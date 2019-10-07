Политика

Сложности разночтений Кремля, Киева и Брюсселя. Кто и как трактует «формулу Штайнмайера»?

Что стоит знать об авторе формулы Штайнмайера.

Лучше, чтобы мы о существовании Штайнмайера узнали не в связи с этой сомнительной формулой, а по другим причинам, пишет консультант по коммуникациям Зоя Казанжи на своей странице в Facebook.

«Франк-Вальтер Штайнмайер, которого мы здесь вспоминаем незлым тихим словом, работает сейчас Федеральным президентом Германии. Ему 63 года. Но уже несколько дней мы активно обсуждаем так называемую «формулу Штайнмайера», которая в 2016 году, из-за невыполнения «Минских соглашений», была предложена тогдашним министром МИД Германии Штайнмайером. Ее суть сводится к проведению на оккупированных РФ территориях выборов согласно украинскому законодательству. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ», – пишет эксперт.

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1 октября украинская делегация подписала соответствующие бумаги. Документ предусматривает закрепление «специального статуса» ОРДЛО после проведения выборов на постоянной основе. Также соглашение содержит секретную часть, которая не была опубликована. Парадокс в том, что Украина, Россия и сам Штайнмайер трактуют эту формулу по-разному. И, собственно, поэтому происходит в нашем информационном пространстве то, что происходит – от победных реляций до ожиданию войны.

«А вот лучше, чтобы мы о существовании Штайнмайера узнали не в связи с этой сомнительной формулой, а по другим причинам», – отмечает Казанжи.

В 2010 году тогдашний депутат Бундестага Штайнмайер заявил, что отходит от дел на несколько месяцев. Чтобы стать донором почки для жены, которая тяжело болела и нуждалась в пересадке почки. Эльке Бюденбендер работала судьей по административным делам, была довольно непубличной. Даже оставила себе свою фамилию после брака в 1995 году.

«В 1996 году, после рождения их дочери Мерит, Эльке страдала почечной недостаточностью. Вариантов было немного: диализ несколько раз в неделю в течение всей жизни или трансплантация почки. Однако, средний срок ожидания почки от донора в Германии занимает от 5 до 7 лет. Этого у Эльке не было. И тогда муж Эльке, известный политик, глава крупной фракции в парламенте Германии, уходит от дел на некоторых время и отдает свою почку жене. Таким своим поступком он заслужил глубокое уважение немцев», – подчеркивает Казанжи.

Франк-Вальтер Штайнмайєр, якого ми тут згадуємо незлим тихим словом, працює зараз Федеральним президентом Німеччини. …

Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Zaterdag 5 oktober 2019

Кстати, сам Штайнмайер носит с собой специальную карточку, которая подтверждает его согласие стать донором органов после смерти. В студенческие годы 24-летний Франк-Вальтер тяжело заболел и мог потерять зрение. Его тогда спасла рискованная операция по пересадке роговицы.

«Чем для нас окажется «формула», которая названа именем небезызвестного и авторитетного политика – спасенной жизнью или тяжелой комой после неудачной операции?», – подытожила Казанжи

Автор Зоя Казанжи
Источник Facebook
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