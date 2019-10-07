Отвод сил ВСУ в Золотом. Как Билецкий расшатывает план капитуляции Зеленского?

Похоже, Украина близка к тому, чтобы получить еще одну «горячую точку», и речь совсем не о Майдане Независимости.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Востоке Украины была достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском (Донецкая область) и Золотом (Луганская область). В тот же день специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября, пишет журналист и военный эксперт Руслан Рудомский на страницах «Depo.Война».

«Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату – 7 октября – для восстановления разведение сил и средств на участках Золотое и Петровское», – сказал Сайдик журналистам в Минске.

В свою очередь Зеленский отметил, что берет на себя ответственность за защиту граждан на этих территориях.

«Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность», – сказал президент, приведя в пример ситуацию в Станице Луганской, где, впрочем, несмотря на разведение сил еще 26 июня, боевики до сих пор продолжают осуществлять обстрелы.

Тем временем сами жители Золотого отказываются оставаться в городке после того, как оттуда уйдут украинские военные.

«Нам не нужен мир такой ценой, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, которая будет оставлена нашими военными», «если начнется отвод украинских военных, то я сама лягу под БТР», – такие и другие фразы можно слышать на многочисленных видеозаписях из Золотого в последние дни.

Ситуация в Золотом накаляется еще и потому, что в городок начинают съезжаться ветераны войны на Донбассе, которые, с их же слов, «готовы с оружием в руках не допустить этого перехода населенного пункта под контроль российско-террористических сил».

Первым об этом 6 октября в эфире одного из национальных телеканалов заявил бывший народный депутат (фракция «Народный Фронт»), а до этого – участник АТО в составе добровольческого батальона «Айдар» Игорь Лапин. По его словам, с этим призывом его уполномочили выступить побратимы.

«Я прошу всех понять, что нужно сделать полную мобилизацию. Я прошу всех обратить внимание, что в случае оставления этих позиций Вооруженными силами Украины и в случае криков о помощи тех людей, которые с Украиной в сердце останутся на тех территориях в Станице Луганской, в Золотом, в Петровском, а также в случае того, когда слепое ОБСЕ снова не будет видеть там россиян и сепаратистов на наших позициях, в окопах, вырытых солдатскими руками, – в этом случае мы оставляем за собой право выполнить требования Конституции Украины и зайти на эти позиции. Мы оставляем за собой право спасать наших граждан, которые будут непременно расстреляны. Потому что мы знаем. Когда мы выходили из Лутугино, тех, кто нам помогал, «сепары» расстреляли. И это все знают», – отметил Лапин.

В тот же день с подобными посланиями во время прямого включения из Золотого на вече «Остановим капитуляцию!» на Майдане Независимости в Киеве выступил бывший народный депутат (фракция «Народный Фронт»), а до этого – участник АТО в составе добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий, который сейчас возглавляет политическую партию «Национальный корпус».

С его слов, представители «Национального корпуса» 6 октября 2019 года прибыли в Золотое и готовы с оружием в руках не допустить этого перехода населенного пункта под контроль российско-террористических сил. Он уточнил, что речь идет об участниках боевых действий, которые родом из Луганской области.

«Эти люди организовались, эти люди приехали сюда, на свою родную землю, в украинский поселок Золотое для того, чтобы остаться, даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска. Для того, чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста. Если свой прямой долг защищать каждого украинца и каждый сантиметр украинской земли не выполняет президент, не выполняет власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что мы его никогда не бросим», – пообещал Билецкий.

Интересно, что люди, которых Билецкий привез в Золотое, называют себя батальоном «Азов», однако никаких официальных шевронов не носят. Это вносит определенную путаницу, ведь в составе Национальной гвардии Украины есть полк спецназначения «Азов», а Нацгвардия, согласно условиям разведения сил и отвода ВСУ, должна брать под контроль Золотое и Петровское, и вместе с полицией обеспечивать там правопорядок. Вместе с тем, сам Билецкий в Нацгвардии уже давно не служит и к полку «Азов» не имеет никакого официального отношения. Это важно помнить, на всякий случай.

Учитывая все вышесказанное, президент Зеленский оказывается в очень непростой ситуации, в которую, по большому счету, он сам себя загнал изначально провальным отводом сил в Станице Луганской (который сам Зеленский, почему-то, называет удачным), а затем и подписанием «формулы Штайнмайера». И все это ради встречи в формате «нормандской четверки», в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия.

С чего Зеленский решил, что эта встреча, если она состоится и ради которой он готов демонстративно идти на уступки национальными интересами, будет удачной для Украины – это отдельный вопрос. Ведь Германия является стратегическим партнером России в проекте «Северный поток-2», а Франция при президенте Макроне вообще открыто поддерживает Россию, видя в ней геополитический противовес Китаю. Поэтому встреча в «нормандском формате», возможно, и приведет к временному урегулированию ситуации на Донбассе, но выиграет ли от этого Украина?

Возможно для пассивного большинства, которое «устало от войны», и неважно – какой ценой будет достигнут мир, однако активное меньшинство не поддерживает такие действия власти (по состоянию на сегодня это уже очевидно), и это может превратиться в сопротивление, вполне возможно, даже вооруженное. Ведь из истории известно, что революции всегда делает активное меньшинство. А учитывая то, что в нашем случае это активное меньшинство – преимущественно ветераны АТО/ООС, то есть люди с реальным боевым опытом, действия президента Зеленского похожи на игру с огнем.

А тем временем 7 октября, то есть сегодня, ожидается приезд президента в Золотое, где уже собрались ветераны бывших добробатов, не исключено, что с оружием. По крайней мере, «азовцы» Билецкого заступали на ночное патрулирование с автоматами. И как бы Зеленский не пытался убедить всех, что отвод ВСУ из Золотого (и Петровского) – это победа, выглядит это скорее предательством. По крайней мере, в глазах местных жителей и ветеранов АТО/ООС.

Впрочем, хватит ли президенту мудрости не накалять и без того горячую ситуацию в стране, сейчас спрогнозировать трудно. Ведь с Банковой звучат месседжи, что многотысячное народное вече «Остановим капитуляцию», которое буквально вчера прошло в Киеве, было проплаченной массовкой. Пока такое мнение озвучил председатель ОП Андрей Богдан. Если окажется, что и президент Зеленский думает так же, это будет свидетельствовать о том, что президент не держит руку на пульсе событий в стране. А это, в свою очередь, уже может привести к беде национального уровня. Ведь мы хорошо помним, чем все закончилось, когда аналогичную ошибку допустил Янукович…

Как бы там ни было, президенту Зеленскому придется определяться: стоит ли мифический шаткий мир в отдельно взятых населенных пунктах (против которого выступают жители этих населенных пунктов) мира и спокойствия во всей Украине.