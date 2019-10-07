Дорожный конфликт. Что стоит за арестом Пашинский?

В пятницу, 4 октября, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о конфликте на ночной дороге 31 декабря 2016 г., в ходе которого нардеп ранил в ногу жителя Киевщины.

Уже вечером в понедельник, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря и без права залога, пишет редакция «Деловой Столицы».

Отметим, дело Пашинского квалифицировали по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности, или непоправимое уродование лица.

«Теперь бывшему народному депутату грозит от пяти до восьми лет тюрьмы», – отмечается в сообщении.

Отметим, сам Пашинский уже отреагировал на вручение подозрения. Он считает, что такие действия ГБР могут быть «местью экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова».

«Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова. Реанимация старого дела в отношении меня – это прежде всего месть за то, что после Революции достоинства ему, Портнову, пришлось расстаться с украденными активами», – отметил Пашинский.

Напомним, по официальной версии следствия, 31 декабря 2016 г. Сергей Пашинский с женой ночью чуть не врезался в авто, которое сломалось на дороге. Между Пашинским и мужчинами, которые пытались оттащить машину с проезжей части, началась словесная перепалка.

«Во время конфликта один из местных жителей, Вячеслав Химикус, вначале нецензурно обругал депутата, пригрозив, что «будет того кончать», а с его супругой вступать в половые отношения, а после того, как Пашинский достал свой пистолет марки Glock 19 и сделал предупредительный выстрел в воздух, ударил парламентария бутылкой по голове, от чего нардеп получил рану головы, потерял очки, упал и, убедившись, что Химикус собирается дальше бить его разбитой бутылкой, выстрелил тому в ногу», – подчеркивает Пашинский.

В результате стрельбы Химикус получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

«Отметим, следствие утверждает, что Пашинский успешно прошел детектор лжи, который доказал, что депутат действовал исключительно в целях самообороны», – отметил Пашинский.

3 апреля 2019 г. в СМИ появилась информация о том, что Генеральная прокуратура закрыла дело о нанесении Пашинским тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу. Однако сейчас ГБР решило снова вручить ему подозрение и добиваться заключения под стражу.

«Также напомним, что Пашинский среди украинцев пользуется дурной славой. И в его конфликте с Химикусом народ в большинстве своем симпатизировал пострадавшему от рук нардепа», – подчеркиваеится в сообщении.

Помимо истории со стрельбой 31 декабря 2016 г., Пашинского систематически обвиняют в коррупционных преступлениях и злоупотреблениях, связанных с оборонной промышленностью. Правда, последние обвинения в его адрес не подтверждались убедительными доказательствами.