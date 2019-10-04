Не допустить капитуляции. Военные возмущены приказом о разведении сил на линии фронта

Зеленскому напомнили, что украинские военнослужащие присягают на верность не власти, а народу Украины, и клянутся оберегать независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

После подписания в Минске согласия на реализацию плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе по «формуле Штайнмайера», в Украине заговорили о разведении сил на линии фронта. Ссылаясь на подписанные еще Петром Порошенко Минские соглашения, военным внушают мысль о безальтернативности данного действия, пишет на своей странице в Facebook волонтер проекта «InformNapalm» Михаил Макарук.

«Молния! На основании доверенности одного из заместителей НГШ в войска были направлены пропагандистские тезисы #Зекоманды по разведению войск», – пишет волонтер.

Делается особый упор на то, что отведение украинских сил от линии фронта производится в соответствии с Минскими соглашения, подписанными еще пятым президентом Украины Петром Порошенко.

«А именно: разведение происходит в соответствии с рамочными соглашениями 2016 года, которые были подписаны Порохом», – говорится в сообщении Макарука

«И никого не должно волновать, что орки их не выполнили, и не было периода времени чтобы около Станицы не стреляли в течение семи дней…», – отмечает Макарук.

Отмечается, что проходит пропагандистская обработка личного состава ВСУ.

«Более того, начинается обработка военных на предмет протестной массы, которая нарастает в обществе», – подчеркивает Макарук.

Военных призывают «не поддаватся на провокации», в то время как команда нового президента будет реализовывать все шаги по капитуляции Украины перед Россией.

«Данная команда призвать «сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации»!», – отмечает Макарук.

Следует напомнить, что фактически повторяется история 2014 года, когда от имени беглого экс-президента Виктора Януковича рассылались письма по воинским частям.

«Подобное было в 2014, когда Янык присылал подобные письма в ВСУ! Тогда так же пытались военным объяснить, что Майдан – какая-то непонятная вещь, которую нужно подавить. А сейчас призывают «сохранять спокойствие», – подчеркивает Макарук.

Блискавка!На підставі доручення одного з заступників НГШ у війська було направлено пропагандистські тези #Зекоманди… Geplaatst door Mykhailo Makaruk op Vrijdag 4 oktober 2019

Остро встает вопрос: это демонстрация уровня дебилизма новой власти, или откровенная государственная измена?

«Кроме того, что это уже показывает уровень дебилизма высшего военно-политического руководства государства, это ставит под глубокое сомнение дальнейшую помощь наших западных партнеров в противодействии в информационной войне. Поскольку те средства и ресурсы направлялись на противодействие российской агрессии, а не в целях их использования в политической борьбе!», – отмечает Макарук.

В конце волонтер напоминает Зеленскому и его команде одну очень простую истину.

«Дорогая власть! Запомни простую истину – военные дают присягу на верность народу Украины, а не вам!», – подчеркивает Макарук.