Майдан «порохоботов» против «формулы Штайнмайера». Почему власть должна перестать лгать?

Это люди, которых не нужно ни в чем подозревать, не нужно ни от чего предостерегать, а люди, с которыми нужно говорить честно.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в котором пытался успокоить возмущение гражданского общества капитуляцией перед Россией по «формуле Штайнмайера». В своем выступлении Зеленский назвал этих людей «порохоботами», намекая на то, что организованные сторонники его предшественника Петра Порошенко, пишет на своей странице в Facebook журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев.

«О ролике президента, точнее, только об одной из высказанных в нем мыслей. Мнение о том, что люди, которые выходят сейчас на улицы Киева, будучи встревоженными возможными уступками Путину, – так называемые «порохоботы» (это не сказано прямо, но все понятно), является ошибочным. Это просто не так, уважаемый президент Владимир Зеленский», – пишет журналист.

Эти люди поддерживают не Порошенко и не Зеленского и никого лично, эти люди – за Украину. Они – самые цельные люди в нашей стране, с которыми можно «в огонь и в воду». Они прошли Майдан, многие прошли фронт, они заплатили за независимость Украины каждый свою, но понятную им личную цену.

«Смысл их жизней не обнулить, и они никогда не будут ни чьими марионетками. Это люди, которых не нужно ни в чем подозревать, не нужно ни от чего предостерегать, а люди, с которыми нужно говорить честно. Они – умные, они решают все сами», – отмечает Муждабаев.

Если кто-то из советников президента снабжает его информацией про зависимость тех людей, которых я вчера видел на Майдане или у Офиса президента, от любых политиков, то я бы этих людей попросил заняться чем-то менее ответственным для страны.

«Правды в этих тезисах не более 1%, а значит вы, Владимир Александрович, слышите от них полуправду. И если действовать дальше, исходя из нее, можно в будущем наделать ошибок», – подчеркивает Муждабаев.

О ролике президента, точнее, только об одной из высказанных в нем мыслей. Мнение о том, что люди, которые выходят сейчас… Geplaatst door Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev op Donderdag 3 oktober 2019

Далеко не всегда слова, приятные слуху, являются истиной. Чаще ими пытаются угодить правителям те, кто первыми же их предадут. Ваши предшественники, Владимир Александрович, любили «удобные» мнения, искривленную реальность и лесть, и не для всех эта любовь закончилась счастьем.

«А мы у себя одни, и Украина у нас одна, и нам надо не подозревать и считать кого-то марионетками, а опираться друг на друга, беречь друг друга. Честные, неподкупные люди есть, этих людей много, и их достойна эта выстраданная ими страна. Вот то, что я хотел вам вчера сказать», – подытожил Муждабаев.