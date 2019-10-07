Пойти на компромисс: почему не будет разведения войск в Золотом и Петровском?

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что ожидаемого отвода ВСУ из Золотого и Петровского не будет, пишет на страницах «Depo.Война» главный редактор издания Андрей Коваленко.

«И вообще данный процесс откладывается, потому что накануне боевики неоднократно нарушали «тишину» на этих территориях, что противоречит договоренностям, которые были достигнуты во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Разведение возможно только на 8-й день после семидневного режима тишины, которого нет», – пишет главред.

Получается, что у Зеленского решили вспомнить о пунктах Минских договоренностей, согласно которым разведение сил происходит после того, как обе стороны «просто перестают стрелять», как любит говорить наш президент. А боевики в аккурат обстреляли участок зоны разведения неподалеку Золотого. Таким образом мирный план Зеленского заметно затормозил и на это есть несколько причин.

1). После подписания формулы Штайнмайера в Минске оппозиция инициировала акции протеста «Нет капитуляции» в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других городах, а 6-го октября на Майдане в столице собрались не менее 10 тысяч человек.

«В то же время Нацкорпус Билецкого вместе с ветеранами АТО из «Азова» отправился в Золотое с оружием, заняв покинутые здания с целью защищать местных жителей после отвода ВСУ. И это несмотря на то, что после отвода армии в Золотом и Петровском за правопорядок должны отвечать полиция и Нацгвардия», – отмечает Коваленко.

У Зеленского рассматривали возможность принудительного вывода ветеранов АТО из Золотого силами правоохранителей, но похоже поняли, что конфликт с ветеранами может привести к тому же, к чему привело Януковича в 2013-м избиение студентов на Майдане. А волна уличных протестов сейчас власти ни к чему.

«Поэтому лучше было найти компромиссный вариант. И тогда пришлось взять в расчет обстрелы боевиков. Таким образом, Украина как бы и не отказывается от тропы Минских договоренностей, но и имеет полное право придержать разведение из-за нарушения боевиками Минска», – подчеркивает Коваленко.

Так часто делали во времена Порошенко и это работало. Благодаря такому решению у Зеленского выиграют немного времени и не дадут оппозиции импульса для массовых акций протеста против капитуляции 14 октября.

2). Еще одной причиной решения о приостановке разведения сил является чисто финансовая сторона вопроса. Позиции ВСУ в Золотом и Петровском включают фортификационные сооружения.

«Если армия их оставляет и отходит на 2 км, она фактически уходит в чистое поле и должна успеть до зимы оборудовать новые, чтобы не быть мишенью для вражеских «Градов», – отмечает Коваленко.

А это время и, конечно же, логистика и деньги. Видимо, власть посчитала стоимость разведения для нас в финансовом плане, умножив ее на уровень «измены». Итоговая цифра их не очень-то и порадовала.

«Впрочем, далее будет», – подытожил Коваленко.