько человек. После этого команда президента и он сам начали активно убеждать общество, что закон прописан таким образом, что его выполнить практически невозможно, а нужен он на самом деле для того, чтобы Украину, дескать, не обвинили в срыве переговоров о мире и т. д», – отмечает Сарбей.

С определенными вариациями все эти действия повторяются Зе-командой и сейчас, но с поправкой на то, что масштаб «зрады» усугубляется тесным сотрудничеством нынешнего президента с Москвой времен его работы в шоу-бизнесе, неоднозначными заявлениями о коленопреклонении перед Путиным, да и в целом пошлым «малороссийством», которым было напичкано все, что связано с «95 кварталом».

«Естественно, Зеленский никогда не признает, что повторяет сценарии и политику своего предшественника, но действия говорят сами за себя. В частности, свежее заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о саботировании нормандской встречи Владимиром Путиным ничем не отличается от десятков таких же заявлений его предшественника Павла Климкина, и причина понятна – стратегия Кремля не изменилась, а новая украинская власть не придумала каких-то новых, уникальных рецептов победы», – подчеркивает Сарбей.

Видимо, осознав это, у Зеленского решили вообще себя не ограничивать и теперь точь-в-точь пересказывают инициативу предыдущей власти о введении миротворцев на Донбасс.

Тем не менее признания о том, что поступают по лекалам предшественников и даже говорят их словами, у Зеленского, конечно же, не сделают. Вместо этого у президента смещают акцент на «зраду» в Минске, которую принес Петр Порошенко и которую под давлением обстоятельств они теперь вынуждены «разруливать».

«По сути, придя к власти именно как антипод Порошенко, Зеленский сначала действительно попробовал воплощать лозунги о «мызамирности», закрывая глаза на цену такого «мира», но долго действовать таким образом у него не получилось. Поняв серьезность протестного потенциала общества против капитуляции, глава государства взял на вооружение «минскую» тактику Порошенко, в которой эти договоренности были, как мы помним, безальтернативными», – отмечает Сарбей.

Тем не менее остановиться на этом у Зе-команды не получится, там осознают, что копирование предшественника – явный «минус» себе, поэтому придумали еще одну тактику, условно назовем ее «ультрапатриотической». Говоря о том, что «Минск» может не сработать, а введению миротворцев на Донбасс противятся якобы все стороны, у президента устами министра иностранных дел Вадима Пристайко озвучили «кипрский» сценарий решения, который в грубом приближении есть пресловутое «огораживание оккупированного Донбасса колючей проволокой» и ожидание пока противник ослабнет под влиянием геополитических обстоятельств.

«Что ж, посмотрим, хватит ли у новой власти смелости назвать этот вариант решением проблемы Донбасса или это всего лишь прикрытие тактики «тянуть время подольше»…», – подытожил Сарбей.