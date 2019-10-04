Джулиани подливает масла в огонь «Украинагейт». Почему Трамп «наехал» на Гончарука и «соросят»?

Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в эфире «Fox News» в очередной раз проехался по демократу Джо Байдену за его «коррупцию» в Украине.

«Украинагейт» в США после публикации стенограммы разговора Трампа с Зеленским набирает обороты. И чем ближе к президентским выборам-2020, а также к праймериз, тем более жесткой будет битва демократов с республиканцами, пишет на страницах «Depo.Власть» главный редактор издания Андрей Коваленко.

«Пока Демпартия пытается акцентировать внимание на теме импичмента и отбелить Джо Байдена от обвинений в коррупции в Украине, Трамп и Джулиани активно раскручивают эту тему. И вплетают в дело Burisma, Хантера Байдена и коррупции мощного свидетеля – экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина», – пишет главред.

Рудольф Джулиани пришел на «Fox News» за день до показаний экс-спецпредставителя в Украине Курта Волкера в Конгрессе. И в очередной раз рассказал о коррупции Байдена.

«Вот только на этот раз он отметил, что у него есть целое расследование злоупотреблений Байдена, есть свидетели и компромат от украинцев, есть «доказательства украинского заговора с Хиллари Клинтон, Демпартией, Джорджом Соросом, компанией Джорджа Сороса», и есть свидетельства, записанные на видео. А также письменное показание под присягой, написанное Виктором Шокиным, бывшим генпрокурором Украины», – отмечает Коваленко.

Отметим, что известно о том, что Шокин дал показания на запрос юристов, которые ведут дело Фирташа о том, как Джо Байден в бытность вице-президентом США в администрации Обамы вмешивался в украинские дела и давил на Порошенко, чтобы тот уволил его из-за того, что он начал дело Burisma Злочевского, где работал Хантер Байден. Дело впоследствии было закрыто. Но также Байден сделал все, чтобы Фирташ не вернулся в Украину.

«По словам Джулиани в эфире «Fox News», Порошенко уволил Шокина под давлением Байдена, целью которого было заморозить дело «Burisma» и расследование в отношении Сороса в Украине», – подчеркивает Коваленко.

Бесспорно, слова Джулиани стоит делить на 2, но из его интервью можно сделать несколько выводов.

1). Если с Burisma и Хантером Байденом, а также коррупцией Джо Байдена все понятно, то вот наезд на Сороса – это продолжение противостояния с демократами.

Дело Burisma Group касается не только Джо Байдена и его сына Хантера, но и Atlantic Council (транзакции от Burisma Group через Латвию и Кипр шли на счета Atlantic Council с весны 2014 года), одним из основных спонсоров которого является фонд Джорджа Сороса «Открытое общество», который развернул целую кампанию в США против Дональда Трампа. В качестве спонсоров Atlantic Council, помимо Burisma Group, выступают также структуры Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

«Если Дональд Трамп сможет добиться проведения расследования от американского минюста и правоохранительных органов Украины, то нас ждет один из крупнейших в истории США коррупционных скандалов, который с уверенностью можно будет назвать Байденгейтом, а его последствия нанесут тяжелый удар по демократам, их структурам и фондам, задев Сороса и многих украинских олигархов», – отмечает Коваленко.

Пинчук здесь упомянут не просто так, поскольку Джулиани уже раньше намекал, что взлом серверов демократов перед выборами-2016, в чем обвинили россиян, которые якобы делали это для Трампа с целью очернить Хиллари Клинтон, на самом деле, состоялся из Украины.

«Мол, демократы сломали сами собственные серверы и раскрутили историю с российским вмешательством в выборы в пользу Трампа. Джулиани же теперь, наоборот, говорит об украинском вмешательстве, которое заключалось не только в публикации амбарной книги Януковича журналистом Лещенко, а также благодаря деятельности НАБУ, что ударило по Полу Манафорту (экс-руководителю предвыборного штаба Трампа), но и в кибератаке. Агент демократов в Украине, конечно, – Пинчук. Ну и Сорос имеет в Украине свои интересы», – подчеркивает Коваленко.

2). Продолжая об интересах Сороса – Джулиани фактически «наехал» на украинское правительство. Поскольку там работают так называемые грантоеды, начиная от премьера Гончарука и заканчивая министром энергетики и экологии Оржелем, министром юстиции Малюськой (BRDO), министром экономики Миловановым, министром образования Новосад.

«Они называют себя правительством технократов, но подавляющее большинство из них – кадры Сороса. Не забываем о Максе Нефедове – главном таможеннике. Данилюка из СНБО уже уволили. Таким образом, Дональд Трамп с помощью Джулиани фактически сказал, что Гончарук – нехороший человек. Последнему не позавидуешь. На фоне «Украинагейта» работать будет довольно трудно», – отмечает Коваленко.

3). Также Джулиани наехал на Юрия Луценко. Экс-генпрокурор попал в немилость после того, как он в последнее время начал рассказывать, что не прогибался под требования Джулиани начать расследование по Burisma. А еще весной якобы делал все, чтобы, наоборот, дело начало двигаться. Не исключено, что Джулиани заподозрил Луценко в поддержке Байдена.

«Правда, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, докладывая вчера в Конгрессе, также отметил, что доверять Луценко не стоит, а он вообще советовал Украине не вмешиваться в американские дела. Между прочим, информационная атака Джулиани как раз предшествовала выступлению Волкера в Конгрессе, где он также рассказал несколько негативных вещей о Трампе», – подчеркивает Коваленко.

«Важно, что новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ пересмотрит закрытие дела по Burisma. Таким образом, украинская власть начинает играть на стороне Трампа. Вот только возобновить дело не означает, что его передадут в суд. Вот только слова Зеленского Трампу в стенограмме о «100% моем прокуроре» относительно Burisma теперь заиграли новыми красками», – подытожил он.