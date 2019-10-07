Медвежья услуга Зеленскому от Богдана

Публикуя на своей страничке в Facebook заметку о проплаченных людях на вече «Ні капітуляції» Андрей Богдан оказал медвежью услугу лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ведь таким образом он, будучи официальным лицом Офиса президента, связал свое мнение с мнением президента. А его заметка, мягко говоря, представляет собой не столько факт, наталкивающий на размышления, сколько раздражитель для активистов.

Были ли на Майдане люди в минувшее воскресенье пришедшие на вече за деньги? Логично, что были. Ведь помимо простых киевлян, на этом собрании присутствовали и политические силы, партии и т.д. А им всегда нужна массовка.

Но, одно дело массовка для партий и организаций, которая не составляет и десятой части от пришедших на Майдан, а совсем другое бросать вызов большинству присутствующих. И этот вызов Богдана не столько подставил его самого, сколько президента, на которого проецируется токсичность самого Богдана.

На сегодняшний день руководитель Офиса президента уже успел внести серьезный разлад между президентом и СМИ. Хотя, генератором этого разлада был именно Богдан, как мы можем видеть, негативное отношение журналистов концентрируется и на президенте.

И с учетом уже имеющего место конфликта, нормализация этих отношение и завоевание лояльности журналистов президенту будет стоить больших усилий. Если, конечно же, эти усилия не будут пущены по ветру очередным фейлом тех или иных сотрудников «офиса».

Увлекшись баталиями с политическими оппонентами Владимира Зеленского, Андрей Богдан уже явно не оценивает ситуацию трезво и рассудительно, ведь заполучая в список своих врагов СМИ, активистов и общественность, он создает большую головную боль не столько себе, сколько тому, кого, согласно своим функциональным обязанностям, должен от этой самой головной боли оберегать.

Теперь же, Андрею Богдану следует не вставать в позу, а извлечь урок из уже совершенных ошибок. Минимизировать раздражение вызванное заметкой про оплату участия на вече и пойти на доверительный контакт с общественностью. В том числе и с целью максимально полного разъяснения всех аспектов формулы Штайнмайера.

В противном случае у президента Украины в, и без того, не простой внешнеполитической ситуации появится серьезная внутренняя проблема, в виде более активного и более массового протеста, спровоцированного его офисом.