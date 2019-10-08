Зачем Портнов сажает Пашинского? Преследование политических оппонентов в Украине

И хотя Пашинский отправлен в СИЗО без права залога по бытовому уголовному делу трехлетней давности с формулировкой «умышленное тяжкое телесное повреждение опасное для жизни», отделаться от политического привкуса в этой истории нынешней власти будет невозможно. Просто некоторые люди в окружении нынешней украинской власти давно делают все, чтобы украинцы понимали, что конфликт на дороге, из-за которого сидит Пашинский – это лишь повод, а не причина, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

«История, из-за которой экс-депутат попал в СИЗО, случилась 31 декабря 2016 года на одной из дорог Киевской области. Обстоятельства этого дела изучались следственными органами не один год и до последнего времени, когда за это дело взялось Государственное бюро расследований, состава преступления в действиях политика обнаружено не было», – пишет журналист.

Итак, по версии следствия, Пашинский с женой ночью чуть не врезался в авто, которое двое мужчин толкали по дороге без всяких световых знаков. После замечания супруги депутата, что не плохо было бы включить габаритные огни, между четой Пашинских и мужчинами началась словесная перепалка.

«Во время конфликта один из местных жителей, Вячеслав Химикус, вначале нецензурно обругал депутата, пригрозив, что «будет того кончать», а с его супругой вступать в половые отношения, а после того, как Пашинский достал свой наградной пистолет марки Glock 19 и сделал предупредительный выстрел в воздух, ударил парламентария бутылкой по голове, от чего нардеп получил рану головы, потерял очки, упал и, убедившись, что Химикус собирается дальше бить его разбитой бутылкой, выстрелил тому в ногу», – отмечает Дяченко.

В результате стрельбы Химикус получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением. Не смотря на конфликт, Пашинский оказал пострадавшему первую медицинскую помощь, сам вызвал «скорую» и полицию и не покидал место происшествия.

«Можно как угодно относиться к Пашинскому и как к личности, и как к политику. То, что он возможно, далеко не самый приятный в общении человек, а вокруг его имени сформировался стойкий скандальный ореол (Пашинского неоднократно обвиняли в коррупции в оборонной сфере), не имеет к истории с Химикусом никакого отношения», – подчеркивает Дяченко.

В этом конкретном случае решение закрыть уголовное дело против политика, поскольку в его действиях не было превышения мер необходимой самообороны, выглядит достаточно логичным. Личность пострадавшего Химикуса, который любил выпить и никогда не славился законопослушным поведением, угрозы и удар бутылкой по голове, что несет реальный риск жизни и здоровью, поведение самого Пашинского после инцидента – все это говорило в пользу невиновности политика.

«Тем не менее, ГБР не только возобновило дело Пашинского, но и переквалифицировало его из «превышения мер необходимой самообороны» в «нанесение тяжких телесных». Более того, Пашинскому даже не предоставили возможности выйти из СИЗО под залог», – отмечает Дяченко.

Сам политик в своих бедах прямо обвиняет одиозного чиновника Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Якобы возобновление этого дела – это его личная месть. К словам Пашинского, опять-таки, можно относится по-разному, но и сам Портнов своей заинтересованности в этом деле совсем не скрывает. Более того, он более чем прозрачно намекает, что Химикус – это лишь предлог, а причина, по которой Пашинский, оказался в тюрьме – его участие в Революции Достоинства.

«Сразу после обнародования решения Печерского суда Портнов не без злорадства написал в соцсетях, что следующим должен стать экс-президент Петр Порошенко, чтобы «это стало уроком для всех на десятки лет». После постов Портнова о «замечательном ползучем реванше» и том, что после победы Зеленского на президентских выборах «активисты, патриоты, порохоботы» и т.д. начнут «потихоньку исчезать», появляются все основания воспринимать вердикт Пашинскому как начало расправы новой власти над активистами Майдана. В таком контексте воспринимать дело Пашинского как «бытовую уголовщину» совсем не получается», – подчеркивает Дяченко.

Что же касается украинской власти, то ее отправка Пашинского в СИЗО ставит в не самое удобное положение. С одной стороны, Пашинский имеет в народе не самый лучший имидж, и он в этой связи очень удобный кандидат на роль показательной жертвы, которая должна засвидетельствовать исполнение Зеленским обещания начинать посадки старой власти. И то, что Зеленский обещал сажать коррупционеров, а Пашинский загремел в СИЗО за обычную «бытовуху», картинку команде Зе не слишком портит.

«Пашинского украинцы в большинстве своем не любят, а за что конкретно садят чиновника основной массе населения глубоко наплевать. Так что народных волнений в защиту «политического узника» Пашинского можно не бояться. При этом за коррупцию, как известно, посадить человека в Украине юридически крайне непросто, а история с Химикусом, как и возможность достаточно вольно трактовать украинское уголовное законодательство относительно мер необходимой самообороны, дают новой власти все юридические возможности отправить одиозного представителя старой власти в СИЗО», – отмечает Дяченко.

С другой стороны, активное присутствие Портнова в деле Пашинского, а также время, в которое тот оказался показательной жертвой новой власти, могут привести к тому, что экс-нардеп в СИЗО может оказаться для новой власти очень токсичным.

«Воскресные акции против капитуляции показали, что протестный потенциал украинского общества достаточно высок, и, в случае сдачи интересов Украины агрессору, «Майдан Зе» и маловероятного становится вполне вероятным. Все это заставило украинскую власть в вопросе договоренностей о мире на Донбассе серьезно дать заднюю», – подчеркивает Дяченко.

Отведение войск в Золотом и Петровском отложено на неопределенный срок, а спикеры офиса президента наперебой уверяют общество, что никакой «зрады» нет и никогда не было. Более того, министр иностранных дел Вадим Пристайко даже начал выражать сомнения в безальтернативности Минских соглашений и допустил мозможность новых сценариев урегулирования ситуации на Донбассе, вплоть до «Кипрского».

«И на этом воне «отката Капитуляции» суд отправляет за решетку Пашинского по дело, из которого торчат уши одиозного Портнова и политическая подноготная. Соратники Пашинского по Майдану и партии «Народный фронт» тут же вспоминают Зеленского в контексте «реванша регионалов» и напоминают все заслуги нынешнего арестанта и на Майдане, и в первые месяцы российской агрессии на Донбассе», – отмечает Дяченко.

Ну а Портнов гарантированно будет и дальше подливать масла в огонь, продуцируя новые дела против Порошенко и, возможно, других менее одиозных, чем Пашинский, лидеров Майдана – Андрея Парубия, Степана Кубива, Арсения Яценюка и других. А Зеленскому вряд ли очень хочется массового уголовного преследования всех, на кого у Портнова могла затаится обида.

Следующий протест запланирован на день украинского казачества – 14 октября. И если власть своей информационной «антизрадной» кампанией достаточно успешно пыталась гасить пожар народного негодования капитуляцией, то теперь к теме сдачи Украины Путину у протестующих добавилась новая напрямую связанная с первой тема – реванш Антимайдана. «Зрада» ведь может быть не только за столом переговоров в Минске, но и в Печерском районном суде.

«Теперь в Офисе президента придется решать, что для них важнее – сажать представителей старой власти, выполняя свои предвыборные обещания, что очень понравиться части избирателей, но явно напугает и мобилизует активную патриотическую часть общества, или постараться убрать все лишние раздражители, чтобы не провоцировать и без того взвинченных патриотов», – подытожил Дяченко.