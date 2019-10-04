Политика

Генерация хаоса в госуправлении. Как новая власть ведет Украину к коллапсу

Президент Зеленский и его команда зачищают украинские государственные органы от профессионалов, работавших там, создавая условия для хаоса и коллапса государства.

Одним из результатов деятельности новой власти стала полная зачистка госаппарата Украины от работавших в его структурах профессионалов. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил председатель правления общественной организации «Центр политико-правовых реформ», эксперт в сфере государственного управления Игор Колиушко.

«Поскольку новая власть начала массово увольнять государственных служащих на основе измененного ними Закона о государственной службе, и соответственно объявлять конкурсы, которые теперь уже точно будут сбрасываться на фейк, при этом проводить их должен старый состав Комиссии высшего корпуса государственной службы (новый они должны создать после нового года , когда большой нагрузки уже не будет), решил, что не годится мне такому неперезагруженному участвовать в перезагрузке власти», – пишет эксперт госуправления.

Тем более, что новое государственное управление, которое вводит команда президента Зеленского, все больше напоминает «совковые стандарты – игнорирование права в клиентских отношениях»…

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«Подал заявление», – сообщает Колиушко.

Далее приводится текст самого заявления:

«Кабинету Министров Украины. Уважаемые члены Кабинета Министров Украины! Я, Колиушко Игорь Борисович, председатель правления общественной организации «Центр политико-правовых реформ», был назначен Правительством в июле 2016 года по результатам конкурсного отбора в соответствии с п.8 части 2 и части 3 статьи 14 Закона Украины «О государственной службе» в состав комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы», – отмечается Колиушко.

В заявлении на увольнение приводятся и мотивы, побудившие Колиушко прийти в комиссию по вопросам формирования структур государственной службы.

«Будучи инициатором создания данного коллегиального органа в системе управления государственной службой и соавтором в составе рабочей группы самого Закона «О государственной службе», я считал своим долгом приложить максимум усилий для становления практики проведения честных и прозрачных конкурсов на высшие должности государственной службы», – подчеркнул Колиушко.

Далее говорится о всех тех достижениях, которые получены в результате работы комиссии за последние три года.

«Конечно, за три года функционирования нового Закона «О государственной службе» в Украине еще не построен совершенный аппарат системы органов исполнительной власти, но очень много для этого сделано, и по крайней мере, точно достигнут значительный прогресс по сравнению с состоянием, которое было до принятия этого Закона. В этом году на основе обобщения опыта проведения конкурсов и реализации Закона в общем, были подготовлены предложения дальнейшего совершенствования правового регулирования в этой сфере. Однако ваша политическая сила «Слуга народа» проигнорировала большинство этих предложений и сразу же после выборов начала декларировать намерение как можно быстрее уволить огромное количество государственных служащих, не вникая в качество их работы, не формулируя оснований и причин увольнения», – отметил Колиушко.

Особо следует подчеркнуть, что политсила Зеленского «Слуга народа» сводит на нет все достигнутое ранее:

«Для этого в первые недели работы Верховной Рады девятого созыва был принят Закон Украины со странным названием – «О внесении изменений в некоторые законы относительно перезагрузки власти», которым фактически исключены из Закона «О государственной службе» все механизмы защиты государственных служащих от необоснованных увольнений, а в отношении должностей категории «А» введено политическое увольнение, даже без испытательного срока, в течение которого новый руководитель смог бы оценить профессионализм государственного служащего в должности высшей категории, соответствие занимаемой должности. Тем самым низвергнут ключевой принцип стабильности в функционировании государственной службы, хотя соответствующий пункт 10 статьи 4 и не исключен из закона, и даже не изменен», – подчеркнул Колиушко.

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Отмечаются серьезные изменения в проведении конкурсов на замещение вакантных должностей в государственной службе Украины. Речь идет о серьезном ухудшении процедуры отбора кадров.

«Существенно изменены правила проведения конкурсов, особенно на должности категории «А». По результатам конкурса должно быть подано до 5 кандидатур. И даже поправка об обязанности субъекта назначения выбрать одного из пяти хотя бы по результатам проведения собеседования со всеми представленными кандидатурами была отклонена народными депутатами. И если раньше, чтобы победить на конкурсе, кандидат, которого хотят назначить политики, должен серьезно подготовиться, чтобы выглядеть хотя бы не слабее своих конкурентов (и в этом уже был большой позитив в отборе на высшие должности), то теперь надо только попасть в пятерку … Дальше все будет зависеть от знакомств, протекции…», – отметил Колиушко.

Изменения коснулись и полномочий самой коммиссии.

«Изменен также состав и полномочия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Однако переходными положениями установлено, что нынешний состав Комиссии должен работать до конца года, а значит проводить еженедельно десятки конкурсов, потому что приблизительно столько увольнений вы проводите на каждом заседании правительства. Хотя эти конкурсы и будут уже по новым правилам, но они не менее трудоемки. Итак большинство конкурсов для «перезагрузки власти» должна выполнить «недоперезагруженная Комиссия». А только с нового года вы планируете утвердить новый состав Комиссии», – подчеркнул Колиушко.

Далее Колиушко говорит о мотивах, вынудивших его подать заявление на увольнение.

«Таким образом, у меня сегодня нет никакой мотивации продолжать работу в Комиссии, нет аргументов убеждать общественность в важности конкурсов на высшие должности в государственной службе, добиваться их прозрачности и беспристрастности, ведь теперь назначения на должности лишь в незначительной степени будет зависеть от этих конкурсов.
Поэтому, данным письмом в соответствии с п. 1 части 5 статьи 14 Закона Украины «О государственной службе» заявляю о прекращении полномочий члена Комиссии по высшему корпуса государственной службы», – подчеркнул Колиушко.

«Прошу рассмотреть и удовлетворить», – просит в заключении Колиушко.

Автор Игор Колиушко
Источник Facebook
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